荃灣美食｜30+推介！懷舊點心/打卡Cafe/炸意粉　附地址營業時間

荃灣美食推介！荃灣一向是美食天堂，美食選擇多到數不完，除了路德圍這個小食集中地外，其他地方亦有很多隱世美味。記者今次為大家精選逾30大荃灣美食，包括老字號糯米糍、超鬆軟厚梳乎厘、藥膳燒賣、爆餡芋泥吐司、邪惡豬油撈煲仔飯等。下次去荃灣不妨參考一下！



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

🥳好食玩飛Instagram官方帳號開咗啦！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

荃灣美食逾30間推介

【1】泰國水上市場主題菜館——More Than Thai Cafe

泰國水上市場主題菜館More Than Thai Cafe近周進駐荃灣廣場。除了一般市面常見的船麵、海南雞、沙冰等泰國食品，亦有多種適合打卡、造型特別的新派菜式，包括虹吸式冬陰公海鮮湯（$188/4位用）、幸福摩天輪小食拼盤（$188/15件）、泰國奶茶雪山刨冰船（$98）、流金歲月丹麥厚吐司甜品（$88）等。食品上檯後，不妨先讓相機先吃。

+ 9

荃灣美食【1】泰國水上市場主題菜館——More Than Thai Cafe

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場3樓350-352號鋪

營業時間：11:30 - 21:00（星期一至五）；11:30 至 21:30（星期六、日及公眾假期）



【2】意大理廚師主理——CAFFÉ MILANI

位於海之戀的CAFFÉ MILANI，由來自意大利的廚師所主理。供應多種特色意大利食品，包括巴馬火腿羅馬薄餅、蜜汁燒春雞配松露薯蓉及蘑菇、經典意式蕃茄意大利飯、米蘭雲朵鮮奶撻、雙重牛奶味意式手工雪糕等，亦有香港少有的意式炸意粉，適合喜歡吃盡環球各地特色食物的朋友。

+ 1

荃灣美食【2】意大理廚師主理——CAFFÉ MILANI

地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2037-2041號舖

營業時間: 星期一至五 11:00am-10:00pm



【3】粉麵店老字號——爆餡足料糯米糍

荃灣一間老字號粉麵店門外長期大排長龍，除了買粉麵和雲吞皮，就是為了一嘗店裡每日限量發售的爆餡糯米糍！糯米糍共有3款口味，包括花生、芝麻和紅豆，而且每粒份量十足，大大粒亦只售$6，即睇記者真實食評！

荃灣美食【3】粉麵店老字號詳情於以下連結看到：

【4】百年齋舖——必試酸甜齋/棋子餅

這間百年老字號齋舖近日進駐荃灣！新店雖然暫時只提供外賣服務，但仍人氣超勁。店家供應招牌棋子餅、中式齋菜、素食點心等等，即睇記者親身試食其中5款招牌美食及中式齋菜！

荃灣美食【4】百年齋舖詳情於以下連結看到：

【5】人龍脆皮章魚燒——必試蜜糖芥末、明太子章魚燒

這間位於路德圍的章魚燒店近日人氣急升，開業僅約半年就經常大排長龍！招牌章魚燒口味包括蜜糖芥末、明太子等，全部有多達14種款式！即睇記者親身試食其中4款人氣口味！

荃灣美食【5】人龍脆皮章魚燒詳情於以下連結看到：

【6】高雄過江龍蛋餅——香港限定黯然銷魂叉燒蛋餅

去年來港快閃大受歡迎的蛋餅王，近日宣布正式登陸荃灣冰室，更帶來爆漿起司肉鬆玉米蛋餅、古早味芋泥肉鬆蛋餅等經典式，更有香港限定的黯然銷魂叉燒蛋餅！疫情下暫時未可以去台灣旅行，不妨去食個地道蛋餅，感受正宗台灣滋味！

荃灣美食【6】高雄過江龍蛋餅詳情於以下連結看到：

【7】人氣懷舊茶樓——必試傳統手工點心

擁有兩間分店、主打傳統懷舊點心、很多好評的人氣茶樓日前已進駐荃灣！不但有多款即叫即蒸的手工點心，店舖裝潢亦都非常有特色，令人猶如回到傳統港式茶檔，打卡一流！

荃灣美食【7】人氣懷舊茶樓詳情於以下連結看到：

【8】人氣點心店——原盅燉湯/黑金流沙包

沙田石門起家的人氣點心店進駐荃灣，主打多款新鮮手作點心，而且全部都是即叫即製！除了人氣最高的黑金流沙包、點心拼盤，各款蒸飯和原盅燉湯都是食客首選，包括金銀蒜海蝦飯和雙菇雞粒飯，還有原盅花膠蟲草花粟子燉土雞湯等都大受歡迎！

荃灣美食【8】人氣點心店詳情於以下連結看到：

【9】小廚美食——藥膳燒賣配秘製辣椒油

小店售賣多種小食，必試藥膳燒賣，散發著淡淡的藥材香味，豬肉餡十分彈牙，最緊要記得向老闆娘要求加辣椒油。辣椒油為老闆娘使用獨家配方秘製，不會嗆辣，麻勁較重，當中還有脆粒增加整體口感。

荃灣美食【9】小廚美食

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖

營業時間：11：30-19：30

*逢星期日休息。



【10】韓食外賣店——醬油蟹/招牌炸雞/手工泡菜

荃灣這間韓式小食外賣店由韓國老闆主理，提供多款韓國人氣美食，其中招牌韓式炸雞選用本地新鮮雞，設8款不同口味。另有紫菜飯卷、韓式炒粉絲、辣炒年糕、醬油蟹等人氣韓國美食，店內更可以買到泡菜、醃製五花肉等急凍食品，最適合買回家一邊食、一邊煲劇！

荃灣美食【10】韓食外賣店詳情於以下連結看到：

【11】轉角‧見——爆汁手打牛肉漢堡

小店位於荃灣的小商場內，位置比較隱蔽，共提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。除了漢堡外，奶昔亦是店家的另一招牌。記者推薦花生奶昔、Oreo朱古力奶昔和咖啡奶昔，味道香濃，甜度亦恰到好處。

荃灣美食【11】轉角‧見

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖

電話：5488 7124

營業時間：11：30-21：15



【12】江湖小棧 —— 自家製豬油撈煲仔飯

小店以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈，夠晒玩味。煲仔飯可自由配搭不同配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋等。記得加自家製豬油提升煲仔飯的香味，會令煲仔飯口感更滑更香！

荃灣美食【12】江湖小棧

地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖

電話：2399 7994

營業時間：18：00-00：00



【13】麵屋福——鮮甜魚介豚骨沾麵

小店位於荃灣廣場附近，只專注賣3款沾麵，當中最受歡迎的是「魚介豚骨沾麵」，每日賣出150碗。記者都食過幾次，覺得湯汁味道鮮甜，加入魚介粉和芝麻後更加香濃，而且不會過鹹。麵條方面，口感煙韌彈牙掛湯，加上價錢合理，CP值頗高。

荃灣美食【13】麵屋福

麵屋福

地址：荃灣享成街18號地舖

營業時間：星期一至日11:30 - 15:30，18:00 - 21:30



【14】秘——人龍板燒吉列牛小店

小店開業數年，在晚市時段依然要排隊等位，可見人氣依舊。招牌是板燒吉列牛，上菜時會提供個迷你板燒爐，讓客人自己將一片片的牛塊放在石板上燒，隨意控制生熟程度。每份約有15片牛肉，放上石板燒每邊燒約15秒後就食得，牛肉軟嫩帶油香。

荃灣美食【14】秘

地址：荃灣享成街22號地舖

電話：2350 9177

營業時間：（星期一至五）12：00-15：00，18：00-22：00（星期六日及公眾假期）12：00-15：00，17：30-22：00



【15】老闆娘雲南米線 —— 配料必食炸雞球

這間米線店可謂是荃灣名物，即使午市亦要排隊等候約15分鐘。湯底有多種選擇，包括酸辣、麻辣、麻酸辣、麻辣胡椒等，配料更超過30款，款式特別，例如酥炸雞球、蝦膠豆卜、豆瓣金錢肚、魚肉響鈴等，全部份量十足。

+ 1

荃灣美食【15】老闆娘雲南米線

地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28-29號舖

電話：9842 1971

營業時間：17：00-22：00



【16】亞玉豆腐花——$4/碗白滑豆腐花

路德圍是小食的集中地，當中「亞玉豆腐花」長期大排長龍，以前全部豆腐花都是$3一碗，現時因為疫情關係全部轉為膠碗，外賣變成$4一碗，不過依然抵食！豆腐花豆香濃郁，口感亦十分嫩滑，除了一般豆腐花外，芝麻糊豆腐花亦非常受歡迎。

荃灣美食【16】亞玉豆腐花

地址：荃灣荃興徑6號昌泰大廈地下5B舖

營業時間：08：00-23：00



【17】露營風Cafe——5,000呎打卡一流

荃灣這間樓上Cafe，位於荃灣廣場附近，佔地約5000呎，空間感大。店內以白色為主調，走露營風擺放了不少乾花，風格簡約清新。角落更設有白色帳篷及榻榻米座位，打卡一流！

荃灣美食【17】露營風Cafe詳情於以下連結看到：

【18】堅果奶蓋茶——純素厚奶蓋

這間連鎖手搖店主打堅果奶茶和堅果奶蓋，飲品用上5款堅果萃取成濃厚醇香的堅果奶，再配搭各款茶底和水果，製作出不同口味的純素飲品，即使是乳糖不耐或是素食朋友都有選擇！

荃灣美食【18】堅果奶蓋茶詳情於以下連結看到：

【19】滷友記——自家秘製滷水汁大滷麵

位於華都商場內的滷友記，主打使用自家秘製滷水汁製成超足料的大滷麵，配料包括金錢𦟌、陳皮魚蛋、豆腐、蘿蔔！而米粉不是坊間一般的軟身米粉，口感特別爽口！別忘了加上該店特製辣椒油，麻而不辣，寧捨香口！

荃灣美食【19】滷友記

地址：荃灣西樓角街170-184號華都中心1樓44號舖

電話：3620 3331

營業時間：12：00-21：00



【20】炯記餐室——街坊茶記鵝油撈粗

坊間常見豬油撈麵，而這間位於荃灣的茶記，老闆就以燒鵝油來撈麵，麵條未入口先聞到陣陣油香，非常誘人！另外亦有多款燒味名燒臘，配合秘製黑醬油，色、香、味俱全！店內除了鵝油撈麵，還有有少許麻辣的鹹香手撕雞，雞肉份量多，肉質滑溜，加上芝麻的香味，是道開胃的小菜。

荃灣美食【20】炯記餐室

地址：荃灣沙咀道209號

電話：3704 7667

營業時間：11：00-21：30



【21】小越廚——地道越南小店

這間小店位於荃灣一條較僻靜街道，以地道越南街頭美食作主打，也有越泰聯乘的fushion餐單，香葉肉碎伴溫泉蛋飯或撈檬、魚露雞翼飯、香茅豬肉飯等。而最受歡迎的咖喱蟹肉飯，有一撮撮的九層塔，咖喱汁辛而不辣，混合洋葱、香葱、辣椒和分量十足的蟹肉，很濃郁很惹味，拌飯一流！

荃灣美食【21】小越廚

地址：荃灣享和街49號都城大廈地下D舖

電話：2687 6988

營業時間：（星期一至五）12：00-16：30，18：00-22：30（星期六及日）12：00-22：30



【22】港式冰廳——40年老字號

在荃灣屹立逾40年的這間老字號冰廳，早於1978年開業，過去多年一直主打「平、靚、 正」的茶記快餐，其中5吋超厚的蛋牛治就最深得食客歡心，大份之餘味道更加是一流，是不少學生哥、打工仔必點招牌！

【23】Omakase——超強CP值

這間位於荃灣Plaza 88的日式料理去年開幕已極受歡迎，主打Omakase廚師發辦料理，供應日本直送魚類及海鮮刺身。必食推介招牌北海道海膽丼及自家製三文魚子醬油漬等日式料理，另外還有多款手握壽司連前菜、茶碗蒸、湯及甜品，單品種類相當豐富Omakase，價錢最平$450起！

荃灣美食【23】Omakase詳情於以下連結看到：

+ 1

【24】北歐森系西餐廳——極抵下午茶/鳥籠打卡

餐廳坐落在荃新天地，地理位置非常方便，人氣很高。以森林系及小鹿為主題，整體色調以白色、木紋及綠色為主，觀感帶給人一種放鬆的感覺。招牌鳥籠3層英式下午茶架不但「IG-able」打卡一流，人均更只需$144起，性價比極高！

荃灣美食【24】北歐森系西餐廳詳情於以下連結看到：

【25】豆乳專門店——豆乳雪糕/鮮芋泥豆花

沙田人氣豆乳專門店在海之戀商場設立分店，採用豆乳為題創出新派食品，讓大家可以同時體驗優質豆製品的真正風味。餐廳主打四款招牌豆乳食品，包括7.6特濃豆乳、豆乳茶、香濃豆乳雪糕及狂人豆花。另有各款芭菲系列、三色芋圓及其他鹹點類，滿足不同口味的食客需要。

荃灣美食【25】豆乳專門店詳情於以下連結看到：

【26】燒賣麵包——燒賣關注組力推

荃灣這間麵包店推出的「燒賣麵包」日前獲Facebook「香港燒賣關注組」瘋傳！根據網民分享的實物圖，在西式麵包放上一串三粒的燒賣，賣相吸睛又夠獵奇，成功引起一眾關注組會員關注和討論，鍾意燒賣又有興趣挑戰新事物的朋友必試！

荃灣美食【26】燒賣麵包詳情於以下連結看到：

【27】人氣粉麵老店——必食春卷/大腸/蒜蓉辣醬

這間人氣老字號粉麵店有30年歷史，是荃灣的人氣老字號粉麵店，靠自家製魚肉春卷闖出名堂，其他必食配料還有大腸、豬肚、腩肉等。不過春卷供應數量有限，想食記得趁早！網民推介意必定要加小店特製的蒜蓉辣醬，又香又惹味。

荃灣美食【27】人氣粉麵老店詳情於以下連結看到：

【28】戶外露天餐廳——牛油果流心班尼迪蛋

這間人氣Cafe總店位於銅鑼灣，2020年初於荃灣開設分店，設有戶外露天座位，不少愛狗之人都會帶著家中愛犬一起享受美食。Cafe供應各種輕食，包括份量十足的All Day Breakfast、牛油果流心班尼迪蛋等。飲料方面，網民推薦熱花生醬朱古力奶，大讚味道香濃。

荃灣美食【28】戶外露天餐廳詳情於以下連結看到：

【29】平價扒房——平價歎高級肉類

這間扒房位於荃灣海之戀商場分店，擁有約2,900平方呎的臨海露天茶座，可以欣賞荃灣海濱美景，更歡迎寵物入內。餐廳本身是高級肉類專門店，入口附近有一個小型商店，販賣各款食材。店內的美食都由各式高級肉類製作，包括牛肉漢堡、牛扒、自家製肉丸等都是餐廳的必食推介，價錢相宜。

荃灣美食【29】平價扒房詳情於以下連結看到：

【30】東北菜館——性價比高片皮鴨

這間東北菜館門外經常大排長龍，一直是人氣小店，吸引其他地區的人特地到訪。小店主打東北菜，最受歡迎的是片皮鴨，價錢非常親民，而且不會太肥膩。餐廳設有露天海景座位，環境寬敞舒適，因此吸引不少網民光顧。

荃灣美食【30】東北菜館詳情於以下連結看到：

【31】日本過江龍——特濃抹茶

日本過江龍抹茶專門店今年初進軍銅鑼灣後，於荃灣再開設新分店，預計在6月開幕！品牌主打多款有機特濃抹茶飲料、雪糕等抹茶系列。以後抹茶控不用過海，都可以嚐到抹茶甜點喇！

荃灣美食【31】日本特濃抹茶過江龍詳情於以下連結看到：