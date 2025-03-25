荃灣美食推介2025！荃灣一向是美食天堂，餐廳美食選擇多到數不完，記者今次為大家精選逾31間荃灣美食，包括開心果牛乳撻、老字號糯米糍、脆皮章魚燒、藥膳燒賣、爆餡芋泥吐司、邪惡豬油撈煲仔飯等。下次去荃灣不妨參考一下。



（文章內提及的食物款式、價格，以出版日期為準，食店排名不分先後）

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荃灣美食31間餐廳推介

荃灣美食【1】Donki鮮選壽司——120分鐘任食海膽拖羅壽司

Donki鮮選壽司雖現僅餘海之戀分店，不過近日就有網民分享，該店推出120分鐘任食壽司放題，成人$280一位，小童及長者每位$150，放題更包含海膽、拖羅、三文魚、甜蝦、帶子等多款壽司，連刺身都包，網民大讚「抵過去酒店排幾次先食得幾碟刺身」、「好食，連海膽都任食 」。

同時亦推出120分鐘任食螃蟹加壽司放題，成人$480一位，小童及長者每位$250，可謂超值。不過，有網民分享表示放題籌號很快就派發完畢，似乎數量有限，想食的朋友就要留意！

鮮選壽司

地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2001號舖

營業時間：10:00-21:00



荃灣美食【2】台蔡滷肉飯——必點蛋餅 / 九層塔鹽酥 / 藥膳湯

由台灣人主理的台蔡滷肉飯餐廳無論在平日或是假日也是大排長龍，記者食過4次，每次都必點蛋餅！店內的4款蛋餅都各有特色，但無疑地絕對推介肉鬆起司蛋餅（$40），爆滿的肉鬆絲加上鬆脆的蛋餅，令人食上癮！滷肉飯和藥膳湯也做得不錯！九層塔鹽酥雞媲美台灣當地的鹽酥雞，難怪當時記者旁邊的食客都叫一碟鹽酥雞。

台蔡滷肉飯

地址：荃灣海壩街99號地舖

營業時間：12:00-22:00



荃灣美食【3】鋿晶館——經驗豐富的點心師傅 / 黑松露燒賣

鋿晶館是一間主打即叫即蒸的點心店，聽聞點心師傅曾經在東京富麗華打拼多年，所以吸引不少人慕名而來。點心的價錢中等，$8一位茶位費、$45鮮蝦腸、$22鮮蝦餃、$20黑松露燒賣等等，味道不錯且無論是腸粉皮或是蝦餃皮也一樣煙韌！

鋿晶館

地址：荃灣沙咀道130號地舖

營業時間：08:00-22:00



荃灣美食【4】新貴香園——沙嗲湯底 / 炸豬頸肉

召喚米線控！在荃灣食米線其實有好多選擇！新貴香園的必食香濃沙嗲湯米線和招牌酸麻辣湯米線是最受網民歡迎，米線店很少有沙嗲湯底而且味道較淡，喝幾口也不易口乾。而炸豬頸肉和炸豬扒的價錢為$11，兩款肉的肉質非常爽口！

新貴香園

地址：荃灣西樓角路202-216號昌安大廈荃昌中心1樓53-54號舖

營業時間：11:00-21:30



地址：荃灣享和街51號地下E號舖

營業時間：11:00-22:00



荃灣美食【5】KOMEDA’S Coffeeコメダ珈琲店——輕食 / 名古屋過江龍

名古屋過江龍的cafe，有日本的員工服務食客，份外親切！餐廳是以輕食為主，例如有炸魚漢堡（$69）、雞蛋沙律潛艇堡（$45）等等，價錢中等偏高，但也值得一試過江龍的手勢！

KOMEDA’S Coffeeコメダ珈琲店

地址：荃灣大河道88號灣景廣場購物中心AEON地舖

營業時間：08:30-22:00



荃灣美食【6】一輪——和牛漢堡

以北海道和牛製作和牛漢堡而成名的一輪就在荃灣荃新天地！店內全部座位都是吧枱，而且可近距離觀看製作過程，環境非常開揚！和牛漢堡有3種口味，分別是原味、芝士味以及蕃茄味，記者認為3隻味之中芝士味是最岀色，厚實的和牛跟香濃芝士最夾！酸酸甜甜的蕃茄味反而味道一般。

一輪

地址：荃灣楊屋道18號荃新天地2地下一門町市場J36-38號舖

營業時間：12:00-22:00



荃灣美食【7】ADO洋食屋——蛋包飯 / 明太子和風奶醬意粉

日系昭和復古風佈置的ADO洋食屋再次面世啦！ADO洋食屋最熱門菜式就是蛋包飯，記者點選了經典日式牛肉醬汁蛋包飯、明太子和風奶醬意粉和抹茶鮮奶。經典日式牛肉醬汁蛋包飯的牛肉汁非常香濃但蕃茄炒飯略為普通；記者認為明太子和風奶醬意粉是值得一試，明太子的份量不算多但味道濃郁，而且意粉與和風奶醬混合後令口感更有層次感！

ADO洋食屋

地址：荃灣享成街8號香城大廈地下5A號舖

營業時間：11:30-15:30 & 17:30-21:30（星期一至五及公眾假期前夕）/ 11:30-22:00（星期六至日及公眾假期）



荃灣美食【8】Sammi #000000——竹炭咖啡 / 抹茶竹炭白朱古力蛋糕 / 暗黑風Cafe

Sammi #000000是暗黑型格的女生或男生必去Cafe！原來#000000是解作黑色的網絡編碼，所以連牛角包、三文治的外皮也是黑色！Cafe以展覽形式的擺設和黑色為主題，顏值與味道並重！竹炭咖啡的口味比一般咖啡獨特，加入了竹炭粉和牛奶令咖啡質感香滑順口。而抹茶竹炭白朱古力蛋糕非常軟滑，面層的抹茶忌廉有香濃的抹茶味，加上軟綿綿的蛋糕帶岀椰絲口感。

Sammi #000000

地址：荃灣荃灣街市115號蘊崇大廈地下C&E號舖

營業時間：08:30-20:30



荃灣美食【9】唯一雲貴川風味——荃灣老字號 / 自家製辣油

荃灣的米線店真的數之不盡，唯一雲貴川風味也是長期湧現人龍的老字號米線店，酸辣湯底和麻辣湯底是不分高下，但炸醬腩肉是網民必食的餸菜，腩肉厚薄適中且沒有肥膏，米線口感也非常煙韌。湯底方面是自家製的辣油，非常獨特！

唯一雲貴川風味

地址：荃灣四陂坊14號地舖

營業時間：07:00-22:00



荃灣美食【10】泰興餅店——人氣開心果牛乳撻 / 法式布丁包 / 1蚊蛋撻

以親民價$15推出熱香餅漢堡的荃灣泰興餅店仍然大排長龍！雖然熱香餅漢堡的熱潮稍微退減，但泰興餅店除了有岀色的熱香餅漢堡外，還有必試的北海道3.6牛乳開心果撻、開心果菠蘿包、法式布丁包、麻糬波波、紫薯麻糬包、1蚊蛋撻等等。新推出的北海道3.6牛乳開心果撻，有4層口感，表面是烘香的開心果粒，中間是北海道牛乳蛋漿，底層是軟滑濃郁的開心果醬，配上鬆脆的曲奇撻皮，重點是性價比高，每個只售$10。出爐時間星期一至五為12:30，星期六日為14:00。

泰興餅店

地址：荃灣海壩街50號地下3號

營業時間：05:45-20:00



地址：荃灣海盛路28號祈德尊新邨商場1樓2號舖

營業時間：06:00-20:00



荃灣美食【11】Bench Cafe——愜意街角咖啡室 / 看日落、品美食

位於芙蓉街與大壩街交界的Bench，是一間主打日式西餐餐廳、自家製甜品以及少眾咖啡豆的寵物友善咖啡室。當中，自家製朱古力布朗尼、雞蛋布甸、全日早餐以及香煎虎蝦義大利飯均深受歡迎。

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咖啡室的老闆是室內設計師，相當注重店舖的設計與鄰近環境。老闆之所以決定把店舖開設在街角，是為了讓大家在黃昏時，可以欣賞到夕陽西下的美態。此外，Bench不時會在假期舉辦文化聚會、電影會、讀書會等，將區內居民連繫起來。540908

Bench

地址：荃灣芙蓉街17號地舖

營業時間： 11:00 - 19:30

電話：9857 6682



荃灣美食【12】苪碗麵——街坊愛店，隱世車仔麵 / 自家製小食

苪碗麵位於荃灣中心商場深處的一隅，要經過商場長長、曲折走通道方能抵達，以「隱世」形容絕對沒有誇大。

餐廳主打即叫即製的車仔麵配料與小食，瑞士雞翼尤為出名。店內的燒賣、腸粉即叫即蒸之餘，餛飩亦是即叫即包，非常新鮮。此外，餐廳還製作中西美點，包括梅子鴨、蒜蓉生蠔等。而餐廳主打的甜品，有老闆自行研製的蝶豆花．櫻花芒果果凍。甜品需店舖預先製作，欲品嚐的朋友，謹記要先訂製。

苪碗麵

地址：荃灣荃景圍86號荃灣中心商場1期地下S52號

營業時間： 12:30 - 18:00（周一至五）

電話：2389 3838



荃灣美食【13】CAFFÉ MILANI——意大理廚師主理 / 必食Gelato

位於海之戀的CAFFÉ MILANI餐廳，由來自意大利的廚師所主理。供應多種特色意大利食品，包括巴馬火腿羅馬薄餅、蜜汁燒春雞配松露薯蓉及蘑菇、經典意式番茄意大利飯、米蘭雲朵鮮奶撻、雙重牛奶味意式手工雪糕等，亦有香港少有的意式炸意粉，適合喜歡吃盡環球各地特色食物的朋友。

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CAFFÉ MILANI

地址：荃灣大河道100號海之戀商場2樓2037-2041號舖

營業時間:11:00 - 21:00（星期一至五）；11:00 至 22:00（星期六、日及公眾假期）



荃灣美食【14】民豐粉麵行——爆餡足料糯米糍

荃灣一間老字號粉麵店門外長期大排長龍，除了買粉麵和雲吞皮，就是為了一嘗店裡每日限量發售的爆餡糯米糍！糯米糍共有3款口味，包括花生、芝麻和紅豆，而且每粒份量十足，大大粒亦只售$6，即睇記者真實食評！

粉麵店老字號詳情於以下連結看到：

荃灣美食【15】八章軍——人龍脆皮章魚燒 / 必試蜜糖芥末 / 明太子章魚燒

這間位於路德圍的章魚燒店近日人氣急升，開業僅約半年就經常大排長龍！招牌章魚燒口味包括蜜糖芥末、明太子等，全部有多達14種款式！即睇記者親身試食其中4款人氣口味！

人龍脆皮章魚燒詳情於以下連結看到：

荃灣美食【16】老馮茶居——人氣懷舊茶樓 / 必試傳統手工點心

擁有兩間分店、主打傳統懷舊點心、很多好評的人氣茶樓日前已進駐荃灣。不但有多款即叫即蒸的手工點心，店舖裝潢亦都非常有特色，令人猶如回到傳統港式茶檔，打卡一流！

人氣懷舊茶樓詳情於以下連結看到：

荃灣美食【17】蒸廬——人氣點心店 / 原盅燉湯 / 黑金流沙包

沙田石門起家的人氣點心店進駐荃灣，主打多款新鮮手作點心，而且全部都是即叫即製！除了人氣最高的黑金流沙包、點心拼盤，各款蒸飯和原盅燉湯都是食客首選，包括金銀蒜海蝦飯和雙菇雞粒飯，還有原盅花膠蟲草花粟子燉土雞湯等都大受歡迎！

人氣點心店詳情於以下連結看到：

荃灣美食【18】小廚美食——藥膳燒賣配秘製辣椒油

小店售賣多種小食，必試藥膳燒賣，散發著淡淡的藥材香味，豬肉餡十分彈牙，最緊要記得向老闆娘要求加辣椒油。辣椒油為老闆娘使用獨家配方秘製，不會嗆辣，麻勁較重，當中還有脆粒增加整體口感。

小廚美食

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖

營業時間：11:30 - 19:30（星期二至六）；14:00 至 19:30（星期一、日及公眾假期）



荃灣美食【19】轉角‧見——爆汁手打牛肉漢堡

小店位於荃灣的小商場內，餐廳位置比較隱蔽，共提供6款漢堡，包括4款牛肉漢堡和2款雞肉漢堡，全部都份量十足，無論是牛肉或雞肉的肉質都十分嫩滑，充滿肉汁。除了漢堡外，奶昔亦是店家的另一招牌。記者推薦花生奶昔、Oreo朱古力奶昔和咖啡奶昔，味道香濃，甜度亦恰到好處。

轉角‧見

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧大廈地下66號舖

電話：5488 7124

營業時間：12:00-21:45



荃灣美食【20】江湖小棧——自家製豬油撈煲仔飯

江湖小棧以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈，玩味十足。煲仔飯可自由配搭不同配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋等。記得加自家製豬油提升煲仔飯的香味，會令煲仔飯口感更滑更香。

江湖小棧

地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖

電話：2399 7994

營業時間：17:30-00:00



荃灣美食【21】麵屋福——鮮甜魚介豚骨沾麵

餐廳位於荃灣廣場附近，只專注賣3款沾麵，當中最受歡迎的是「魚介豚骨沾麵」，每日賣出150碗。記者都食過幾次，覺得湯汁味道鮮甜，加入魚介粉和芝麻後更加香濃，而且不會過鹹。麵條方面，口感煙韌彈牙掛湯，加上價錢合理，CP值頗高。

麵屋福

地址：荃灣享成街18號地舖

營業時間：星期一至日11:30 - 15:30，18:00 - 21:30



荃灣美食【22】秘——鐵板吉列牛小店

餐廳開業數年，在晚市時段依然要排隊等位，可見人氣依舊。招牌是板燒吉列牛，上菜時會提供個迷你板燒爐，讓客人自己將一片片的牛塊放在石板上燒，隨意控制生熟程度。每份約有15片牛肉，放上石板燒每邊燒約15秒後就食得，牛肉軟嫩帶油香。

秘

地址：荃灣享成街22號地舖

電話：2350 9177

營業時間：（星期一至五）12:00-15:00，18:00-22:00（星期六日及公眾假期）12：00-15:00，17:30-22:00



荃灣美食【23】老闆娘雲南米線——配料必食炸雞球

這間米線店可謂是荃灣名物，即使午市亦要排隊等候約15分鐘。湯底有多種選擇，包括酸辣、麻辣、麻酸辣、麻辣胡椒等，配料更超過30款，款式特別，例如酥炸雞球、蝦膠豆卜、豆瓣金錢肚、魚肉響鈴等，全部份量十足。

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老闆娘雲南米線

地址：荃灣曹公街8號香車街熟食中心3樓28-29號舖

電話：9842 1971

營業時間：17:00-22:00（逢星期三休息）



荃灣美食【24】滷友記——自家秘製滷水汁大滷麵

位於華都商場內的滷友記，主打使用自家秘製滷水汁製成超足料的大滷麵，配料包括金錢𦟌、陳皮魚蛋、豆腐、蘿蔔！而米粉不是坊間一般的軟身米粉，口感特別爽口！別忘了加上該店特製辣椒油，麻而不辣，特別香口！

滷友記

地址：荃灣西樓角街170-184號華都中心1樓44號舖

電話：3620 3331

營業時間：12:00-20:45



荃灣美食【25】炯記餐室——街坊茶記 / 必試鵝油撈粗

坊間常見豬油撈麵，而這間位於荃灣的茶記，老闆就以燒鵝油來撈麵，麵條未入口先聞到陣陣油香，非常誘人！另外亦有多款燒味名燒臘，配合秘製黑醬油，色、香、味俱全！店內除了鵝油撈麵，還有有少許麻辣的鹹香手撕雞，雞肉份量多，肉質滑溜，加上芝麻的香味，是道開胃的小菜。

炯記餐室

地址：荃灣沙咀道209號

電話：3704 7667

營業時間：10:30-21:30



荃灣美食【26】小越廚——地道越南小店

這間餐廳位於荃灣一條較僻靜街道，以地道越南街頭美食作主打，也有越泰聯乘的fushion餐單，香葉肉碎伴溫泉蛋飯或撈檬、魚露雞翼飯、香茅豬肉飯等。而最受歡迎的咖喱蟹肉飯，有一撮撮的九層塔，咖喱汁辛而不辣，混合洋葱、香葱、辣椒和分量十足的蟹肉，很濃郁很惹味，拌飯一流。

小越廚

地址：荃灣享和街49號都城大廈地下D舖

電話：2687 6988

營業時間：11:00-22:00



荃灣美食【27】嘉樂冰廳——港式冰廳 / 40年老字號

在荃灣屹立逾40年的這間老字號冰廳，早於1978年開業，過去多年一直主打「平、靚、 正」的茶記快餐，其中5吋超厚的蛋牛治就最深得食客歡心，大份之餘味道更加是一流，是不少學生哥、打工仔必點招牌！

荃灣美食【28】桂悅坊——燒賣麵包 / 燒賣關注組力推

荃灣這間麵包店推出的「燒賣麵包」日前獲Facebook「香港燒賣關注組」瘋傳！根據網民分享的實物圖，在西式麵包放上一串三粒的燒賣，賣相吸睛又夠獵奇，成功引起一眾關注組會員關注和討論，鍾意燒賣又有興趣挑戰新事物的朋友必試！

燒賣麵包詳情於以下連結看到：

荃灣美食【29】生記粉麵——人氣粉麵老店 / 必食春卷 / 大腸 / 蒜蓉辣醬

這間人氣老字號粉麵店有30年歷史，是荃灣的人氣老字號粉麵店，靠自家製魚肉春卷闖出名堂，其他必食配料還有大腸、豬肚、腩肉等。不過春卷供應數量有限，想食記得趁早！網民推介意必定要加小店特製的蒜蓉辣醬，又香又惹味！

人氣粉麵老店詳情於以下連結看到：

荃灣美食【30】東北菜館——性價比高片皮鴨

這間東北菜館門外經常大排長龍，一直是人氣小店，吸引其他地區的人特地到訪。小店主打東北菜，最受歡迎的是片皮鴨，價錢非常親民，而且不會太肥膩。餐廳設有露天海景座位，環境寬敞舒適，因此吸引不少網民光顧。

東北菜館詳情於以下連結看到：

荃灣美食【31】雲家小鍋米線——必食涼拌章魚嘴

荃灣米線除了老闆娘之外，雲家小鍋米線同樣出色。主打麻辣米線，湯底足料且辣味十足，必食配料有雪花雞絲、腩肉和招牌秘製炸醬。除了米線之外，小店的小食亦備受喜愛，例如涼拌章魚嘴、蒜泥白肉和醬拌皮蛋等。

雲家小鍋米線

地址：荃灣沙咀道328號（鹹田街）328廣場地下G01鋪

電話：2439 5767

營業時間：11:30-21:30

*逢星期二休息。



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