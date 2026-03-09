3月生日優惠65大｜免費酒店自助餐/樂園門票/戲飛/蛋糕+電器-$100

生日優惠3月2026｜3月生日必看65大生日優惠！壽星除了可享受多間酒店餐廳提供免費自助餐之外，仲有主題公園送門票、放題、燒肉、燒烤場、展覽、人氣甜品店等生日優惠，以及各大玩樂地點免費玩，就連購物都有高達85折，詳情即睇下文！



生日優惠飲食篇

3月生日優惠【1】帝逸酒店Alva House——6人同行1人免費、生日甜品

於帝逸酒店官網預訂餐廳Alva House，並使用優惠碼「ALVABDAY」提前1星期預訂，壽星於生日當月在Alva House享用自助餐，可享6人同行，1人免費優惠，以及獲贈生日甜品。

帝逸酒店

地址：香港沙田源康街1號1樓

優惠日期：即日起至12月31日



3月生日優惠【2】逸軒——指定套餐9折+提供席前麻雀設施

香港沙田帝逸酒店的高級粵菜餐廳逸軒，提供生日優惠，提前2星期預訂逸軒壽宴套餐，可享9折優惠，兼席前麻雀耍樂設施（視乎實際情況供應）。

逸軒

地址：沙田源康街1 號帝逸酒店2樓

優惠日期：即日起至12月31日



3月生日優惠【3】千禧新世界香港酒店——送鮮果忌廉蛋糕1個+氣泡酒1瓶

千禧新世界香港酒店Café East自助餐生日優惠，凡於生日當月或前一個月的訂座，八位或以上光顧Café East晚市自助餐，於電話或網上預訂時，註明推廣碼「CEbirthday」，用餐當天即送鮮果忌廉蛋糕一個（半磅裝）及氣泡酒一瓶，記得最少提前兩天預訂。

千禧新世界香港酒店——送鮮果忌廉蛋糕1個+氣泡酒1瓶（千禧新世界香港酒店）

地址：尖沙咀東部麼地道72號

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【4】都會海逸酒店——半價自助餐+送生日甜品

都會海逸酒店西餐廳推出生日優惠！只要於eshop預訂酒店自助午餐或自助晚餐，並付全費預訂，生日之星可享半價。生日客人須於惠顧時出示有效身份證明文件。

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓西餐廳（紅磡港鐵站C2出口）

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【5】自助山——4人同行壽星88折

即日至4月30日（4月3-7日除外），只要4人同行於自助山享用自助餐，生日壽星可享88折。留意，顧客須於人座時出示其出生日期證明；及優惠不包括10%服務費。

自助山——4人同行壽星88折（Facebook@The Grand HK）

地址：灣仔皇后大道東183號62/F, Hopewell Centre

優惠日期：即日至4月30日（4月3-7日除外）



3月生日優惠【6】城景國際酒店——送生日蛋糕半磅

城景國際City Café推出自助餐生日優惠，在生日正日及前後3天，只要出示出示身份證明文件，可獲贈半磅生日蛋糕一個。不過要記得在入座前2天預訂。

城景國際酒店-City Cafe

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

優惠日期：即日至3月31日



3月生日優惠【7】樂雅軒——送賀壽蟠桃1個

即日至2026年3月31日，城景國際樂雅軒設生日優惠，生日客人及同行賓客，每人可獲贈賀壽蟠桃一客。客人須出示身分證明文件，優惠必須於入座前2天向餐廳預訂。

城景國際酒店-樂雅軒

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

優惠日期：即日起至3月31日



3月生日優惠【8】愉景灣酒店——生日蛋糕＋4人同行壽星免費

於愉景灣酒店Café bord de Mer＆Lounge慶祝生日，在生日當月預約4位或以上自助晚餐，生日壽星免費，及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個。但要注意，必須提前2天預約，及用餐當日須出示證明文件。

愉景灣酒店——生日蛋糕＋4人同行壽星免費（愉景灣酒店）

愉景灣酒店

地址：Lantau Island, 88 海澄湖畔路愉景灣

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【9】The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕

即日至3月31日，The Mira的餐廳Yamm推出生日優惠，生日壽星凡於生日的月份內，與朋友同行惠顧Yamm晚餐，可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。不過要記住提前1天預約啦！

The Mira——生日贈汽酒及生日蛋糕（官方圖片）

The Mira Yamm

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong 地下大堂

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【10】Lady Nara——半價皇家泰茶火焰雪山

於Lady Nara預約晚市慶祝生日，訂座時輸入指定優惠碼「ALASKA50」，可以半價享用泰茶火焰雪山一客（原價$188），只限晚市4人以上預約，需提前2天預訂。

Lady Nara——半價皇家泰茶火焰雪山。（Lady Nara）

Lady Nara

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓3303號舖

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【11】香港港麗酒店——指定餐廳8折＋送生日蛋糕

即日至12月31日，香港港麗酒店推出生日優惠，於生日月份可於香港港麗酒店指定餐廳享用優惠，包括金葉庭、樂聚廊及懷歐敘享用晚餐，或咖啡園自助午餐，可免費獲贈指定生日蛋糕（一磅）一個，以及獲贈香檳雞尾酒一杯；4位或以上的客人，可獲精選美酒一瓶。

香港港麗酒店（金葉庭、樂聚廊、懷歐敍、咖啡園）

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店

優惠日期：即日至12月31日



3月生日優惠【12】黃金海岸酒店聆渢咖啡廳——3人同行1人免費

位於黃金海岸的聆渢咖啡廳也有生日優惠。只要成為Sino Group會員，於生日月份攜同2位成人惠顧自助午餐或晚餐，普通會員可享免費自助午餐或晚餐一份；尊尚會員可額外獲贈半磅生日蛋糕一個。

聆渢咖啡廳——3人同行1人免費（黃金海岸酒店）

聆渢咖啡廳

地址：屯門青山公路青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地舖

優惠日期：即日至另行通知



2月生日優惠【13】皇家太平洋酒店堤岸酒吧及餐廳——4人同行送半磅生日蛋糕／或免費餐酒／會員半價

Sino Group會員於生日月份惠顧皇家太平洋酒店堤岸酒吧及餐廳的半自助午餐和晚餐，每4位付費客人即獲贈半磅生日蛋糕1個，或免費餐酒1瓶。生日會員更可享半價優惠。

皇家太平洋酒店堤岸酒吧及餐廳

地址：掃管笏青山公路青山灣段1號Castle Peak 黃金海岸 Gold Coast1號

優惠日期：即日至另行通知（優惠不包括5月10日、6月21日、12月24日至26日、12月31日）



3月生日優惠【14】殿大喜屋——8人同行1位免費

只要任何壽星8位或以上，在生日當天惠顧殿大喜屋尖沙咀店晚市放題時段，即可享一位壽星免費！注意，優惠只適用於生日前後一星期，並須於預約時說明。

殿大喜屋

地址：尖沙咀金巴利道26號1樓

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【15】香港半島酒店——2位送生日蛋糕／4位送蛋糕+1位免費

即日至6月30日，香港半島酒店大堂茶座有「快樂生辰」獎賞，每位慶祝生辰之賓客於生辰正日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個；惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，即可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。注意，須提前48小時訂座。

香港半島酒店——2位送生日蛋糕／4位送蛋糕+1位免費（官方圖片）

地址： 尖沙咀梳士巴利道

優惠日期：即日至另行通知

不適用日期：4月3-6日、 5月10日及6月21日



3月生日優惠【16】歷山酒店——6位同行1位免費

歷山酒店推出生日優惠，每6位成人惠顧歷山餐廳自助午餐或晚餐，1位當月生日之壽星即可免費享用自助餐（另收原價加一服務費）。

歷山酒店

地址：北角城市花園道32號

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【17】中庭——4位同行1位免費

中庭設有生日優惠，凡4位或以上顧客一起與當月生日壽星到中庭享用晚餐，並消費滿$1,000，生日之星可享免費優惠，每位顧客更可獲壽桃包一個。

中庭

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

優惠日期：即日至另行通知

優惠不適用期：2月16至19日、5月10日、6月21日、9月25日、10月1日、12月21至22日及31日



3月生日優惠【18】Aire生日優惠——免費即拍照片+生日卡+寫碟服務

位於銅鑼灣的西班牙餐廳Aire，當月生日壽星惠顧，可享免費即拍照片、生日卡及精美慶祝寫碟服務。

Aire

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期3樓301B-302號舖

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【19】杉玉——免費生日驚喜甜品拼盤+即影即有相

壽星於壽司店杉玉堂食，消費滿$70，Follow杉玉Facebook或IG專頁，可獲贈「生日驚喜甜品拼盤」一份，及即影即有相留念。優惠只限生日當天便用，及須向店員出示身份證明文件。

杉玉

優惠日期：即日起至另行通知

地址：杉玉所有分店



3月生日優惠【20】THE MATCHA TOKYO——免費抹茶軟雪糕一客

只要下載KABU PASS並登記成為會員，於生日當天便可領取優惠，然後在生日月份前往THE MATCHA TOKYO任何一間分店，即可獲贈免費抹茶軟雪糕一客。

THE MATCHA TOKYO送抹茶軟雪糕。（Instagram@the.matcha.tokyo_hk）

THE MATCHA TOKYO

地址：THE MATCHA TOKYO所有分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【21】西樹泡芙——送特濃吉士泡芙1個

生日當日只需向店員出示有效嘅生日證明及Scan QR code入WhatsApp group，可獲特濃吉士泡芙一個（僅限領取一次）數量有限，送完即止。

西樹泡芙——送特濃吉士泡芙1個（Instagram@chezchoux）

西樹泡芙

地址：西樹泡芙全線分店

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【22】Dough Bros Pizza & Doughnuts——$50 Dough Dollars及免費Pizza 1個

Dough Bros Pizza & Doughnuts是近年人氣急升的Pizza冬甩外賣店，只要加入Dough Bros會員即可免費獲贈價值$50 Dough Dollars及生日專享免費Pizza 1個。

Dough Bros Pizza & Doughnuts

地址：Dough Bros Pizza & Doughnuts各分店

優惠日期：即日起至另行通知



2月生日優惠【23】LIFETASTIC——餐飲8折+免費生日件裝蛋糕

LIFETASTIC的「銀會員」可於生日月享有餐飲餐飲8折優惠1次，及免費件裝蛋糕1件。「金會員」可於生日月內，除享8折優惠外，更有免費原個小尺寸蛋糕1個。想吃的朋友記得在領取前至少3天預訂了！

LIFETASTIC（圖片來源：LIFETASTIC官網）

LIFETASTIC

地址：LIFETASTIC各分店

優惠日期：即日至另行通知



2月生日優惠【24】Starbucks——免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕

Starbucks綠星會員於生日月份會在App內收到優惠券，可享1杯免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕；另外凡購買任何特濃咖啡手調飲品，即可額外獲享1份特濃咖啡。

Starbucks——免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕 （Starbucks HK官網）

Starbucks

地址：Starbucks各分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【25】Pacific Coffee——蛋糕一件或標準裝手調飲品一杯

只要下載Pacific Coffee Hong Kong手機應用程式，免費登記成為會員，於生日月份內到任何一間分店，即可換領蛋糕一件或標準裝手調飲品一杯。另外，於生日當天在任何香港分店消費，即可賺取雙倍積分。但要注意，如Perfect Cup卡帳戶沒有任何儲值金額及累積積分時，不可兌換此生日優惠。

Pacific Coffee

地址：Pacific Coffee任何一間分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【26】麥當勞——買任何食品即送新地／蘋果批／中薯條

只要成為麥當勞APP會員，於當月便會收到專享生日優惠券，買任何食品即送新地或蘋果批或中薯條一份。

麥當勞

地址：麥當勞全線分店

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【27】Pizza Hut——$50現金券

只要登記成為Pizza Hut會員，普通會員於生日月份首日可獲$50現金券，而金會員則可獲總值$100的現金券，及免費「拔呼地必勝批」一份。

西樹泡芙

地址：Pizza Hut全線分店

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【28】大快活——$9.9歎指定早餐或下午茶餐

下載大快活App並填寫生日月份等基本資料，登記成為會員，即可於生日當月收到生日優惠券，可以以$9.9換領指定的早餐或下午茶套餐。

大快活

地址：大快活全線分店

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【29】Cafe Deco Group——旗下餐廳75折＋送甜品

Cafe Deco Group旗下餐廳也有生日優惠，只要登記成為CDG Privilege會員，除了可獲迎新獎賞外，免費會員只要在生日月份到Cafe Deco Group旗下餐廳，惠顧主餐牌，即可享75折優惠一次、送甜品一客、1.5倍積分。留意，生日優惠只適用於每枱最多6位客人。

Cafe Deco Group

地址：Cafe Deco Group旗下餐廳

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【30】迪士尼小鎮雪糕店——免費雪糕小牌

於生日時惠顧位於香港迪士尼樂園美國小鎮大街的小鎮雪糕店，店員會額外免費為壽星的雪糕插上「Duffy與好友」生日小牌，讓大家的生日體驗更甜美。另外，於指定大街餐廳用餐可獲「奇妙生日泡沫咖啡」一杯。

小鎮雪糕店

地址：竹篙灣香港迪士尼樂園美國小鎮大街區316-318號舖

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【31】迪士尼樂園度假區——送免費蛋糕

即日起至2026年9月29日，於生日月份入住迪士尼酒店2晚或以上，享實時房價65折連「生日快樂」套裝1份。此外，「奇妙處處通」白金卡會員，在生日月份與最少一位朋友同行，於指定餐廳：翠樂庭餐廳、藝彩廚、雲龍軒、晶荷軒或芊彩餐廳，免費享用指定生日蛋糕一個。

指定餐廳送免費蛋糕一個。（香港迪士尼樂園官方圖片）

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【32】平昌 BBQ Mongkok——壽星6折+送牛肉蛋糕

如果鍾意一大班人歎韓燒，生日壽星都有優惠！壽星凡於生日月份惠顧任何御膳，即享6折優惠及牛肉蛋糕一個！

平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街1N號兆萬中心（CTMA）13樓

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【33】白石BBQ燒烤場——免費金牌乳豬1隻

白石BBQ燒烤場推出生日會員優惠，免費登記成為會員，壽星在生日月份與同行朋友消費滿$1,500，即送金牌乳豬一隻。不過要注意，生日優惠必需於生日月份前一個月成為會員及於3日前在網上預訂。

白石BBQ燒烤場（官方圖片）

白石BBQ燒烤場

地址： 馬鞍山白石第1950號

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【34】阿翁火鍋館——5位以上壽星免費

阿翁火鍋館推出生日優惠，壽星仔女凡於生日月份惠顧晚市任飲任食海鮮火鍋，即可享免費／半價優惠（優惠不適用於節日及特別日子）！

優惠詳情

3至4位惠顧，（1位生日者）生日者可獲半價優惠；

5位或以上惠顧，（1位生日者）生日者可獲免費優惠；

5位或以上惠顧，（多於1位生日者)，生日者可獲半價優惠。



阿翁火鍋館

地址：阿翁火鍋館各分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【35】Yakiniku.homura 焼肉焔——肉肉蛋糕、三角牛小排

生日壽星只要於生日月份訂座用餐，即可免費享用一份生日禮遇食品：肉肉蛋糕或霜降牛小排2選其1。

Yakiniku.homura 焼肉焔 ——肉肉蛋糕、三角牛小排。（Yakiniku.homura 焼肉焔）

Yakiniku.homura 焼肉焔

地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2253A, 2253B, 2255及2256A號舖

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【36】一鍋堂——低至8折、免費延長60分鐘、一打桶蠔

一鍋堂推出全新會員限定生日優惠，白金卡會員可享8折的生日折扣、免費延長60分鐘，以及火鍋放題送桶蠔一打；金卡會員可享85折，免費延長30分鐘，以及火鍋放題送桶蠔半打；黃卡會員可享95折，免費生啤2杯，以及免費贈送元貝2隻。

一鍋堂——低至8折、免費延長60分鐘、一打桶蠔（Instagram＠e_pot）

一鍋堂

地址：葵芳旗艦店：興芳路223號新都會廣場6樓601-610

荃灣總店：眾安街55號大鴻輝中心19樓

旺角瓊華分店：彌敦道620-628號瓊華中心6樓

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【37】牛舞——送牛舞慶生盛一客＋會員免費放題

生日壽星生日於生日正日前7日或後7日惠顧任何全日放題，即可以免費獲贈一客「牛舞慶生盛」。

牛舞日本燒肉 ‧ 涮涮鍋放題

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A舖（銅鑼灣店）／觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓（觀塘店）／元朗元龍街9號一期1樓1073號舖形點（元朗店）

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【38】牛角——額外積分＋生日優惠券＋抹茶軟雪糕＋免切餅及開瓶費＋高達$2,000優惠

牛角推出新會員計劃，現登記成為KABU PASS會員，在生日月份，基本會員可獲贈指定生日優惠券、抹茶軟雪糕一客以及免切餅及開瓶費（1支）；銀會員可享額外0.5倍積分；金會會員可享額外0.5倍積分，及其他總值高達$2,000優惠。

牛角

地址：牛角全線分店

優惠日期：即日至另行通知



生日優惠零售購物篇

3月生日優惠【39】DON DON DONKI——壽星獲免費生日禮物

Donki會員生日可以獲贈驚喜禮物，包括現金優惠券或精選產品。記得要先下載Donki手機App登記成為會員，才可享有生日優惠。

DON DON DONKI送壽星免費生日禮物。（圖片來源：DON DON DONKI）

DON DON DONKI

地址：全線Don Don Donki分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【40】Uniqlo——$50生日優惠券

連鎖服裝店Uniqlo推出生日優惠，下載Uniqlo App會員更可以獲取「$50生日優惠券」，購物滿$500即可使用。

Uniqlo App會員可獲$50生日優惠券。（圖片來源：Mira Place）

Uniqlo 獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動在你生日月份時送上！



地址：全線Uniqlo分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【41】GU——滿$300減$30

GU會員於生日月份會收到線上商店優惠，只要購物滿$300元正即可減30元。要注意，優惠券有效期限為獲得優惠券起計算30天。

GU——滿$300減$30。（GU）

GU

地址：全線GU分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【42】Adidas——生日優惠券

登記成為Adidas「adiClub」會員，於生日當天可獲得積分，以及獲贈折扣優惠券，優惠券金額將根據會員等級發送。

Adidas

地址：Adidas網店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【43】MUJI 無印良品——生日額外100里數

於生日前完成登記MUJI passport內的出生月日，生日翌月首日便可獲得額外100里數。

MUJI 無印良品登記會員可享生日優惠。（無印良品提供）

MUJI 無印良品

地址：MUJI 全線無印良品分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【44】Nike——生日送$100優惠券

只需於Nike官方網站免費登記成為會員，在生日當天會收到生日禮遇獎勵卡，於30日內在NIKE.COM購買標有活動標籤*的指定產品滿$1,000減$100。

Nike

地址：Nike網店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【45】AEON——全日95折購物折扣

只需付年費$20成為AEON會員，即可於生日月份顧客服務櫃台換領「生日折扣全日通」一張，並於生日月份內任選其中一天，無限次享有95折購物折扣優惠。

（圖片來源：AEON）

AEON

地址：全線AEON

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【46】豐澤——生日享高達$50折扣優惠

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，即可享$50折扣優惠；iClub VIP會員則可享$100折扣優惠。

豐澤消費滿$500，即可享$50折扣優惠。（圖片來源：豐澤）

豐澤

地址：豐澤網店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【47】友和——生日享$50優惠折扣

成為友和YOHO電器會員，生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500或以上，輸入指定優惠碼，即減$50（運費除外）。如果想使用生日優惠，記得必須要在生日月份前1個月註冊成為會員。

友和——生日享$50優惠折扣＋指定產品再減$100（圖片來源：友和）

友和

地址：友和全線分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【48】Pricerite實惠——高達85折優惠＋免運費

生日月份買傢俬都有著數！只要下載Pricerite實惠流動應用程式，並登記成為會員，銀級會員生日當月可享9折優惠；金級會員可享88折；鑽石級會員可享85折及獲贈5,000積分，兼可享網店購物免運費優惠一次。

Pricerite實惠

地址：Pricerite實惠全線分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【49】誠品書店——高達生日8折優惠

鍾意看書的文青留意，下載誠品App，登入後至「兌換」頁面就可以收到電子優惠券！金卡會員憑券於香港誠品書店單筆消費滿港幣$250，可享85折優惠及各大商戶購物優惠；黑卡會員憑券單筆消費滿港幣$250可享8折優惠及各大商戶購物優惠。

誠品書店會員生日享8-85折優惠。（資料圖片）

誠品書店

地址：誠品書店全線分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【50】KLUB 11——指定商戶可享折扣優惠

只要下載K11 HK流動應用程式，並登記成為會員，於生日月份在K11商場指定商戶可享不同的折扣優惠，例如湊湊火鍋‧茶憩享85折；Pitanium購買任何正價產品消費滿$800即減 $100等。

登記成為KLUB 11會員，於生日月份會收到電子禮券。（資料圖片）

KLUB 11

地址：尖沙咀河內道18號

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【51】OPTICAL 88——門市低至8折優惠＋網店減$50

OPTICAL 88會員會於生日收到領取優惠的電郵，於門市購買太陽眼鏡或鏡片可享8折、隱形眼鏡9折優惠；於網店購物，輸入指定優惠碼可享$50生日折扣；購物滿$250，即送品牌禮物一份。

OPTICAL 88

地址：OPTICAL 88全線分店

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【52】彌明生活百貨——高達12%回贈＋減高達$100

彌明生活百貨會員，生日當月於門市購物可享高達12%回贈；折實每滿$1,200，購買指定獨家品牌產品後，下次購物折實滿$500，即減$100。另外，於網店購物，折實滿$200即減$50。另外，全年消費滿指定金額，可享專屬生日禮物。

彌明生活百貨——高達12%回贈＋減高達$100（圖片來源：彌明生活百貨Facebook）

彌明生活百貨

地址：彌明生活百貨

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【53】莎莎——$100現金券、9折優惠券、雙倍積分

下載Sasa HK App註冊成為會員，並於3個月內累積消費滿$800；或單一消費滿$600，即可升級成貴賓會員。貴賓會員於生日月份會在App內收到$100現金券、9折優惠券，及於門市購物可享雙倍積分。

莎莎

地址：莎莎香港及澳門分店

優惠日期：即日起至另行通知



生日優惠玩樂篇

3月生日優惠【54】香港迪士尼樂園酒店——房間65折／送蛋糕型毛巾及生日卡

即日起至9月29日，加入MyDisney HK預訂迪士尼酒店2晚起住宿，並於生日月份入住指定迪士尼酒店，可享實時房價65折，更可免費獲贈蛋糕造型毛巾及生日卡。

香港迪士尼樂園度假區（資料圖片）

香港迪士尼樂園酒店

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【55】海洋公園——壽星免費入場玩

香港居民於海洋公園官方網站成功預約，便可於生日當天，於公園票務部出示網上預約確認二維碼，以及自己的有效香港身分證明文件或出生證明書，可享用免費即日入場優惠。

海洋公園——壽星免費入場玩（資料圖片）

海洋公園

地址：香港香港島黃竹坑黃竹坑道180號

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【56】昂坪360——生日免費坐來回昂坪纜車

即日至12月31日，持香港身分證的客人，如在昂坪360已編定保養及維修日當日生日，可於其生日月份內任何其他日子前往昂坪360，免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。另外，香港居民於生日當天出示香港身分證，可免費搭乘來回昂坪纜車（標準車廂），並可8折購買同行人士即日來回纜車門票（標準車廂）。

（圖片來源：昂坪360官網）

昂坪360

地址：昂坪360纜車站

優惠日期：即日起至12月31日



3月生日優惠【57】Neway——2人同行1位免費

Neway CEO推出生日優惠，Neway K-Fun會員在生日月份，2人同行壽星可享免費唱K。優惠不適用於K-Lunch時段及疊加其他折扣，另外需要提前1天預訂房間。

地址：九龍城太子道西440 - 450號太子匯1樓6至7號鋪

優惠日期：即日起至2027年1月31日



3月生日優惠【58】PowerPlay Arena——免費體驗電子動感競技遊戲＋充值$500額外贈送300代幣

荔枝角室內飄移車遊戲中心PowerPlay Arena，會員只要在生日當日出示身份證，可免費體驗The BattleField Zone A電子動感競技遊戲一小時；充值$500，可額外獲贈300代幣。

PowerPlay Arena

地址：荔枝角長順街15號

優惠日期：即日起至12月31日



3月生日優惠【59】高先電影院——壽星免費睇戲

高先電影院推出會員限定生日優惠！成為院線會員後，在生日月份可免費獲贈戲票贈券一張。

壽星免費睇戲。（圖片來源：高先電影院官方Facebook）

高先電影院

地址：堅尼地城吉席街2號

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【60】Cinema City——壽星憑積分免費睇戲

只要成為Cinema City VIP會員，生日月份將獲贈1,000分，積分可用作免費換領戲飛一張。

壽星憑積分免費睇戲。（圖片來源：Cinema City）

Cinema City

地址：Cinema City全線戲院

優惠日期：即日起至另行通知



3月生日優惠【61】CGV影院——生日戲票

CGV影院會員生日可享生日戲票、生日當日一次戲票買一送一優惠及迎新禮遇。

CGV影院——生日戲票（CGV影院）

地址：香港九龍荔枝角長順街15號D2 Place二期11樓

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【62】英皇戲院——電影贈券+小食贈券

英皇戲院VIP會員於於生日前30日會獲贈電子生日電影贈券1張及生日可享爆谷券。

英皇戲院——電影贈券+小食贈券（英皇戲院）

地址：英皇戲院全線戲院

優惠日期：即日至另行通知



3月生日優惠【63】香港麗思卡爾頓水療中心——免費香檳+下午茶

香港麗思卡爾頓酒店推出生日禮遇，生日壽星只要$2,475，即可於生日月份在水療中心享受90分鐘紓緩按摩，以及於行政酒廊享用輕食或下午茶。另外，生日壽星更可免費獲贈香檳、於水療服務當天免費使用頂樓泳池及健身中心。

香港麗思卡爾頓酒店

優惠日期：即日至另行通知

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓



3月生日優惠【64】美麗華酒店 ——生日按摩套餐優惠

即日至3月31日，美麗華酒店推出生日優惠，壽星預約「女士炫美寵愛生日禮遇」套餐，可享30分鐘全身磨砂護理、60分鐘甜夢旅程按摩，療程當日享用健身設備、細味COCO迷你生日蛋糕，並獲贈$300現金禮券。$1,400起。

美麗華酒店

優惠日期：即日至另行通知

地址：尖沙咀彌敦道118-130號



3月生日優惠【65】金光飛航——優惠價購買來回套票

於金光飛航指定票務櫃檯憑出示有效身份證明文件（如：澳門或香港身份證、國際旅客護照或中華人民共和國簽發之往來港澳通行證），證明其生日與出發日期同月，即可以每套港幣／澳門幣$490購買金光飛航頭等艙來回套票。

地址：上環信德中心（港澳碼頭）

優惠日期：即日至12月31日

不適用日期：4月3至7日、5月24至25日、9月26至27日、 10月18至19日、12月20至22、25至27及31日



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略