雞排妹為何叫雞排妹？台式炸雞排7件事　日本人竟討厭炸雞排？

雞排妹日前站台公開發言「香港加油」，再次成為網上熱門討論話題。不過到底雞排妹為何叫雞排妹？難道是因為家中是做賣雞排生意？

台式炸雞排炸皮有嚼勁，面頭灑上滿滿的椒鹽及辣粉，內有滿滿肉汁，放在紙袋裡面邊走邊吃真是好寫意！光是想起都流口水！原來這麼美味的炸雞排，竟然有人不喜愛！

小編看見雞排就口水直流！（yan_cheng_luo@instagram）

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因為疫情關係，相信不少人都已經好長一段時間沒有去過旅行了。台灣一直都是港人喜愛的旅行地點之一，因為兩地相近，有人甚至會來一個兩日一夜的快閃旅行，買些手信回來當返工零食！真的有點想念台灣的手信呢！其實在香港都可以網購的到台灣的滋味，甚至可以買到Mister Donut、蜂蜜布甸蛋糕，真的好像去了台灣一樣！

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