【星級小店美食#6】$100食大坑3大名物　必食高塔肉餅歎奶茶王

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第6站，記者Bu來到大坑，這裡雖然跟地鐵站有一距離，但食肆林立，還出產了不少名物。今集挑戰用100元可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐

上次大角咀挑戰成功後，今次Bu在大學生搵食天堂大坑，一共到了3間餐廳，食了3種名物，雖然數量不多，但每款美食都是極高質素！今次一共用了97元，即剩下了3元，挑戰再次成功！😍

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】大坑打卡名物：鹹蛋蒸肉餅 $55​

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

說到大坑名物，一定要吃這裡名的肉餅，這個形狀獨特，像比薩斜塔的「肉餅」，打卡指數極高。這個「肉餅」不但吸引慕名而來打卡的人，更是附近的中學生每星期必食之選。鹹蛋蒸肉餅午餐套餐，連一碗白飯和熱飲售55元。這座位數量不多，要堂食的話建議避免在學生午膳時前往。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 3 + 2

民聲冰室 地址：大坑浣紗街16號地下

【2】邪惡菠蘿油x超嫩滑蛋：滑蛋菠蘿油 $26

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

這裡獨有的滑蛋菠蘿油，份量十足，打卡指數高。廚師把菠蘿包切成三層，一層夾牛油，一層夾厚厚的炒蛋，炒蛋超嫩滑，還有蛋汁！雖然售26元稱不上很便宜，但制作這菠蘿油「技術含量高」，抵食指數有4粒星星。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐

+ 3 + 2

順興茶檔 地址：大坑安庶庇街24號地下

【3】國際級奶茶王：凍奶茶 $18

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐

炳記茶檔的奶茶，被外國媒體選為「港式四大奶茶王」之一！地區名物指數當然爆星星。鐵皮小檔加上綠色帆布搭成的炳記茶檔，充滿舊香港特色，不少人在前打卡拍照，打卡指數高。凍奶茶18元一杯，有淡淡花茶香，而且沒有任何澀味。想前往品嘗一杯奶茶王的要注意，營業時間至下午3時半，要買奶茶不能太晚。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 2

炳記茶檔 地址：大坑施弼街5號側

👇👇👇 大坑$100食3大名物路線圖 👇👇👇

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐⭐

大坑錶位極多，而且距離食肆範圍很近。差不多每條內街也有街錶。但以記者在場所見，平日也有不少車停泊，要找到車位可能要些運氣。

停車場數量 ⭐⭐⭐

在大坑停車場跟食肆位置較遠，附近的時租停車場，只有勵德邨停車場。不怕行遠一點，也可以到近地鐵站的海景軒停車場、維景花園停車場或天后停車場。

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