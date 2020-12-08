聖誕節2020｜這麽快又到12月，又是聖誕節的季節了！今年香港人熱愛下午茶，不少酒店、咖啡店都乘勢推出聖誕主題Afternoon Tea Set，包括CURATOR、歷山酒店、Hotel Icon、帝苑、St. Regis、朗廷、Rosewood、帝京等等，即刻看看哪一個合你心意！

【1】CURATOR——聯乘村上隆花花主題

位於尖沙咀K11 Musea的CURATOR上季推出的梵高下午茶大受歡迎，臨近12月，餐廳就推出新主題「CURATOR X Perrier X 村上隆限量下午茶」，餐點有水牛芝士條、鮮蝦三文治、朱古力慕斯等。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【2】Hotel Icon——GODIVA主題任食雪糕

Hotel Icon維港薈推出GODIVA主題的聖誕下午茶，即日起可以預約，最特別是朱古力小熊，超級精緻之外，更可以要求一杯熱牛奶，將小熊浸下去變成朱古力飲品！除了可以享受朱古力主題的下午茶，更可以無限享用GODIVA黑朱古力軟雪糕！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【3】Mira French Window——市集主題下午茶

Mira Dining旗下餐廳推出聖誕下午茶，靈感是歐洲聖誕市集，各款鹹甜點散落於特製小抽屜，鹹點有龍蝦沙律小酥餅、法式大蒜醬蟹餅、野菌松露多士等共五款，甜點則有四款，薑餅人聖誕鐘、蘋果金寶等。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【4】帝苑酒店——聯乘Benefit主題

帝苑酒店J’s Bar Bistro與美妝品牌Benefit，聯乘推出「粉紅．玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶」，每份二人用下午茶更附送Benefit眉妝套裝旅行裝一份！最特別是頂層的玫瑰朱古力巨蛋，外層以玫瑰味朱古力製成，敲破後有很多色彩繽紛朱古力豆，甚有驚喜。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【5】St Regis The Drawing Room——冬日主題下午茶

人氣下午茶之選The St Regis將餐單換成冬日Menu，加入栗子忌廉銅鑼燒、煙燻鴨胸撻配西梅等秋冬感菜式。同時都會推出節慶版下午茶， 有聖誕栗子蛋白脆餅、迷你聖誕樹蛋糕等聖誕氣氛濃厚的菜式。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【6】朗廷酒店——聖誕糖果世界下午茶

「聖誕糖果世界」下午茶一如以往十分夢幻，放滿聖誕美點如傳統聖誕豬包毯、迷你薑餅人曲奇、紅絲絨樹頭蛋糕等。於11月25日或之前預訂12月1至22日、27至30日及1月2至3日的節日菜單，更可享75折早鳥優惠。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【7】Rosewood瑰麗酒店——五道菜精緻下午茶

瑰麗酒店的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，由第一道菜三文治開始，到中段的鬆餅及兩道甜品，而最後一道菜更是朱古力餐車，全車都是朱古力甜品，朱古力控必去！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【8】帝京下午茶——草莓主題

以草莓作為主打的聖誕主題下午茶，有煙三文魚配草莓、黑松露海鮮撻、54%朱古力草莓慕絲蛋糕等茶點，放置在鳥籠架子上，打卡十分適合！

【9】歷山酒店——新開華麗酒店下午茶

歷山酒店是最新開幕酒店，將於12月2日開始營運，酒店走華麗風，到處都金碧輝煌。酒店餐廳歷山餐廳推出維多利亞風格下午茶，現時在eShop購入更可有8折。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

【10】W酒店——聯乘M·A·C化妝品

W酒店的WOOBAR推出M·A·C閃爍光影下午茶套餐，與M·A·C化妝品牌聯乘。另外更有特意為這次下午茶創作的特飲。聯乘M·A·C，當然有相關禮遇送返！客人可於享受下午茶套餐後，獲得免費M·A·C皇牌產品體驗裝一件以及M·A·C 圓方商場分店30分鐘化妝服務！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【11】喜來登酒店——送雪花秀人參煥顏護膚品

喜來登酒店下午茶就與雪花秀合作推出「蔘」動幻想曲香檳下午茶，以人蔘及其他韓式材料製作多款鹹甜點，當中人蔘蛋白梳乎厘更是滋養之選！每客下午茶都會附送雪花秀人參煥顏體驗裝一份，現時酒店下午茶更有8折優惠！

👇👇👇點擊睇供應時段及8折優惠👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

【12】嘉里酒店——秋冬香水主題下午茶

Kerry Hotel聯乘Atelier Cologne推出「冬日庭園之戀下午茶」，以香水內天然成份配合秋冬食材入饌！現在凡惠顧「冬日庭園之戀」下午茶，可獲贈限量Atelier Cologne節日禮品，包括香氛陶瓷兩份及精醇古龍1.7毫升體驗裝2支。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【13】CAFÉ LANDMARK——聖誕小熊下午茶

CAFÉ LANDMARK推出以聖誕小熊為主題的下午茶二人套餐，茶點放置於雪人餐盤上，更有配兩杯裝飾了聖誕圖案的特色熱飲，很適合冬天享用。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

價錢為488元兩位用。（Cafe LANDMARK提供）

【14】悅來酒店——愛麗絲主題下午茶

悅來酒店的餐廳Simplicity推出愛麗絲主題下午茶，全間餐廳都有相應裝飾，連門口、樓梯的裝飾都超有心思！下午茶從架子開始就已經十分華麗，更裝有多款精美的愛麗絲主題鹹甜點，打卡一流！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

【15】香港文華東方酒店——金星歷奇下午茶

以透明玻璃球體盛載，新奇的擺法超值得打卡！下午茶鹹點使用魚子醬、鵝肝醬等矜貴食材。而甜品方面，栗子雲呢拿銀粉馬卡龍、咖啡榛子金磚蛋糕都很吸睛！與金星珠寶合作的下午茶，享用此期間限定下午茶的賓客，將可獲贈價值2000元的金星珠寶現金禮券。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【16】數碼港艾美酒店——聯乘Melvita

數碼港艾美酒店聯乘有機護膚品牌Melvita推出主題下午茶，由12月1日起至2021年2月28日供應。選用玫瑰、蜂蜜、紅莓等天然食材入饌，配兩杯illy咖啡，更會附送Melvita有機芬芳護膚禮品！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【17】Conrad——聖誕下午茶

即日起可以試試港麗酒店的聖誕下午茶！下午茶有不少經典的茶點，例如三文治、自家製酥皮腸卷、鴨肝醬球伴開心果碎及松露香菇酥盒等，同時更加迎合冬日氣氛，推出熱紅酒！

👇👇👇點擊睇點樣有熊仔👇👇👇

【18】半島酒店——節日下午茶

歷史悠久的半島酒店，一直是不少人吃下午茶首選。在大堂茶座歎節日下午茶超有氣氛！今年的聖誕下午茶有瑪德蓮蛋糕、薄荷朱古力蛋糕等。以前半島酒店下午茶只可以於供應時間内Walk-in，先到先得，不過因應疫情，現時提供有限度訂座服務！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【19】港威酒店——免費寄送明信片

港威酒店Three on Canton與英國茗茶品牌Twinings合作推出「品茗寄意下午茶」，有10款以茶葉入饌的茶味美點！客人可選配咖啡、Twinings茶、雞尾酒或無酒精雞尾酒享用。此外，惠顧下午茶可以獲贈明信片，大家可以在港威酒店的英式郵筒免費寄出明信片。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【20】Marco Polo——意大利風情下午茶

Afternoon Tea Set共有12款茶點，包括5款鹹點及7款甜點，當中有不少都有意大利元素，例如印上意大利國旗顏色的鴨肝杏仁馬卡龍、意大利名物巴馬火腿薄餅等。除咖啡、茶及馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶外，還可選配傳統意大利開胃雞尾酒Aperol Spritz、特色咖啡雞尾酒、熱朱古力牛奶或紅莓賓治。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【21】海景嘉福酒店——使用Tea WG茶

海景嘉福酒店的下午茶甜點以茶入饌，分別以Tea WG 優質綠茶、黑茶及紅茶製成！最特別是用茶代替咖啡製作Tiramisu！而馬卡龍則加入伯爵茶，比平時的馬卡龍更為清香！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【22】黃金海岸酒店——綠茶主題

黃金海岸扒房誠意呈獻「綠茶派對」下午茶，搜羅多款來自日本不同縣的綠茶，製作不同甜鹹點。大家可以一邊觀賞海景，一邊歎下午茶！

【23】沙田萬怡酒店——芝士控必去

用芝士製作12款鹹甜美點，炸芝士馬鈴薯餅、藍芝士軟心撻、意大利芝士咖啡忌廉泡芙等都是芝士味滿滿！

供應日期10月1日至12月13日， 每天14:30-17:00，每份兩位用，港幣338元。

【24】萬麗海景酒店——玫瑰士多啤梨主題下午茶

Renaissance HK推出迷人莓瑰下午茶，以韓國士多啤梨及玫瑰製作多款鹹甜點，連飲品都是士多啤梨主題的玫瑰士多啤梨鮮奶咖啡，是11月、12月草莓季節必吃的下午茶！先時更可以有半價優惠，即刻睇睇點樣有優惠！

👇👇👇點擊睇優惠👇👇👇

【25】The Envoy——點心紙形式挑選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加40元在餐廳四杯精選特調咖啡中挑選一杯。

👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

【26】Mango Tree——泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的人！更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜最平138元就可以吃到二人份！

👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

【27】An Nam——越南風下午茶

安南下午茶下層、中層擺放了多款鹹點，包括柚子海鮮沙律、鮮蝦豬肉米紙卷、脆炸南乳雞翼及西貢蝦多士等越南風菜式，另有少量越南甜點。而飲品則有越南滴漏咖啡或越南特飲。

👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

【28】La Rambla——魚子醬主題下午茶

下午茶都可以豪食魚子醬！除了加入魚子醬的鹹點及西班牙風情甜品，下午茶套餐亦包括30克由Kaviari出品的頂級Baeri Caviar魚子醬！如果覺得魚子醬太貴，另有三文魚子醬主題下午茶，大家都可以試試看！

👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新

🤩🤩🤩 同場加映：聖誕節2020｜8間酒店餐廳節日Fine Dine$198起 歎海鮮美食有情調 🤩🤩🤩

【1】JW Marriott Flint Grill& Bar——燭光下歎威靈頓牛

Flint Grill & Bar的環境放置不少柔和的燭光，感覺十分浪漫。今個聖誕會有聖誕節及除夕套餐，多數為烤製美食，例如括伯爵茶烤火雞胸、威靈頓牛柳、波士頓龍蝦意大利麵等。

😍🎄🎅點擊睇價錢🎅🎄😍

點擊睇全部酒店FineDine聖誕大餐詳情👉👉【聖誕節2020｜8間酒店餐廳節日Fine Dine$198起 歎海鮮美食有情調】