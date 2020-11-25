荃灣一向是美食天堂，選擇多到數不完，除了路德圍這個小食集中地外，其他地方亦有很多隱世美味。今次一於等自小在荃灣蒲開的記者為大家精選10間高質美食，包括超鬆軟厚梳乎厘、近期人氣藥膳燒賣、爆餡芋泥吐司、鮮甜沾麵、邪惡豬油撈煲仔飯等。下次去荃灣不妨參考一下地膽的推介，包你唔會中伏！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

【1】小廚美食 —— 藥膳燒賣配秘製辣椒油

小店售賣多種小食，必試藥膳燒賣，散發著淡淡的藥材香味，豬肉餡十分彈牙，最緊要記得向老闆娘要求加辣椒油。辣椒油為老闆娘使用獨家配方秘製，不會嗆辣，麻勁較重，當中還有脆粒增加整體口感。

😍😍😍想知小店點去、藥膳燒賣幾錢、另一款必試美食，立即按圖睇睇😍😍😍

+ 4 + 4 + 4

小廚美食 地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖 營業時間：星期一至六 11:30-19:30

【2】Aroma Dessert —— 招牌超鬆軟厚梳乎厘

小店供應多款甜品，當中最受歡迎的就是梳乎厘班戟，共有幾種口味，包括焦糖蘋果、士多啤梨、海鹽芝士等。梳乎厘班戟介乎空氣與厚實之間，蛋香味濃，口感非常鬆軟，而且濕度掌握得十分好，味道非常不錯，加上價錢親民，絕對抵食過其他著名梳乎厘班戟店。

😍😍😍想知梳乎厘幾錢、用餐貼士，立即按圖睇睇😍😍😍

Aroma Dessert 地址：荃灣鱟地坊38-46號祐強樓地下42號舖 營業時間：星期二至四13:00 - 18:00，19:00 - 23:00 星期五至日13:00 - 18:00，19:00 - 00:00 公眾假期12:00 - 20:00（星期一休息）

【3】轉角‧見 —— 爆汁手打牛肉漢堡

小店位於荃灣的小商場內，位置比較隱蔽，共提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。除了漢堡外，奶昔亦是店家的另一招牌。記者推薦花生奶昔、Oreo朱古力奶昔和咖啡奶昔，味道香濃，甜度亦恰到好處。

🍔🍔🍔 想知道大份Burger的款式及價錢，立即按圖查看 🍔🍔🍔

轉角‧見 地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖 營業時間：星期一至日11:30 – 22:15

【4】江湖小棧 —— 自家製豬油撈煲仔飯

小店以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈，夠晒玩味。煲仔飯可自由配搭不同配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋等。記得加自家製豬油提升煲仔飯的香味，會令煲仔飯口感更滑更香！

😋😋😋想知最正的食法、煲仔飯價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

江湖小棧 地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖 營業時間：星期一至日18:00 - 00:00

【5】麵屋福 —— 鮮甜魚介豚骨沾麵

小店位於荃灣廣場附近，只專注賣3款沾麵，當中最受歡迎的是「魚介豚骨沾麵」，每日賣出150碗。記者都食過幾次，覺得湯汁味道鮮甜，加入魚介粉和芝麻後更加香濃，而且不會過鹹。麵條方面，口感煙韌彈牙，而且幾掛湯，加上價錢合理，CP值頗高。

🍜🍜🍜想知小店還有哪兩款沾麵，立即按圖睇睇😋😋😋

麵屋福 地址：荃灣享成街18號地舖 營業時間：星期一至日11:30 - 15:30，18:00 - 21:30

【6】秘 —— 人龍板燒吉列牛小店

小店開業數年，在晚市時段依然要排隊等位，可見人氣依舊。招牌是板燒吉列牛，上菜時會提供個迷你板燒爐，讓客人自己將一片片的牛塊放在石板上燒，隨意控制生熟程度。每份約有15片牛肉，放上石板燒每邊燒約15秒後就食得，牛肉軟嫩帶油香，讓你食過返尋味！

😋😋😋想知最平幾錢就食到，立即按圖睇睇😋😋😋

秘 地址：荃灣享成街22號地舖 營業時間：星期一至五12:00 - 15:00，18:00 - 22:00 星期六至日、公眾假期及前夕12:00 - 15:00，17:30 - 22:00

【7】豚道樂 —— 必試海老湯拉麵

這間拉麵店非常受歡迎，門外經常出現人龍，供應多款拉麵，包括豬骨拉麵、黑蒜油拉麵、魚介豚骨拉麵、辛辣味增拉麵等，每款都非常足料！餐牌上會列明每款拉麵的配料，非常貼心。記者推介海老湯拉麵，蝦湯湯底加入櫻花蝦，味道非常鮮甜，蝦味濃郁，食完一碗都不會太油膩。

🍜🍜🍜小店還有另一款特色拉麵，立即按圖睇睇各款拉麵價錢😋😋😋

豚道樂 地址：荃灣大河道63號卓明大廈地舖 營業時間：星期一至五12:00 - 15:30，17:30 - 22:00 星期六至日及公眾假期12:00 - 16:30，17:30 - 22:00

【8】你妳 —— 爆餡芋泥吐司

這間新開的台式小店由一對情侶開設，命名為「你妳」，夠晒浪漫。招牌美食是爆餡芋泥吐司，芋泥為自家製作，口感綿滑，帶有淡淡的甜味，配上紫薯蓉或肉鬆，同樣美味！另外亦有珍珠魯肉飯，乍聽之下覺得怪怪的，但不少人都覺得與魯肉的配搭比想像中正常，如果你熱愛珍珠，不妨一試。

😋😋😋想知招牌爆餡吐司幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

你妳 地址：荃灣運通街6號運通洋樓地下K號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 21:00

【9】老闆娘雲南米線 —— 配料必食炸雞球

這間米線店可謂是荃灣名物，即使午市亦要排隊等候約15分鐘。湯底有多種選擇，包括酸辣、麻辣、麻酸辣、麻辣胡椒等，配料更超過30款，款式特別，例如酥炸雞球、蝦膠豆卜、豆瓣金錢肚、魚肉響鈴等，全部份量十足。記者最推介炸雞球，香脆又多肉汁，一定要試試！

😋😋😋想知米線價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

老闆娘雲南米線 地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28-29號舖 營業時間：小店每日會在官方Facebook公佈翌日營業時間

【10】亞玉豆腐花 —— $4一碗白滑豆腐花

路德圍是小食的集中地，當中「亞玉豆腐花」長期大排長龍，以前全部豆腐花都是$3一碗，現時因為疫情關係全部轉為膠碗，外賣變成$4一碗，不過依然抵食！豆腐花豆香濃郁，口感亦十分嫩滑，除了一般豆腐花外，芝麻糊豆腐花亦非常受歡迎。

😋😋😋小店還有其他人氣口味，立即按圖睇睇😋😋😋

亞玉豆腐花 地址：荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5B舖 營業時間：星期一至日13:00 - 00:00

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🍔同場加映：全港20間高質爆汁漢堡🍔

除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

🍔🍔🍔 按圖即睇網民推薦的爆汁Burger口味、價錢，以及兩間分店的餐點 🍔🍔🍔

+ 2 + 2 + 2

嘉寶漢堡 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

想知邊間$15食到，立即觀看全文👉👉👉Burger推介｜全港20間高質爆汁漢堡 嘉寶人氣之王 最平$15食到