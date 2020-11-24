聖誕節2020｜這麽快又到12月，又是聖誕節的季節了！今年香港人熱愛下午茶，不少酒店、咖啡店都乘勢推出聖誕主題Afternoon Tea Set，包括CURATOR、歷山酒店、Hotel Icon、帝苑、St. Regis、朗廷、Rosewood、帝京等等，即刻看看哪一個合你心意！

【1】CURATOR——聯乘村上隆花花主題

位於尖沙咀K11 Musea的CURATOR上季推出的梵高下午茶大受歡迎，臨近12月，餐廳就推出新主題「CURATOR X Perrier X 村上隆限量下午茶」，餐點有水牛芝士條、鮮蝦三文治、朱古力慕斯等。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【2】Hotel Icon——GODIVA主題任食雪糕

Hotel Icon維港薈推出GODIVA主題的聖誕下午茶，即日起可以預約，最特別是朱古力小熊，超級精緻之外，更可以要求一杯熱牛奶，將小熊浸下去變成朱古力飲品！除了可以享受朱古力主題的下午茶，更可以無限享用GODIVA黑朱古力軟雪糕！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【3】Mira French Window——市集主題下午茶

Mira Dining旗下餐廳推出聖誕下午茶，靈感是歐洲聖誕市集，各款鹹甜點散落於特製小抽屜，鹹點有龍蝦沙律小酥餅、法式大蒜醬蟹餅、野菌松露多士等共五款，甜點則有四款，薑餅人聖誕鐘、蘋果金寶等。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【4】帝苑酒店——聯乘Benefit主題

帝苑酒店J’s Bar Bistro與美妝品牌Benefit，聯乘推出「粉紅．玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶」，每份二人用下午茶更附送Benefit眉妝套裝旅行裝一份！最特別是頂層的玫瑰朱古力巨蛋，外層以玫瑰味朱古力製成，敲破後有很多色彩繽紛朱古力豆，甚有驚喜。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【5】St Regis The Drawing Room——冬日主題下午茶

人氣下午茶之選The St Regis將餐單換成冬日Menu，加入栗子忌廉銅鑼燒、煙燻鴨胸撻配西梅等秋冬感菜式。同時都會推出節慶版下午茶， 有聖誕栗子蛋白脆餅、迷你聖誕樹蛋糕等聖誕氣氛濃厚的菜式。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【6】朗廷酒店——聖誕糖果世界下午茶

「聖誕糖果世界」下午茶一如以往十分夢幻，放滿聖誕美點如傳統聖誕豬包毯、迷你薑餅人曲奇、紅絲絨樹頭蛋糕等。於11月25日或之前預訂12月1至22日、27至30日及1月2至3日的節日菜單，更可享75折早鳥優惠。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【7】Rosewood瑰麗酒店——五道菜精緻下午茶

瑰麗酒店的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，由第一道菜三文治開始，到中段的鬆餅及兩道甜品，而最後一道菜更是朱古力餐車，全車都是朱古力甜品，朱古力控必去！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【8】帝京下午茶——草莓主題

以草莓作為主打的聖誕主題下午茶，有煙三文魚配草莓、黑松露海鮮撻、54%朱古力草莓慕絲蛋糕等茶點，放置在鳥籠架子上，打卡十分適合！

【9】歷山酒店——新開華麗酒店下午茶

歷山酒店是最新開幕酒店，將於12月2日開始營運，酒店走華麗風，到處都金碧輝煌。酒店餐廳歷山餐廳推出維多利亞風格下午茶，現時在eShop購入更可有8折。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

【10】W酒店——聯乘M·A·C化妝品

W酒店的WOOBAR推出M·A·C閃爍光影下午茶套餐，與M·A·C化妝品牌聯乘。另外更有特意為這次下午茶創作的特飲。聯乘M·A·C，當然有相關禮遇送返！客人可於享受下午茶套餐後，獲得免費M·A·C皇牌產品體驗裝一件以及M·A·C 圓方商場分店30分鐘化妝服務！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【11】喜來登酒店——送雪花秀人參煥顏護膚品

喜來登酒店下午茶就與雪花秀合作推出「蔘」動幻想曲香檳下午茶，以人蔘及其他韓式材料製作多款鹹甜點，當中人蔘蛋白梳乎厘更是滋養之選！每客下午茶都會附送雪花秀人參煥顏體驗裝一份，現時酒店下午茶更有8折優惠！

👇👇👇點擊睇供應時段及8折優惠👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

【12】嘉里酒店——秋冬香水主題下午茶

Kerry Hotel聯乘Atelier Cologne推出「冬日庭園之戀下午茶」，以香水內天然成份配合秋冬食材入饌！現在凡惠顧「冬日庭園之戀」下午茶，可獲贈限量Atelier Cologne節日禮品，包括香氛陶瓷兩份及精醇古龍1.7毫升體驗裝2支。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

🤩🤩🤩 同場加映：聖誕節2020｜8間酒店餐廳節日Fine Dine$198起 歎海鮮美食有情調 🤩🤩🤩

【1】JW Marriott Flint Grill& Bar——燭光下歎威靈頓牛

Flint Grill & Bar的環境放置不少柔和的燭光，感覺十分浪漫。今個聖誕會有聖誕節及除夕套餐，多數為烤製美食，例如括伯爵茶烤火雞胸、威靈頓牛柳、波士頓龍蝦意大利麵等。

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

點擊睇全部酒店FineDine聖誕大餐詳情👉👉【聖誕節2020｜8間酒店餐廳節日Fine Dine$198起 歎海鮮美食有情調】