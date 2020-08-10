飲食優惠23間　麥當勞送炸雞、丼丼屋7折、Pizza Express半價

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，很多人都盡量避免在餐廳進食，因此各大餐廳都變陣推出外賣優惠。《香港01》飲食記者整理18間食肆優惠，包括麥當勞、KFC、Starbucks等大型連鎖食店，還有牛角、牛涮鍋、牛角次男坊、Pizza Express、PHD、譚仔雲南米線、元氣壽司、Pizza-Box、譚仔三哥、丼丼屋、Outback、炑八韓烤、牛陣、MOS Burger、Café&Meal MUJI及Nene Chicken。

新冠肺炎疫情尚未有緩和跡象，大部分人都盡量留在家中，避免在餐廳堂食，減低感染病毒的機會，因此各大餐廳紛紛推出外賣自取優惠及外送平台落單優惠，例如譚仔三哥推出半價一人小食、Pizza Express指定薄餅有5折優惠、NeNe Chicken亦有套餐優惠。

🍟麥當勞本周全新電子優惠券🍟

麥當勞App於8月10日至8月16日推出全新電子優惠券，今個星期的精選優惠有麥麥送滿300元，使用優惠券即可免費獲贈6件麥炸雞！另外都有超值套餐5元優惠券、芝士安格斯9折券及88元的雙人套餐推薦，兩個人剛剛好！

👇👇點擊圖片一次睇清所有優惠及使用細則 👇👇

+ 15 + 14 + 13

🍗KFC最新優惠仲有特別聯乘產品！🍗

KFC在推出限定優惠，有$99三人桶餐、份量剛剛好的二人套餐以及多張優惠劵，包括早餐$15起、$1中汽水等。另外KFC近日更聯乘經典香港本土品牌紅A，推出限定Crossover產品，第一波換領十分受歡迎，早早已換罄，現時推出第二輪預購，大家要留意日期啦！

👇👇點擊圖片睇優惠、紅A Crossover產品預購詳情 👇👇

+ 10 + 9 + 8

☕☕Starbucks推自選便當、飲品組合☕☕

星巴克推出「餐點+自選手調飲品」組合，59元起可以自選便當、各款意大利軟包或沙律卷，另外可配上一杯中杯尺寸的自選手調飲品。即日起至8月16日，使用Starbucks的手機應用程式「星星送」，更可享免運費。

👇👇點擊圖片睇有咩揀 👇👇

除了KFC、麥當勞、星巴克等，其他大家常吃的連鎖食肆如譚仔、丼丼屋、Pizza Hut、PHD、牛角、牛角次男坊等等餐廳都有最新優惠，即刻望望今晚食咩！

👇👇點擊圖片睇所有優惠詳情 👇👇

+ 29 + 28 + 27

🎁🎁追加著數：用AR去旅行，還有禮物送🎁🎁

大家今年都鮮少去旅行，如果旅行癮起點算好？近日恆大·珺瓏灣就推出AR小遊戲，讓大家打卡！打完卡上載到個人Facebook，讚好「Emerald Bay 恆大·珺瓏灣」並於内文Tag專頁，就可以拎到恆大·珺瓏灣「辦館 Lof10」咖啡館100元現金券！想知更多，可到「Emerald Bay 恆大·珺瓏灣」Facebook專頁瀏覽詳情。

👇👇點擊圖片睇優惠 👇👇

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 😍😍

疫情反彈，唔少確診個案群組都與食肆有關，最好就是留在家中。如果偶爾想偷懶，即食麵就是最佳選擇！不妨參考一下日本驚安之殿堂DON DON DONKI網站的即食麵銷量排行榜，到香港分店掃貨。

記者整理了日本驚安之殿堂網站上的即食麵銷量頭10名，全部都可以在香港分店買到，當中日清CUP NOODLES杯麵系列成為大贏家，而人氣高企的UFO炒麵及咚兵衛即食烏冬位列前5名，亦有兩款即食拉麵包上榜。

😋😋😋 按圖即看日本驚安之殿堂人氣即食麵銷量排行 😋😋😋

想知邊款贏過咚兵衛烏冬奪冠？立即觀看全文👉👉👉日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 日清芝士咖哩第三、腐皮烏冬第二