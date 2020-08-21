Stephy鄧麗欣的自己品牌台式茶飲店「一口吖吖」即將在旺角開業，原來除了Stephy之外，有不少明星都會發展副業，不少都選擇開茶飲店、Coffee Shop、Cafe等輕食。

【1】Stephy台飲店——一口吖吖 1011 • Sip Tea

Stephy鄧麗欣去年在台灣開設自家品牌台式飲品「一口吖吖 1011 • Sip Tea」，主打無添加奶蓋及茶飲，招牌產品用上有機食材調製出美顏果茶及養生特飲，例如薰衣草枸杞茶、奇異果白木耳、蜂蜜檸檬奇亞籽等飲品。

👇👇👇點擊圖片看地址及招牌飲品👇👇👇

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【2】陳豪自家Coffee Shop——Blooms Coffee

人稱咖啡達人的陳豪，在K11 Musea開設咖啡店Blooms Coffee，以白金色做主題，有開放式空間沖咖啡，客人可以近距離睇住整個沖咖啡的過程，如果有運氣仲可能飲到陳豪手沖咖啡！咖啡店主打咖啡及茶，最Signature的就是棉花糖咖啡，表面焦糖色的棉花糖超吸睛！

👇👇👇按下圖即睇陳豪手沖咖啡及地址👇👇👇

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【3】陳豪踩過界開糖水店——甜姨姨私房甜品

陳豪同幾個TVB藝人、監製合夥開甜品店，主打芒果製作的甜品、木桶豆腐花等，另外最特別的就有即撞木桶豆腐花，上枱後等要等一等先有得食 ！

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【4】TVB小花林秀怡開設Cafe——FooDo

無綫小花林秀怡夥拍閨密，開設小清新西餐廳，主打手製意粉及手作薄餅，意粉是每天新鮮在店内人手製作，招牌忌廉汁闊條麵更使用日本生雞蛋，闊條麵煙韌，配上自家製的醃肉，很有誠意！

👇👇👇按下圖即睇地址及推介自家製意粉👇👇👇

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【5】丫頭過江龍飲品店——不要對我尖叫

台灣藝人丫頭在香港開設飲品店，主打茶飲，不少冷泡茶都甚為出色！繼中環分店之後，丫頭在大角咀開分店「不要對我尖叫，日常茶間」，有座位、簡單麵包餐點等發售，來一個下午茶剛剛好！

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【6】陳敏之賣香港製造曲奇餅——Blesscuit

Blesscuit祝奇餅是藝人陳敏之所開設的曲奇餅店，主打每日香港新鮮製造曲奇餅，而且標榜堅持使用法國出產的牛油及小麥麵粉。口味獨特，當中又以金鑽松露口味及鯷魚口味最爲暢銷！

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【7】謝霆鋒大師級曲奇——鋒味曲奇

Chef LeMon 的自家品牌鋒味，有拌麵、月餅、曲奇等等產品，近年更遠銷到台灣！口味同樣十分獨特，加入四川紅花椒、意大利風乾火腿等元素，製成不同口味甜酸苦辣的曲奇餅！

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