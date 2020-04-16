鬧市賞花｜灣仔星街藍花楹盛放　3間西餐推介　必食Honbo爆汁漢堡

春天正是各種花朵盛放的季節，繼之前的紅花風鈴木、繡球花、黃花風鈴木後，最近藍花楹開始悄悄在灣仔星街綻放。《香港01》飲食頻道記者精選了3間位於星街附近的人氣西餐，賞花之餘可以順便享用美食，當中更有餐廳設有空氣流通的戶外座位！

藍花楹的花期為3月至5月，不過今年因為氣候的關係，最近才開始綻放，灣仔星街是其中一個賞花的熱門地點。灣仔雖然熱鬧，但日月星街區卻份外靜謐，多了一份悠閒。大家不妨趁人流較少的時候，到星街賞花👇👇 點擊圖片等記者教你點樣最快去到星街👇👇

【1】Honbo —— 足料四層2安士牛肉漢堡

Honbo是Bloomberg 2020年全球最佳漢堡唯一入榜的香港漢堡店。由醬汁、漢堡扒到麵包都是餐廳親自製作，漢扒特別混合多種牛肉部位製成，如本地牛腩及美國牛肩，牛味濃郁，喜愛牛肉那種獨特的臊味的「牛魔王」必定喜歡。招牌漢堡有份量十足的雙層或四層2安士牛肉漢堡，亦有較有特色的有軟殼蟹漢堡、帶子漢堡等。

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Honbo 地址：灣仔日街6-7號日新樓地下B號舖 營業時間：星期一至日12:00 – 16:00，17:00 – 22:00

【2】Apt. Coffee —— 自選多士配料

位於灣仔的文青咖啡店，設有室內及戶外座位。咖啡店主打客人根據自己喜歡的口味，選擇各款麵包、醬料及各款配料，連咖啡、沙律都可以度身訂造，非常適合「嘴刁」人士。不少網民都推介炒蛋、雞胸肉、番茄配芝士作為麵包的配料，認為雞胸肉肉質非常滑，而炒蛋就夠嫩滑，充滿蛋香，配上麵包。

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Apt. Coffee 地址：灣仔月街2-12號地下A&B號舖 營業時間：星期一至日 08:00 - 18:30

【3】Elephant Grounds —— 半熟蛋牛油果多士

咖啡店擁有落地玻璃，天然光照入室內，氣氛愜意。餐廳主要供應輕食，包括夏威夷魚生飯（Poke）、日式丼飯、雪糕三文治等。最受歡迎的餐點是牛油果多士，脆口的多士塗上大蒜香菜醬，旁邊放上豌豆和水芹，最後在堆疊的牛油果片上放上一隻半熟蛋，戳開後非常吸引。

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Elephant Grounds 地址：灣仔永豐街8號永豐大廈地舖 營業時間：星期一至五 08:00 - 21:00 星期六至日 09:00 - 21:00

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除了Honbo外，如果預算不多，記者為大家精選了全港5間抵食漢堡，肉汁爆棚之餘，全部$50就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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