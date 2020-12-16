驚安之殿堂（DonDonDonki）有售多款日式小食，深得港人歡迎，不過哪款才是大家最喜愛的款式？《香港01》飲食頻道記者整理了Donki最新公布的客戶調查，有10款必吃小食！

Donki在香港共有5間分店，於12月18日會在山頂廣場再開副線「情熱笑店」。（HK01圖片）

香港Donki於2020年11月28日至12月3日發起調查，讓顧客們從超過40款香港有售的食物之中，投票選出「最喜愛的日式小食」，近日終於公布結果！

Donki熟食區，有超過40款即吃小食供應。（HK01圖片）

Donki不久前都做過「十大最受歡迎日式小食／飲品」調查，三甲順序排名是唐揚炸雞、章魚燒及壽司。不過今次最新的結果，炸雞則被一款食品打敗，跌落第2位！而且有5款小食新上榜，入選最多人喜愛的top 10，包括流心忌廉蟹肉薯餅、鰻魚飯團等等！👇👇👇想知哪款食物奪冠？按圖看10大小食排行榜👇👇👇

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