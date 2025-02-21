啟德體育園開幕禮｜甄子丹、容祖兒參與匯演 本地4大電視台轉播

啟德體育園開幕禮｜啟德體育園將於3月1日傍晚6時半開幕，近日已宣佈演出嘉賓名單，多個本港及內地體藝界人士將參與演出，8500張門票已全部售罄，成功購票人士就留意以下換飛日期。不過搶不到票都不用擔心，屆時將有4大本地電視台轉播，想知更多詳情即看下文啦！



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啟德體育園開幕禮｜ 4大本地電視轉播

開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、體育、唱歌等表演項目，當中有4大主題，包括「百川匯海」、「承先啟後」、「力爭上游」、「百花齊放」，演繹啟德歷史及蛻變，展現香港不同年代在體育文化交流的角色，嘉賓有香港和內地體育和演藝代表，開幕典禮預計於晚上6時半開始，為時約1.5小時。

本港4個免費電視台，包括TVB、ViuTV、香港電台（RTHK）以及HOY TV，會於晚上9時半，轉播開幕儀式錄影片段，讓市民觀賞。

陳國基指出，開幕典禮會有不同環節，包括大型舞蹈、表演等環節。（廖雁雄攝／資料圖片）

啟德體育園開幕禮｜甄子丹、江旻憓等撐場

早前開幕禮嘉賓名單就引起網民熱議，最後名單則有多個來自內地和本地的體育、文化、演藝界精英參與。

體育界別：

劍后江旻憓、羽毛球「鄧謝配」鄧俊文及謝影雪、兵乓球運動員杜凱琹、朱成竹、國家隊乒乓球運動員樊振東、藝術體操隊隊長郭琦琪、羽毛球隊大師兄林丹

劍后江旻憓將參與開幕禮演出。（袁志浩攝）

演藝界別：

甄子丹、容祖兒、Gin Lee李幸倪、MC張天賦、前港姐朱玲玲、林子祥、葉蒨文、葉麗儀、内地歌手李宇春、張杰

容祖兒將參與開幕禮演出。（資料圖片）

文化藝術界別：

香港舞蹈團、香港中樂團 、香港知名小提琴家、本地龍獅團體、吉林市歌舞團

香港中樂團將參與開幕禮演出。（FB@香港中樂團 Hong Kong Chinese Orchestra）

啟德體育園開幕禮｜8500張門票換領券完售 2.27至3.1換飛

啟德體育園開幕禮共有約33600張門票，有一半即16,800張由政府分發，其中8300張預留給低收入人士、共創明Teen學員、行會成員、立法會議員等，另外8500張門票的換領券於2月21日10點半左右以實名制完售。

值得留意，公開發售的為門票換領券，成功購票人士須在2月27日至3月1日，攜同電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換取實體門票。由於門票數目眾多，如想避開人潮，建議提早換取門票！

值得留意，公開發售的為門票換領券，因此需要另外到啟德體藝館換取實體門票。(城市售票網）

啟德體育園設施

啟德體育園面積約28公頃，是前啟德機場舊址重建計劃中的重點項目，為公眾提供一個世界級的多元活動目的地。園區設有多座世界級體育設施，舞台和座位設計可以靈活調動，以滿足不同國際賽事和體育盛事的需要，當中包括可容納約5萬名觀眾及配備可伸縮、天幕的主場館、設有1萬個座席的室內體育館，以及可容納5,000名觀眾的公眾運動場。此外，園區內還有大型公眾休憩用地、餐飲及商鋪等設施。

啟德體育園面積約28公頃，當中包括可容納約5萬名觀眾及配備可伸縮、天幕的主場館、設有1萬個座席的室內體育館等設施。（啟德體育園圖片）

啟德體育園開幕大匯演 Hong Kong Dreams On

地址：九龍啟德承啟道38號

匯演時間：20:00 - 22:00（有待證實）

一般營業時間：07:00 - 23:00



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