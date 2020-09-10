以為只有方東昇是金句王？錯了！驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）近日一句「切勿酒後駕駛，小心揚名立萬！」引發網民熱烈討論。其實漫步DONKI的話，就會發現入面暗藏無數金句。《香港01》飲食記者在荃灣DONKI找來21句金句，改編歌詞或緊貼潮流，總有一句你懂的，下次行過不妨找一找。

DONKI裡面有大量精美的插畫標籤，仔細看的話就會發現許多爆笑金句。

近日網上流傳有網民在荃灣DONKI影到「切勿酒後駕駛，小心揚名立萬！」的標籤，瞬間引發大量網民爆笑和大讚「抽水抽得靚」。要明白當中的笑位，當然要先對號入座，但大家都明白此「揚名」不同彼「楊明」，其實是暗諷最近酒駕的「楊明」。記者特別到DONKI荃灣店兜了一個圈，為大家整理暗藏當中的21大金句，點擊圖片睇睇你懂嗎 👇👇

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