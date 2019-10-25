附手殘食譜｜台網民湯圓包酥皮用氣炸鍋製超正甜品　3步輕鬆完成

不懂下廚、不想下廚的朋友們有福了！台灣網民「明明兒」近日在Facebook「爆廢公社」群組分享自己的一個「手殘料理」，以氣炸鍋製作了一客湯圓酥，做法簡單且好吃，誘人的成果令其他網友爭相仿效。大家其後也分享了自己製成的湯圓酥，大家都大成功呢！

網民「明明兒」在Facebook「爆廢公社」群組分享了一個超廢的手殘料理，兩樣所需食材都在全聯超市買到，分別是湯圓和冷凍起酥片（香港稱為冷凍酥皮）。根據「明明兒」提供的食譜，即可製成酥香好吃的湯圓酥。

🥠🥠🥠 點擊圖片看湯圓酥製作方法及食後感 🥠🥠🥠

網友們看見「明明兒」的分享後，都紛紛挑戰製作湯圓酥，用各種口味的湯圓包成各種形狀。有網友跟足「明明兒」的製作方法後還補充，180度焗近10分鐘是基本，之後再用200度焗兩分鐘是上色。雖然湯圓不用解凍，但取出冷凍酥皮後還是需要先暖一下才包湯圓。

🥠🥠🥠 點擊圖片看其他網友分享及成品 🥠🥠🥠

+ 7 + 6 + 5

除了湯圓酥，大家也可以用氣炸鍋輕鬆製作其他甜品，《香港01》飲食版記者在找來了另外3個甜品食譜，分別有棉花糖多士、西多士、棉花糖餅乾。

😋😋😋 點擊圖片看棉花糖多士食譜 😋😋😋

😋😋😋 點擊圖片看西多士食譜 😋😋😋

+ 3 + 2

😋😋😋 點擊圖片看棉花糖餅乾食譜 😋😋😋