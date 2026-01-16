西環美食12大｜這間懷舊扒房月底結業　米芝蓮麵店＋自家製叉燒

西環美食推介｜西環一向是新舊交融的美食集中地，由堅尼地城到西營盤，隱藏著不少實力小店。不過，近日傳來令人惋惜的消息，區內一間屹立半個世紀的懷舊扒房宣佈將於月底光榮結業，想重溫昔日鐵板滋味就要把握最後機會！除了集體回憶，也有連續多年獲米芝蓮推介的平民麵店，以及主打自家製叉燒的人氣飯堂。即睇以下12間必食推介，趁週末去西環覓食兼打卡！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

西環美食推介｜【1】森美餐廳——1969年創店／懷舊扒房

位於西營盤的森美餐廳，是香港極具代表性的懷舊扒房老字號。創辦人葉聯（Sammy Yip）於1969年創立此店，他曾於半島酒店等多家高級酒店跟隨外國廚師學藝，後來決定自立門戶，將酒店級的西餐體驗以大眾化的價格帶入社區，至今已屹立超過半世紀！最近宣布，將於月底結業，懷舊扒房在香港已經寥寥無幾，把握最後機會啦！

位於西營盤的森美餐廳，是香港極具代表性的懷舊扒房老字號。（網上圖片）

餐廳內部的裝修數十年如一日，每張餐桌都鋪上標誌性的紅白或藍白格仔布，牆上掛滿了古老的油燈、掛鐘、老闆與無數名人的合照，散發濃厚的懷舊氣息。店家必點菜色包括西冷牛扒、焗田螺等。田螺肉質彈牙，伴隨大量蒜蓉和香草牛油焗製，底層鋪有吸收了精華的薯蓉，香口入味！

森美餐廳

地址：西環西營盤皇后大道西204-206號地舖



西環美食推介｜【2】Coffee by Zion——工業風咖啡店

如果想在西營盤找一間咖啡店Chill一下，Coffee by Zion是個不錯的選擇。咖啡店以工業風設計，予人隨性的氣氛，環境也十分舒適。除了各式高品質的咖啡外，餐廳的甜品和輕食也大受歡迎，如抹茶紅豆可頌窩夫、美式經典可頌窩夫、煙三魚意大利香草包等等，啱晒和三五知己在這裡作短聚。

地址：西環西營盤第一街83號地下1號舖



西環美食推介｜【3】泰誇張——必試海鮮炒飯、椰青焗紅咖喱海鮮

泰誇張位於西環咀德輔道西，餐廳裝修以鮮有的湖藍色為主調，佈置別樹一格。除了泰國餐廳必備的冬蔭功湯外，餐廳的泰式燒雞、燒豬頸肉、南瓜咖哩海鮮炒飯、椰青焗紅咖喱海鮮等都是招牌菜。泰式燒雞外皮香脆，夾帶炭香味，表面還加入了脆蒜來提升口感，值得一試！

地址：西環石塘咀德輔道西390A號地舖



西環美食推介｜【4】九鬼居酒屋（高街）—— 刺身、壽司盛必試

九鬼居酒屋主打刺身及串燒，餐廳在銅鑼灣亦有分店，同樣深受街坊歡迎。居酒屋主打日式串燒和刺身，當中推介雞皮、雞腎、雞翼等雞肉料理，雞翼外脆內嫩，鹹味不會太搶；九鬼刺身、壽司盛均採用新鮮的食材，也是來客必點的菜式。

地址：西環西營盤高街80-86號麗賢閣地下A及B號舖



西環美食推介｜【5】英記麵家——西環老字號／自家製叉燒

英記麵家連續2年獲得米芝連必比登的排行榜，其中歌手方皓文更極力推介瘦叉燒湯麵和炸雲吞。瘦叉燒湯麵的叉燒是自家製，而且是薄切，肉質精緻，跟一般的蜜汁叉燒不同；而炸雲吞入面有肉和蝦的餡料，肉的比例比蝦多，非常結實，像肉丸般。

地址：西環西營盤高街32號地舖



西環美食推介｜【6】新寶馬餐廳——懷舊西餐／法式田螺／薄切牛扒

除了到訪麵店，方皓文也帶了節目主持來到中學時期經常光顧的懷舊西餐廳吃午飯，他們點了法式田螺，蒜頭和牛油的味道交織在一起，非常匹配和入味。還有蒜蓉豬扒意粉，沒有焦黑、煎得恰到好處，而黑椒牛扒飯的牛扒是薄切，較易入口！面頭還舖上滿滿的黑椒粒，非常惹味。

地址：西環西營盤高街61-63號地舖



西環美食推介｜【7】%Arabica——海景京都咖啡店

%Arabica其實在港已經有超過10間分店，此品牌的老闆是日本人Kenneth Shoji，不過此店第一間店是開於香港，咖啡店都叫做與港人幾有緣。而每間店的特色造型都是簡約、純白，一個「%」貫穿整間店的設計。首店當然多人去試飲，不過今年年頭於堅尼地城開的分店同樣令人著迷，事關店舖可以望無敵大海景，Chill到不得之了！

店內的 Houseblend 混合咖啡豆，經日式的深度烘焙，分別製成Espresso、Macchiato、Latte等，味道濃郁，跟牛奶很配合，口味較為大眾。另一邊廂，店子亦供應各式單一產地咖啡豆，咖啡豆經淺度烘焙，保留當中的果酸味，啡迷會懂得欣賞。

堅尼地城店設於面海的位置，純白設計有小清新感覺。(官方圖片)

地址：西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖



西環美食推介｜【8】彼之丘—— $44炒麵熱狗

彼之丘是因為日本豚肉炒麵熱狗（$44）而聞名，情侶檔店主阿倫與Sabrina由酒店業轉型為麵包師傅，兩小口選擇親手做麵包而不是用來貨麵包，因為當中材料可以自己自由控制，麵包所用的是日本麵粉及天然酵母，牛油是純天然法國無鹽牛油，出來的熱狗包又香又軟綿。亦因為店內麵包全人手由他們二人製作，只賣百件，非常搶手！

日式黑豚肉炒麵熱狗 $36。(e肚仔圖片)

+ 4

地址：西環西營盤皇后大道西216號地舖



西環美食推介｜【9】しば Shiba——日本新潟貨源／宮崎A4和牛

位於西環的串燒清酒吧，以舊船木做裝飾，環境猶如日本小店。老闆曾在日本留學，對日本文化有深厚興趣，加上酷愛清酒，店內的清酒都是從新潟直接入貨，在香港較罕見。しば Shiba的價位中等偏高，以宮崎A4和牛為例，$355份量不多，不過油脂分佈平均且肉質嫩口，有入口即融的口感。

火炙宮崎牛用了A4級數的宮崎和牛，入口軟嫩，脂香四溢。(龔嘉盛攝)

+ 3

地址：西環堅尼地城士美菲路11號地舖



西環美食推介｜【10】湘聚小廚——正宗湘菜館鑊氣小炒

以辣味為名的湘菜，要試試小炒菜式，最香最有農家風味。炒肉、炒菜、炒豆腐甚麼都有，當中有孜然寸骨，連骨炒的豬後腿寸骨，先炸過後再加入不同香料猛火爆炒，加了辣椒、胡椒，還加了孜然粉，辣味湧出來，鑊氣十足，不愧為中國三骨之一，很香很惹味。

+ 1

地址：西環日富里13號富基大廈地舖



西環美食推介｜【11】睡飽吃吃——日式甜品店／巴斯克蛋糕

睡飽吃吃獲得「開飯」熱店2024西式糕點的銅獎，店舖有2層，從門口可見復古水泥風的裝修，枱凳是懷舊木系，有日式風味的感覺。Cafe主打巴斯克蛋糕和蛋捲，每日甜品款式有機會不同，巴斯克蛋糕的價錢為$68起，最貴的是日本和粟蒙布朗，價錢為$108。有網民提醒，親臨店舖前先留意他們在社交平台上公布的營業時間，避免摸門釘！

地址：西環西營盤皇后大道西368號地舖



西環美食推介｜【12】嚐囍煲仔小菜——$98起高質煲仔飯

嚐囍煲仔小菜獲得「開飯」的十大粵菜的排名，熱門菜式是煲仔飯！例如有白鱔臘腸飯（$108）、臘味排骨飯（$108）等，最平$98，最貴$628都有，就是花膠絲魚翅飯，雖然製作需時半小時左右，但網民們都稱讚「無得輸」！除了煲仔飯，還有小菜、點心、燒味可以點選。

地址：西環堅尼地城北街25號地舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略