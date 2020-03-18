酒店自助餐優惠｜5間酒店任點任食歎龍蝦生蠔　海洋公園萬豪有7折

酒店自助餐又有新吃法，有酒店把自助形式轉為放題形式，menu即點即有專人送餐，更能保障食物衞生，又可維持美食款式數量及質素。《香港01》飲食頻道記者精選5間酒店抵食「放題式自助餐」，部分更推激抵優惠低至55折！可以歎盡阿拉斯加蟹、生蠔、牛扒、鮑魚、龍蝦等等。（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】香港海洋公園萬豪酒店：7折任食環保海鮮阿拉斯加蟹

酒店內的海灣餐廳一向主打自助餐，由3月21日起將首次推出「任點任食」形式，只限逢星期六、日及公眾假期。主打可持續發展的環保海鮮，推介無限點的回本美食有阿拉斯加蟹、磯燒鮑魚、開邊蒸龍蝦、米芝蓮蜜汁叉燒及鯛魚刺身，還有海鮮拼盤、即製班戟、窩夫甜品等。👇👇👇想知點樣可以有7折優惠？按圖看詳情及收費👇👇👇

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海灣餐廳地址：黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下電話：3555 1700

【2】海景嘉福洲際酒店：8折歎生蠔兼無限添飲紅白酒

酒店自助餐廳Café on M同樣以放題形式供應3月最新的「春日海陸盛宴」，共24款美食無限點，包括生蠔、松葉蟹腳、扒西冷、羊架、燉湯、芝士蛋糕等，連法國紅白酒、啤酒汽水亦無限添飲！👇👇👇不需預繳全費都有8折優惠？按圖看獲取方法及任食詳情👇👇👇

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Café on M地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店M層電話：2731 2860

更多任點任食推介

除以上2間以外，還有3間酒店放題式西餐推介，包括尖沙咀凱悅酒店、荃灣如心海景酒店及觀塘如心艾朗酒店。分別可任食牛扒、龍蝦等美食，最抵一間有55折優惠！

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