周末氣溫逐步下降，天文台預測下周市區氣溫最低只有17度！天氣轉冷，又到時候食暖笠笠的羊腩煲驅寒暖胃。《香港01》飲食記者精選全港8間羊腩煲，包括舊式酒家、大排檔、煲仔飯名店、羊腩煲專門店，最平一間只需$228，性價比高。（下列價格以發稿日為準，最終安排視乎個別店鋪而定）

【1】深水埗粉麵店CP值高羊腩煲@標記樂園潮州粉麵餐廳

標記樂園有兩間分店，旺角分店有得食潮州打冷，冬天推出秘製古法黑草羊腩煲，枝竹、羊肉份量多，羊肉連皮帶骨，口感較軟稔，最重要是羊肉的羶味不濃！網民仲推介必點自家製鮮炸魚皮，口感酥脆，放落羊腩煲食更加有口感。點下圖即睇羊腩煲價錢、人氣菜式😋👇👇

+ 3 + 3 + 3

標記樂園潮州粉麵菜館 地址：旺角通菜街12-14號地下 電話：6243 3843

標記樂園潮州粉麵餐廳 地址：深水埗福華街149號地舖 電話：9069 1493

【2】九龍城中菜館推雙冬羊腩煲@聚味軒

九龍城的聚味軒主打川粵菜及火鍋，裝修古色古香，其中鑊氣小炒、秋冬推出的雙冬羊腩煲都好有人氣，羊腩煲配料十足，特別是索味的枝竹份量多，配上生菜一定夠飽肚！鑊氣小菜方面，招牌菜有冰鎮生炒骨、椒鹽粟米、蜜糖雞翼等惹味菜式，冰鎮生炒骨非常有特色，冰凍得來外皮帶點香脆。點下圖即睇羊腩煲價錢、招牌小菜😋👇👇

聚味軒 地址：九龍城獅子石道40號福聯樓地舖 電話：2396 3383

【3】新開專門店歎滋補羊腩煲@我是羔羊 義 羊腩火鍋專門店

銅鑼灣新開羊腩煲專門店一年四季提供羊腩煲，主打養生滋補的藥材羊腩煲，吃完羊腩煲仲免費提供雞湯打邊爐，一爐兩食！羊腩煲配料豐富，包括足料枝竹、馬蹄、冬菇及冬筍，主角羊腩份量多，羊肉肥瘦適中、口感軟稔又入味，配上附送的腐乳醬更惹味。點下圖即睇價錢、打邊爐配料有甚麼😋👇👇

我是羔羊 義 羊腩火鍋專門店 地址：銅鑼灣登龍街28號永光中心25樓 電話：98087581

【4】舊式酒家羊腩煲名店@珠江酒家

老字號太子的珠江酒家有50年歷史，主打鑊氣小炒、炸物，招牌菜黃金墨魚咀、潮州蠔爽、黃金魷魚等，不過枝竹羊腩煲更受歡迎，份量夠大，網民仲大讚羊肉又淋又入味，不用再翻煲就可以即刻食。想知食羊腩煲配甚麼最夾？按下圖即睇價錢、招牌菜😋👇👇

珠江酒家 地址：太子荔枝角道138號地下 電話：2393 5402

【5】小炒店羊腩煲羊肉超入味@強記小廚

位於旺角的強記小廚是不少人聚會地點，主打鑊氣小炒，招牌菜有辣雞煲、羊腩煲、黃金蝦等。網民推介羊腩煲，羊肉大件、厚身，炆得入味，羊腩沒有羶味，加上口感爽脆的馬蹄、枝竹、贈送的生菜等配料！按下圖即睇價錢、招牌菜👇👇

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強記小廚 地址：旺角甘霖街31-33號地下 電話：2899 0820

【6】枝竹羊腩煲湯底腐乳味香@坤記煲仔小菜

以為坤記只得煲仔飯？連續兩年獲米芝蓮推介的坤記，最出名的是煲仔飯、煲仔菜，招牌菜有白鱔滑雞煲仔飯、窩蛋牛肉煲仔飯，枝竹羊腩煲亦有不少網民推介！羊腩煲夠足料，羊肉不會過分軟腍，配料有馬蹄、枝竹等，湯底的腐乳味濃。按下圖即睇價錢、招牌美食👇👇

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坤記煲仔小菜 地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖 電話：2803 7209

【7】元朗街坊名店招牌羊腩煲@文樂美食小炒王

文樂美食小炒王在區內名店，專門做各式港式小炒及滷水，古法黑草羊腩煲更獲區內街坊的支持。羊腩煲湯底濃郁，炸枝竹非常入味，大大粒的馬蹄又爽又甜，煙燻過的羊肉軟腍但不會羶，仲有秘製腐乳醬！其他招牌菜包括自家製炸燒肉、麻婆包仔豆腐、招牌滷水鴨等。想知幾點去先不用等？按下圖即睇👇👇

文樂美食小炒王 地址：元朗金輝徑33-41號金禧樓地下1號舖 電話：2760 0811

【8】羊腩煲湯底濃郁配啤酒最正@妹記大排檔

妹記大排檔主打鑊氣小炒和特色小菜，招牌菜妹記原隻炸豬手、黑椒薯仔牛柳粒都是人氣小炒，秋冬天推出古法羊腩煲，羊腩吸收湯底的精華，配料如枝竹、生菜都非常入味。想知更好食的方法？按下圖即睇價錢、招牌小菜👇👇

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妹記大排檔 地址：旺角通菜街1A-1L威達Deli 2商業大廈2樓B舖 電話：2833 6228

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人人食羊腩煲都配生菜，唔通大家都鍾意配生菜？坊間的羊腩煲都附上生菜，不過40年經驗、六國酒店粵語軒行政總廚馬榮德師傅透露正宗羊腩煲並非配生菜！為何要吃冬菇、冬筍配羊腩？點下圖即睇馬師傅、中醫師解答🥰👇👇

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