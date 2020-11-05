一個價錢任食的中式點心放題大行其道，不過質素參差，近日就有網民到尖東煌府光顧$98平價放題，入座一小時後，竟仍然沒有點心奉上。煌府回覆《香港01》飲食記者時承諾會改。

有網民在Facebook群組「香港自助餐夾食集中討論區 hk buffet group」內分享貼文，指惠顧尖東幸福中心「煌府婚宴專門店」的點心放題時，等候一小時仍沒有食物供應，自己付錢吃東西卻感到慘如乞丐，一怒之下呼籲各位網民「唔好再上當」勿去光顧！👇👇👇想知酒樓發生甚麼事？事主有沒有繼續等？按圖看事發經過👇👇👇

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煌府接受意見 承諾改善

煌府集團自十月底開始，才於旗下2間分店，包括是次事發地點尖東「煌府婚宴專門店」及尖沙咀The One「煌苑」推出點心放題。

就今次網民投訴事件，煌府集團回覆《香港01》道：「由於此前未曾推出過類似的放題優惠，服務或人手安排略欠缺經驗，公司已接受意見加強服務，同時，集團會不時檢視相關情況，作出相應改善，務求讓顧客賓至如歸。」

另有網民分享在The One「煌苑」惠顧點心放題，由下午一時吃足90分鐘，表示吃得很飽。（圖片來源：FB@Cheung Chi Kwong）

任食放題一定會漏單？

無論吃點心放題還是日式放題，總會有不少令人越吃越激氣的事，例如經常漏單等等。如果你時常惠顧任食套餐，以下10件事你應該會有共鳴。👇👇👇按圖看吃放題的10個回憶👇👇👇

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🦀同場加映：吃蟹小知識🦀

除了點心放題外，近日也流行吃大閘蟹放題，其實吃大閘蟹時不能同時飲紅酒！👇👇👇按圖看吃蟹不該喝的5種酒類👇👇👇

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原來還有一種茶不能同時喝！想知是哪種請按➡️【吃蟹4大禁忌 食大閘蟹除了配花雕還可以喝啤酒？配紅酒會中招！】⬅️觀看全文