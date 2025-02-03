2nd STREET古著店進駐旺角　$700買LV袋？真假貨？你不知的7件事

2nd STREET｜古著店｜潮流是循環，復古是王道！日本大型二手古著店2nd STREET（セカンドストリート）將在2025年上半年進駐旺角MOKO新世紀廣場，成為香港第一間2nd STREET分店。復古潮人可在這裏用更划算的價錢入手潮牌、名牌、限量版波鞋等時尚好物。去2nd STREET尋寶之前，值得了解7件關於2nd STREET的秘密，大家之後買賣二手古著前，可先睇下文參考！



復古衣物向來深受潮人喜愛。（IG@2ndstreet_official／kaepi3）

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日本古著店2nd STREET【1】什麼是2nd STREET？

2nd STREET是日本GEO集團於1988年創立的專營二手買賣的連鎖店，多年來穩坐日本二手古著店龍頭，全球擁有超過900間分店，遍布日本、美國、馬來西亞、台灣、泰國。這家店以公開透明的二手買賣機制和舒適的購物環境而聞名，一改消費者對於二手店狹小老舊的刻板印象。

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日本古著店2nd STREET【2】百元入手LV、GUCCI

2nd STREET是綜合型二手買賣店，這裏的商品除了各種富有年代感和獨特風格的二手衣物，也售賣潮流服飾、名牌手袋、限量版波鞋、日用品、家具、樂器、戶外用品等。最受歡迎的品牌是COACH、LOUIS VUITTON和GUCCI，BVLGARI、CARTIER、HERMES的珠寶都是人氣商品。據台灣官網所見，GUCCI大logo長款錢包只需港幣約$709；手挽袋亦只需約1,064港元！

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日本古著店2nd STREET【3】2nd STREET要來香港了

喜愛復古穿搭的香港朋友留意啦！2nd STREET旺角分店選址於MOKO新世紀廣場MTR層，目前已經圍板，相信會於今年上半年開業。

2nd STREET旺角分店選址於MOKO新世紀廣場MTR層。（官方圖片）

日本古著店2nd STREET【4】大部分商品有鑑定書

店員按照日本2nd STREET所開發的鑑定指南，包含鑑定精品真偽、估價等，並依照不同品牌量身打造鑑定流程。大部分的商品都會由日本的專門部門進行二次檢查，確實進行鑑定和估價，鑑定完的商品也都會附上保證書！

店員會根據商品狀態進行估價。（2nd STREET聊天室官網）

日本古著店2nd STREET【5】懷疑買到假貨怎麼辦？

以2nd STREET台灣店為例，如果是網購商品可享有7天免費鑑賞期，供客人確認二手商品的狀態，如果不滿意可獲退款。不過實體店購物的商品，客人在現場確認無誤並完成付款後，即示對於商品無異議，亦不接受退換貨。

有台灣網民就在threads聲稱，在2nd STREET買到貨品後，成功憑單據退款，也有網民指如能提供假貨證明是可以退貨的。至於香港店的退貨流程如何，要待正式開業才知道！

買二手商品想清楚自己能否接受瑕疵、使用痕跡。（2nd STREET聊天室官網）

日本古著店2nd STREET【6】免費估價 快速變現

大家身邊如有閑置物品，也可以拿去2nd STREET變賣。收購額較高會以匯款方式付款，通常需要5個工作天；收購金額沒那麼高的話，會以現金的方式當天支付，快速變現！到店估價服務都是免費的，估價後不滿意也可以取消交易。

大家到店估價不用緊張，不滿意價格也可以取消交易。（2nd STREET聊天室官網）

日本古著店2nd STREET【7】提高收購額小貼士

2nd STREET表示，不論是不是精品，商品的狀態都很重要。尤其是皮革材質，保養、保存方式都很容易影響商品狀態，非常建議皮具平常就要好好保養！帶來收購之前，建議先做一些基礎的清潔，像是清理包包的提把、擦拭飾品等，有助提高收購額。

有保證書、包裝盒、防塵袋等附屬品都可以提升收購額。另外，當下流行的款式，或者需求較高的單品都會有比較高的收購額。換季的時候檢查一下衣櫃，在需求多的時候拿去收購，也是提高收購額的好方法！

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