茶餐廳食得多，肯定試過被伙記站在旁邊「施壓」。早前有港人展開一個以香港以至世界奶茶文化作硏究目標的文字插圖創作項目「奶茶通俗學 Milktealogy」，將插畫變成動畫片，引起不少港人共鳴。

港式茶餐廳又稱茶記，幾乎是港人每日都會去吃早餐、午餐的地方。（《麥兜故事》截圖）

去茶記歎茶食飯，明明菜單琳琅滿目，但伙記總是想你秒速落單，你一邊糾結要吃西多士還是奶油多，伙記則站在一旁不耐煩的看着你。記者就最討厭遇到不想搭枱的自私精，將食物放近對方枱面，想霸枱的心理，真是令人不爽又無奈！點圖即睇8件茶餐廳痛苦共鳴事👇👇

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雞蛋六隻...相信不用多講你就知道下一句！早前facebook興起玩 #打一句有聲音的句子challenge，其中不少與飲食有關的金句，包括超級洗腦的「齊齊用yuu」、廣告歌詞「如果太多牛奶味」等等。點圖即睇12句飲食金句😎👇👇