「勿演畜牲懶肉實小辣」　3間本土食店伙記一開聲你實識分

「靚聲界英語KOL」蕭叔叔在facebook專頁發帖，提到「Hong Kong style」食店的服務態度，當中包括九記牛腩和澳洲牛奶公司，令人深有共鳴。《香港01》飲食頻道記者特意總結出3間本土食店，只要伙記們一開聲，大家一定知道是哪一間食店！

澳洲牛奶公司的伙記被指太有性格。（ig@ iorikong）

「靚聲界英語KOL」蕭叔叔昨日（15日）在其facebook專頁「蕭叔叔英式英文學會」發帖文，提到「Hong Kong style」的服務態度，當中提到兩間馳名食肆，包括九記牛腩和澳洲牛奶公司。

帖文先提及九記牛腩的案例，有操普通話的大媽向侍應下單，「凍檸檬茶，不要冰。」，九記侍應就以廣東話和半鹹淡普通話回應，「唔要冰點凍畀你呀，xiao jie？」

另一個案例發生在澳洲牛奶公司，事發於下午二時，有本地客詢問侍應，「有無早餐？」，對方就回應，「有」，再加一句疑帶有諷刺意味的「聽朝吖」。

（fb@ 蕭叔叔英式英文學會）

《香港01》飲食頻道記者總結出3間港人喜愛的食肆，伙記們的對答都非常經典有共鳴，包括九記牛腩、澳洲牛奶公司和譚仔！

【1】九記牛腩

九記牛腩以清湯牛腩、牛筋伊麵及咖喱牛筋腩聞名，招牌牛筋牛腩麵既大件份量又足，牛腩亦非常入味。不過有食客就指店鋪只收港幣現金、設有最低消費，有食客不滿伙記態度「寸爆」和「黑口黑面」，要求食客與其他人「搭檯」，若食客拒絕，伙記甚至會指罵客人。九記牛腩老闆更曾於2017年因涉嫌與食客對打而被傳媒報道，認真火爆，老闆接受記者訪問時更指，起因是涉事的食客用水樽襲擊他，所以他才反擊，更稱「你襲擊我，我當然打你」。

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九記牛腩 地址：中環歌賦街21號地舖 電話：2850 5967 營業時間：星期一至六 12:30 - 22:30 星期日及公眾假期：全日休息

【2】澳洲牛奶公司

澳洲牛奶公司（澳牛）是有名的港式茶餐廳，最有名的是嫩滑炒蛋多士，不過最為人熟知的是超有性格的侍應和「光速餐」。有說光顧「澳牛」不能自己挑選座位，而且坐下來便要立即點餐下單。侍應會先問你「食咩？」，若你未能立即決定，伙記就會表現不耐煩：「諗好食咩我再過嚟落單」。曾經有遊客就疑因阻塞通道．與伙記爆發罵戰，被伙記用粗口問候，最後要落荒而逃。

「光速餐」則指澳牛出餐快，有網民曾說，由下單到食完結帳，最快10分鐘內就可以完成。而且記緊食物和飲品不可同時下單，要分先後次序，否則有可能會捱罵。

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澳洲牛奶公司 地址：佐敦白加士街47-49號地下 電話：2730 1356 營業時間：星期一至三 07:30 - 23:00 星期四及公眾假期 全日休息 星期五至日 07:30 - 23:00

【3】譚仔雲南米線

相信譚仔是不少港人的「糧尾救星」，當中十小辣米線和土匪雞翼深受歡迎，不過最令人印象深刻的，一定是譚仔姐姐的「雲南粵語」口音！例如「墨丸竹笙腩肉十小辣米線」會被演繹成「勿演畜牲懶肉實小辣？」，「飲唔飲嘢」變成「忍唔忍嘢？」，凍檸茶則說了「凍鏈茶」等等。不過譚仔姐姐的口音已經成為譚仔一大特色，食客一聞其聲已有親切感。

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