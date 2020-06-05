自助餐優惠2020｜九龍3間酒店Buffet $300內任食生蠔　逸東歎海鮮

食自助餐最正就是可以狂食肥美生蠔，但通常價錢都不便宜。《香港01》飲食頻道記者整理了3間位於九龍的酒店自助餐6月超抵優惠，全部$300內就可以任食生蠔及海鮮，包括九龍諾富特酒店、Eaton HK及九龍酒店，想平歎美食的話記得趁早訂位！

【1】九龍諾富特酒店 —— 半價歎生蠔、和牛

酒店6月推出的「和牛•生蠔•海鮮自助晚餐」，5折即可任食生蠔及多款凍海鮮，包括加拿大雪場蟹腳、龍蝦仔、海蝦、新西蘭青口、馬來西亞白蜆。和牛方面，餐廳大廚以澳洲高級和牛炮製生和牛薄片、燒和牛扒、扒和牛舌配芝士汁等美食，啱晒一眾「牛魔王」。

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The Square 地址：九龍彌敦道348號 電話：3965 8666

【2】Eaton HK —— 85折食勻日韓台泰美食

位於逸東酒店的普慶餐廳全新推出以「味覺旅遊」為主題的自助餐，除了生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等海鮮外，亦提供泰國、日本、台灣及韓國的地道美食及街頭小食，即使因為疫情未能去旅行，亦可以在香港品嚐到各地美食。

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普慶餐廳 地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層 電話：2710 1901

【3】九龍酒店 —— 75折任食生蠔、蟹腳

酒店推出自助午餐75折優惠，成人連服務費每位只需$270就可以任食生蠔和海鮮，生蠔有法國、紐西蘭和美國三款，輪流提供。如果想有多點選擇，可以選擇自助晚餐，除了有齊三款生蠔外，還有加拿大雪花蟹腳、味增鮑魚、鴨肝及和牛，不過價錢當然比較貴啦。

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九龍酒店 地址：九龍尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

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