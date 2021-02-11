撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-11 17:30

農曆新年不少食肆都會調整營業時間或休息，《香港01》飲食頻道記者整理了14間連鎖食店新春期間的營業時間，包括譚仔、譚仔三哥、壽司郎、Sukiya食其家、爭鮮壽司、鮮芋仙、薩利亞、麥當勞、太興、靠得住、敏華冰廳、大快活、大家樂及吉野家。

譚仔三哥米線年初一有多間分店營業！（資料圖片）

譚仔雲南米線除了年初一全線分店休息外，有31間分店於年三十、年初二至初四照常營業，比去年多11間，各區粉絲不用擔心冇得食。譚仔三哥米線更於年初一有多間分店營業！另外壽司郎和麥當勞在新春期間都會正常營業，立即按圖睇14間連鎖食店新春期間的營業時間及日子😍👇👇

+ 28 + 28 + 28

出街食飯要戴好口罩，而現時口罩已經成為穿搭的一部分。市面上有多款七彩繽紛的口罩，更有不少可愛卡通款式，包括Kakao Friends、LINE FRIENDS、姆明、柴犬等，很多都是壓花設計，特別之餘又夠低調，按圖即睇15款卡通口罩的規格及價錢😍👇👇

+ 41 + 41 + 41

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤣🤣🤣同場加映：網民熱數10大歎零食悲劇🤣🤣🤣

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

有一種零食用剪刀都好難開？立即觀看全文👉👉👉網民熱數10大歎零食悲劇 汽水癮起但無雪凍 MUJI棉花糖變叮叮糖