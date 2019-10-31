3間日本過江龍店推香港限定拉麵　金田家推黑松露豬骨湯拉麵

在香港要找好吃的拉麵，找日本過江龍店就多數不會失準。其實到這些過江龍店不只吃到日式傳統風味，更有機會吃到設合港人口味的特色味道。 本篇搜羅了3間由日本來的人氣拉麵店，包括金田家、我武者羅及一風堂，都於香港分店推出了限定口味，有的更只限11月內有售，要吃便要把握機會了！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】我武者羅：開店限定真鯛雞白湯拉麵

這間涉谷創立的拉麵店是10月21日最新於香港開分店的過江龍，曾經在日本著名電視節目「東京拉麵激戰區」中贏得第一位，迅即帶起當地風潮。香港店主打「新潟雪國生姜醬油湯底」，以大理石併木色簡約設計，可以欣賞特地為香港店繪畫的武者畫像。

即日至2019年11月1日會供應開店紀念限定「特級真鯛雞白湯拉麵」，而其他長期供應的所有麵款及小食都是只限香港店獨賣，任何時候也可以嘗到大廚出品的香港獨家風味拉麵！

我武者羅 地址：沙田正街18-19號新城市廣場一期7樓703A號舖 營業時間：11:00am – 10:00pm

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+ 5 + 4 + 3

【2】金田家：西班牙式蕃茄海鮮盛薈拉麵

這家源自福岡縣的拉麵店，曾被日本搵食網選為2013年最佳食店之一。早於5年前打著「九州第一」的名號落戶香港，最著名的是用上18小時長煮豚骨湯底，加上秘製醬料的叉燒拉麵，湯底濃厚而不會太鹹。

今年為慶祝香港店5周年，加上再下一城進軍歐洲西班牙首開分店，所以推出兩地店舖聯乘3款限定拉麵，包括巴塞隆拿蕃茄海鮮盛薈拉麵、地雞濃白湯拉麵及黑松露豬骨湯拉麵。限定款式於不同分店有售，如想與朋友一次過試齊3款，必去將軍澳店！留意供應期只至11月30日。

金田家 分店地點：將軍澳中心、荃灣荃新天地1期、元朗形點、紅磡灣中心、銅鑼灣登龍街地舖

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+ 6 + 5 + 4

【3】一風堂：重推香港店3周年KURO拉麵

同樣來自福岡的拉麵店一風堂，來港多年一直人氣不絕。在日本曾連續6年勇奪Tokyo Ramen Of the Year 10大年度拉麵店大賞，除了多款主打拉麵及日式小食，更不時推出期間限定餐目。

最近重新推出「KURO拉麵」是2014年慶祝香港店開業3周年而設計的限定拉麵款式，黑蒜油豚骨湯拉麵特別配了4款叉燒：低溫豬柳叉燒、卷豬柳叉燒、卷腩叉燒和炙燒卷腩叉燒，一次品嘗多款燒豚肉滋味。今次再推，將會供應至2020年1月7日，還有多個月可以品嘗。

一風堂 分店地點：旺角奶路臣街33號地下F號舖

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