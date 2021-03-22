撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-03-22 13:39

點心放題一直都很受歡迎，但價錢參差，由幾十至三百元以上都有。《香港01》飲食頻道記者精選了6間$210內食到的任食點心，包括城景國際、海雲天、南海一號、利寶閣、神燈海鮮酒家及輝哥私房菜，最平只需$78，超級抵！ （文章內提及的優惠及食物款式、價格，以發稿日期為準。）

【1】城景國際 —— 7折任食超過40款點心

酒店推出任點任食點心優惠，逢星期六、日及公眾假期任食超過40款點心、小食，包括鵪鶉蛋燒賣、甜酸炸雲吞、蜆芥炸鯪魚球、酥炸魷魚鬚、黑毛豬叉燒包、紫薯包等，歎足2小時！

😋😋😋想知如何獲得優惠，折後價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

樂雅軒 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3286

【2】海雲天 —— 望海景歎鮑魚灌湯餃

九龍海逸君綽酒店中菜廳「海雲天」，每天供應午市點心放題，有約40款點心任食，例如黑金流沙包、鮑汁雞腳、椒鹽豆腐等，每位更可獲送潮蓮燒鵝米線、鮑魚灌湯餃及懷舊蝦多士。餐廳有大型落地玻璃，可以無遮擋欣賞大片維港景色。

😋😋😋想知可以食幾耐、每位幾錢，立即按圖睇睇😋😋😋

海雲天 地址：紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店2樓 電話：2996 8459

【3】南海一號 —— 米芝蓮一星餐廳望海景

中菜館曾經獲得米芝蓮一星殊榮，坐落iSQUARE 30及31樓，可以邊歎點心邊欣賞維港景色。共有近30款點心、小菜和飯麵類，包括小籠包、葡汁鱈魚酥、蜜糖薑汁糕、南瓜西米露、鮮果咕嚕肉、話梅石榴、黑糖馬拉糕等。現在更推出激減$100優惠，非常抵食！

😋😋😋想知如何獲得優惠、每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

南海一號 地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場30-31樓3001及3101號舖 電話：2487 3688

【4】利寶閣 —— 送花膠灌湯餃、鮑魚酥

酒樓的點心放題可以任食約40款點心，全部即叫即製，每位成人更會送一個原隻鮑魚酥、花膠灌湯餃及一份天婦羅。點心放題不計時段入座，入單起計任食兩小時，在午市時段內任何時間都可以去。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

利寶閣 【銅鑼灣分店】 地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場21樓 電話：2881 1682 【奧海城分店】 地址：西九龍海庭道18號奧海城二期商場UG01 電話：2577 0888 【尖沙咀分店】 地址：尖沙咀彌敦道100號The One 17樓 電話：2870 1488 【觀塘分店】 地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心9樓 電話：2799 9383

【最強流動派】想賺多啲「01積分」換禮品？即提名「最強食玩買熱點」，賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍！

【5】神燈海鮮酒家 —— 任食炸海皇釀蟹蓋

酒樓再度推出點心放題，任食超過50款點心及小菜，除了基本點心外，還有很多特色菜式，口水雞、紅燒乳鴿、蠔仔粥、炸蟹鉗、海蝦、桂花糕、溏心皮蛋、喇沙海鮮米線、懷舊魚翅餃等美食。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

神燈海鮮酒家 地址：佐敦長樂街14-20號，18廣場地下及一樓 電話：2866 6177

【6】輝哥私房菜 —— 送半隻乳鴿、任飲汽水果汁

這間私房菜推出超抵點心放題，任食超過50款點心，全部即叫即蒸，包括水晶蝦餃皇、上湯蟲草花鮮竹卷、豬潤燒賣、流心奶黃包、多款即拉腸粉，還有各款小菜如避風塘九肚魚、蒜香穀飼牛柳粒等。每位客人更會獲送脆皮紅燒皇子鴿半隻，另外亦可以任飲韓國汽水及果汁。

😋😋😋想知每位抵食價錢，立即按圖睇睇😋😋😋

輝哥私房菜 地址：佐敦長樂街18號18廣場2樓 電話：5984 7878

想知道更多超抵酒店自助餐優惠，例如Kerry Hotel、都會海逸酒店、Hotel Icon等等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉2020全港酒店自助餐放題優惠 編輯推介 不停更新

出街食飯要戴好口罩，而現時口罩已經成為穿搭的一部分。知名玄學家麥玲玲師傅分享了2021年牛年12生肖的幸運顏色和圖案，配搭更適用於口罩，如果想添富添運，不妨參考以下的顏色及圖案建議。記者為大家嚴選了相應的口罩款式，戴住過年夠晒大吉大利！按圖看12生肖開運顏色及圖案口罩👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲師傅授權刊登**

🤣🤣🤣同場加映：網民熱數10大歎零食悲劇🤣🤣🤣

口痕想食零食才發生諸多悲劇，相信大家一定經歷過！記者覺得最崩潰就是開薯片時用力過度，裡面的薯片就會像火山爆發般飛出來，看見薯片全部飛落地，真是欲哭無淚！立即按圖睇睇10大食零食崩潰瞬間😧👇👇

有一種零食用剪刀都好難開？立即觀看全文👉👉👉網民熱數10大歎零食悲劇 汽水癮起但無雪凍 MUJI棉花糖變叮叮糖