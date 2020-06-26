KFC優惠券無限用、麥當勞$3 Oreo批、漢堡買一送一｜6大飲食優惠

最近不少食店都推出新優惠，KFC新一批電子優惠券，麥當勞（M記）推出的「曲奇忌廉批」更有限時優惠，MOS Burger更有漢堡買一送一！《香港01》飲食記者精選6間食店最新飲食優惠，詳情即睇下文！（以下優惠以發稿日最準，最終安排視乎個別零售商而定）

😍😍KFC電子優惠券無限用😍😍

肯德基（KFC）推出9張電子優惠券，其中3張可於早上11時前使用，最抵食的$15番茄濃湯扭扭粉加薯餅餐！11點後適用的有3張，包括$60超值2人餐、$72滋味2人餐等，仲有新推出「鹹蛋黃金系列」，購買鹹蛋黃金桶餐仲減$20！按下圖即睇KFC10張電子優惠券，鹹蛋黃系列有效期至6月30日，其他就7月26日前無限用👇👇👇

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除了KFC之外，記者精選其他食店最新飲食優惠，包括M記、大家樂、MOS Burger、HOKO Farm，以及GODIVA，其中兩間都推出買一送一優惠！想知邊幾間有買一送一？按下圖即睇優惠詳情👇👇👇

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夏天有藍天白雲，最適合去戶外玩樂，不妨約埋兩三個好友去野餐、沙灘或者郊遊，聯絡下感情！記者精選Aeon12蚊店多款戶外郊遊好物，野餐墊有，想飲冰凍汽水？冷凍劑、環保冰粒都有，一應俱全！按下圖即睇有咩必買野餐用品🍱🍽️

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