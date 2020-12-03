MUJI無印良品推出聖誕優惠，即日起至12月27日，門市各類產品以優惠價發售，更有76折起福袋。《香港01》飲食記者為大家精選18款美食產品，適合送禮或自用。

在聖誕交換禮物但只有$100預算？MUJI售賣不少包裝精美的零食福袋，價錢76折起。既不用煩惱買什麼好，又能讓收到的人可以吃下滿滿的幸福感過聖誕，點擊圖片睇多款禮物提案 👇👇

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MUJI推出多款「2020聖誕禮盒」，配搭了多款MUJI有售的人氣食品、茶包及酒等，再以充滿節日氣氛的包裝盛載，訂購日期由即日起至12月21日，點擊圖片睇各款禮盒及價錢 👇👇

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港人一向熱愛打邊爐，近日天氣轉涼更讓大家忍不住買料回家烚下烚下。MUJI自家出品的火鍋包近日亦上架，除了以往的幾款口味，今年更新增3款口味，而且以優惠價發售中，點擊圖片睇清7款火鍋包及價錢 👇👇

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