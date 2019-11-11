香港4間素拉麵推介　素食者一樣食到味道濃郁日式拉麵沾麵

日本拉麵湯香味濃，大多用會豬骨、雞肉或魚介熬湯頭，令素食者難以一嚐日式拉麵滋味。其實香港也有麵店提供素食拉麵及沾麵，有些素湯的濃郁程度甚至可以媲美鮮肉湯！以下為大家推介4間本地出色素拉麵。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】Kind Kitchen by Green Common 豆乳味噌白龍拉麵

這間是本地著名素食店Green Common旗下的新派素菜餐廳，主打fusion西日菜，不時推出不同的日式素拉麵款式，如素豬骨湯底新博多拉麵、黑松露良豚餃子拉麵等等。而最受食客好評的就有「白龍拉麵」，是以白麵豉配豆乳湯熬成，豆香甚濃，味道亦非常濃郁。

Kind Kitchen by Green Common 地址：中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓1號舖 營業時間：11:30am - 10pm

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【2】麺屋武一 濃厚蔬菜拉麵

今年才由東京登陸香港的雞湯拉麵專門店麺屋武一，亦有推出全素的拉麵款式。一般用蘿蔔、洋葱、椰菜等煲成的蔬菜湯通常比較清，不過這裡湯頭落足13種蔬菜去熬製，再攪拌成蓉，所以湯底特別濃郁杰身！如果喜歡較清淡的，可以選普通版蔬菜拉麵（$80），而喜歡濃味的，加多5元便能選擇特濃版蔬菜拉麵（$85）。

麺屋武一 地址：尖沙咀棉登徑13-15號棉登大廈地下A號舖 營業時間：11:30am – 11:30pm（平日3:30pm - 5:30pm休息）

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【3】一風堂 蕃茄素拉麵

一風堂是著名日本過江龍麵店，自2011年登陸香港以來，已經發展多達9間分店，出名在於其豚骨湯底夠香夠濃。而今年7月推出的新菜單就加入了全新素拉麵，湯頭改成由甘筍、洋蔥、椰菜和昆布熬製而成的上湯湯底，配上大大塊烤蕃茄、普羅旺斯雜燴、切絲唐辛子等蔬菜配料，全線分店都有得食。

一風堂 全線分店 營業時間：11:30am – 10:30pm

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【4】富山麵家 麻醬素食沾麵

富山麵家曾於日本的「東京拉麵秀」連續5年獲冠軍殊榮，並多時在港推出聯乘卡通角色的主題拉麵，包括蠟筆小新、Hello Kitty、變形金剛等，人氣不絕。主打獲獎的黑醬油拉麵，最特別是有素食沾麵供應。有別於一般點魚介或豚骨沾湯，此素食沾麵配麻醬，伴以紫菜、溏心蛋、筍、粟米及木耳等多種配料，頗為豐富。

富山麵家 地址：銅鑼灣希雲街7號地下 營業時間：12nn – 10pm

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