【星級小店美食#8】$100食大圍3間食店　必食手撕雞高CP值糖水

《01好食玩飛》星級小店美食挑戰第8站，記者Bu來到大圍，這裡最住宅區食肆林立，當然有不少人氣美食。今集挑戰用100元可以食到多少美食，想知挑戰成功還是失敗？睇片啦！

加德士搵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

上次土瓜灣挑戰成功後，今次Bu在大學生搵食天堂大圍，一共到了3間餐廳，食了4種名物。可以成為大學生飯堂，當然是價錢合理又美味，能夠「打卡」就更好了！今次一共用了94.5元，即剩下了5.5元，挑戰終於了成功！😍

【評分準則】 🤤店舖次序代表Bu前往的次序，並非店舖排名。 🤤評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，「抵食指數」為食品性價比評分；「打卡指數」為食品賣相和店環境美觀度的評分；「地區名物指數」為食品於當區的代表性。 🤤營業時間、售價及品質評比，均以拍攝當天為準，僅供參考。

【1】大圍名物：手撕雞（例牌） $55

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

這間手撕雞可說是大圍名物，有人說沒吃過就是沒來大圍，地區名物指數爆星星。他們從外賣店搬到新舖位，增設了堂食位置，但需自己清潔，吃完後把餐盒放到門外的垃圾桶。一盒滿滿的例牌手撕雞售42元，有8種辣度可以選擇，分為不辣的原味和BB辣至獄辣，間中都會吃辣的小編試食了小辣，感覺可以吃到辣味，但可以更加辣，愛吃辣的朋友可以選中辣或以上。除了例牌手撕雞，還可以隨個人口味配搭，除了手撕雞飯，還可配撈麵或腸粉。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 5 + 4 + 3

華輝小食 地址：積福街積壽里4D號地舖

【2】平價超滑腸粉：腸粉4條 $10​

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

在大圍掃街必吃的坤記腸粉，每到午飯和放學時間必定會大排長龍，地區名物指數爆星星。受學生歡迎的當然是價廉物美，腸粉四條10元，六條12元，腸粉從內至外也是超滑，加甜醬、麻醬和芝麻，美味又飽肚，抵食指數同樣是爆星星。店內有少量座位，但餐枱較細，擇外賣的人較多。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 4 + 3 + 2

坤記腸粉 地址：大圍積富街81A號

【3】「冬菇亭」新式糖水店：蜜汁豬頸肉 $23+紫霞仙子 $24

加德士星級評分 ⭐⭐⭐⭐⭐

不要以為「冬菇亭」是中年人聚集的地方，美林村「冬菇亭」的這間大飯糖甜品小食屋，除了供應一般的飯麵外，它的甜品和糖水在區內人氣極高！甜品類種多如椰皇、綿綿冰、雪糕和中式糖水也有。店內環境不只整潔，文青風設計還有仿草和天空掛畫可以打卡，打卡指數有4星星。小編推介店內的每日優惠小食和糖水，星期一至五有不同款式的小食和糖水以優惠價發售。小編光顧當日是星期三，可以吃到23元的蜜汁豬頸肉和24元的紫霞仙子糖水，款式、份量和質素也不錯，高質抵食。

抵食指數：⭐⭐⭐⭐⭐

打卡指數：⭐⭐⭐⭐

地區名物指數：⭐⭐⭐⭐⭐

+ 9 + 8 + 7

大飯糖甜品小食屋 地址：美田路30號美林邨熟食亭5-8號

👇👇👇 大圍$100食3間人氣小店美食路線圖 👇👇👇

加德士提提你

街錶位數量 ⭐⭐⭐⭐

大圍錶位極多，而且距離食肆範圍很近，集中積富街和積信街一帶。但小編在現場所見，平日下午也有不少車停泊在此。

停車場數量 ⭐⭐⭐⭐

在大圍停車場跟食肆位置較遠，在近大圍鐵路站的富嘉花園、金禧花園商場、停車場，或可以慮遠一點的美林停車場。