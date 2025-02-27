自助餐優惠3月13大推介｜任食生蠔、龍蝦、鮑魚　買一送一!$124起

自助餐優惠3月｜自助餐優惠繁多，地區更涵蓋港九新界，以下13間酒店自助餐推介給大家，當中除了有買一送一、買二送一優惠外，更有當月生日優惠，壽星半價就能享受大餐，現時自助餐預訂，最平只需$124就食到，即看內文！



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自助餐優惠3月【1】8度海逸酒店——即開生蠔、煎鴨肝、原隻鮑魚／買2送1

8度海逸酒店的8度餐廳推出『「味」力海鮮自助晚餐』！晚餐主打即開生蠔、冰鎮海鮮、煎鴨肝伴黑松露汁、日式清酒慢煮原隻鮑魚、避風塘軟殼蟹等美食！其中原隻鮑魚以帶有清酒熬煮，口感清爽而且微甜的味道伴隨濃厚的海鮮味，十分有驚喜！此外，餐廳仲有不少自家製甜品，如北海道3.6牛乳布甸、雲石芝士蛋糕、芒果拿破崙等任君選擇！現時自助晚餐、半自助午餐、自助午餐均有優惠，當中更有買二送一！👉🏻✨買2送1自助餐優惠

而當月生日者還有生日優惠，4位或以上同行，在星期一至四惠顧，壽星可享半價連免費餐酒一支或可選免費生日蛋糕一個連餐酒一支；於星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，壽星可享半價及獲贈免費餐酒一支及生日蛋糕一個。

8度海逸酒店｜「味」力海鮮自助晚餐

優惠價：成人 $495起、長者 $423起、小童 $367起

8度海逸酒店｜半自助午餐

買2送1優惠價：人均$166

優惠價：成人 $174起

8度海逸酒店｜假日自助午餐

買2送1優惠價：人均$326

優惠價：成人 $342起、長者 $314起、小童 $286起

👉🏻✨買2送1自助餐優惠

地址：馬頭涌九龍城道199號

電話：2126 1988



自助餐優惠3月【2】港青酒店YMCA—波士頓龍蝦、印度奶油雞／快閃買一送二、買二送二

港青酒店推出印度風情主題自助餐，除了有波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度奶油雞、印度丸子、印度米布甸等印度菜！

即使不愛吃印度菜也沒關係，酒店另有平日自助午餐及早午合併自助餐，提供南京鹽水鴨、關東煮 、甜醋豬腳薑、葱油雞、清蒸比目魚、燒有骨牛肉西冷等，無論是食肉控還是海鮮控同樣啱食！自助晚餐更有快閃買一送二、買二送二優惠！🦪人均低至$325預訂

港青酒店｜印度風情自助晚餐

買一送二優惠價：人均$325起

港青酒店｜平日自助午餐

優惠價：成人 $278、長者$260、小童$196

港青酒店｜早午合併自助餐

優惠價：成人 $359起、長者 $330起、小童 $241起

👉🏻🦪人均低至$325預訂

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7000



自助餐優惠3月【3】都會海逸酒店——避風塘龍蝦海鮮盤／火焰榴槤焦糖燉蛋 買2送1

都會海逸酒店提供「大笪地風情自助晚餐」，推介菜式包括避風塘龍蝦海鮮盤、冰鎮海鮮、刺身、波士頓龍蝦；另外在星期五至六更有北京烤鴨。當中避風塘龍蝦海鮮盤以蒜蓉及微辣配料烹調，相當惹味。除Movenpick 雪糕、即焗梳乎厘之外，另一焦點甜品火焰榴槤焦糖燉蛋也是不可錯過，以榴槤搭配傳統的焦糖糖衣，味道有驚喜。自助餐現有買2送1優惠！👉🏻買2送1優惠預訂

都會海逸酒店｜大笪地風情自助晚餐

買二送一優惠價：人均$588

都會海逸酒店｜國際美食自助午餐

買二送一優惠價：人均$448

👉🏻買2送1優惠預訂

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F

電話：3160 6880



自助餐優惠3月【4】香港維港凱悅尚萃酒店——日式主題自助餐／燒蠔 人均低至$221

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳再度推出「春祭り」日式主題自助餐，日式料理愛好者必試！

當中包括即切刺身及火炙壽司、焼鳥串、唐揚炸雞、天婦羅、燒日本蠔配柚子酸汁等美食，期間還有季節限定菜式，如日式芝士蛋糕、抹茶提拉米蘇、草莓大福、日式草莓海綿蛋糕、限定雪糕口味等等。此外，酒店亦貼心地配備兒童遊樂區，令庭客人更便利！現時自助餐有快閃優惠，人均低至$221！👉🏻買1送1優惠預訂

香港維港凱悅尚萃酒店｜自助晚餐

買一送一優惠價：人均$221

香港維港凱悅尚萃酒店｜自助午餐

買一送一優惠價：人均$415

👉🏻買1送1優惠預訂

地址：北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓

電話：3896 9896



自助餐優惠3月【5】MoMo Café 西環萬怡酒店——無限供應即開生蠔、雪場蟹腿／低至64折

西環萬怡酒店 MoMo Café推出主題自助晚餐《港口漁獲》，主打海鮮料理，有即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、刺身等冷盤，另有香茅青檸蒸海上鮮、辣酒煮翡翠螺及西班牙蒜油蝦等熱食，當中辣酒煮翡翠螺辣中帶鮮，還夾帶鮮甜海水味，令人回味無窮！另外自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等，同樣選擇多多。餐廳另有「花開富貴 · 春日饗宴」自助午餐，優惠低至64折！👉🏻✨即享64折自助餐優惠

MoMo Café 西環萬怡酒店｜《港口漁獲》海鮮晚餐自助餐

優惠價：成人 $397.6起、長者 $362.6起、小童 $271.6起

MoMo Café 西環萬怡酒店｜花開富貴 · 春日饗宴 自助午餐

優惠價：成人 $210、長者 $178.5、小童 $148.5

👉🏻✨即享64折自助餐優惠

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



自助餐優惠3月【6】六國酒店 Le Menu——任食龍蝦、鴨肝、送原隻鮑魚鴨掌／低至57折

以維多利亞風格設計的六國酒店Le Menu餐廳，趁新年推出以龍蝦、鴨肝、扣鮑魚為主題的自助餐，除了有多款冰鎮海鮮和刺身外，還有特級牛扒、原件鴨肝、鐵板燒、片皮鵝、即切葡式燒乳豬和手握壽司等美食，每位客人還可獲贈堂弄原隻鮑魚一隻。此外，每晚還有精彩的表演！自助餐現有低至57折優惠，還可任食三小時！👉🏻✨即享57折自助餐優惠

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴自助晚餐 - 龍蝦．鴨肝．扣鮑魚

優惠價：成人 $576起、小童 $350起

👉🏻✨即享57折自助餐優惠

地址：香港灣仔告士打道七十二號一樓

電話：2866 3808



自助餐優惠3月【7】香港九龍東皇冠假日酒店——芝士焗龍蝦、北京填鴨／9折

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「尋味歐陸之旅自助晚餐」，有新鮮生蠔、醬燒原條豬肋骨、法式油封鴨腿配燴小扁豆、芝士焗龍蝦、忌廉芝士焗蟹蓋等。逢星期五至日、公眾假期，更有麵包蟹、帶子刺身及阿根廷天使粉紅蝦刺身等海鮮，麵包蟹蟹膏甘香，蟹肉飽滿，蟹控定會喜歡！

此外，尚廚亦有「環球美食盛宴自助午餐」，除了有新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、三重芝士焗吉列廣島蠔、即製北京填鴨外，逢星期六、日還有限定菜式，例如松葉蟹腳、油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身，記得留肚食埋Haagen-Dazs雪糕，足足有8款任君選擇！👉🏻限時9折訂座

喜歡吃士多啤梨的，餐廳還有「士多啤梨雙重奏下午茶自助餐」，有一系列士多啤梨入饌美食，如士多啤梨蟹籽沙律手卷、士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨軟芝士脆囗多士等等。現有9折優惠！👉🏻限時9折訂座

香港九龍東皇冠假日酒店｜尋味歐陸之旅自助晚餐

優惠價：成人 $598起、小童 $418起、長者 $518起

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐

優惠價：成人 $348起、小童 $248起、長者 $298起

香港九龍東皇冠假日酒店｜士多啤梨雙重奏下午茶

優惠價：成人 $268、小童$208

👉🏻限時9折訂座

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



自助餐優惠3月【8】屯門悦品酒店——鵝肝多士、芝士波士頓龍蝦／低至68折

屯門悦品酒店的「鵝肝花膠貴族」自助晚餐任香煎鵝肝多士、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、金沙蝦、清蒸海上鮮、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、焗芝士波士頓龍蝦、錫紙清酒焗大蜆等精選美食，絕對是貴族般的享受！現在預訂更可享低至68折優惠！👉🏻✨即享獨家68折自助餐優惠✨

屯門悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐

優惠價：成人 $425起、長者 $369.7起、小童 $282起

屯門悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $275、長者 $235、小童 $188

屯門悦品酒店｜南歐風味火腿 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $203.8

屯門悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

優惠價：成人 $124.8

👉🏻✨即享獨家68折自助餐優惠✨

地址：香港屯門建豐街4號

電話：3899 9222



自助餐優惠3月【9】九龍酒店倚窗閣——任食麵包蟹、煎鵝肝、波士頓龍蝦／低至6折

九龍酒店倚窗閣推出「海洋蒸の盛宴」自助晚餐！當中麵包蟹、帶子海膽意大利麵、和牛面頰、波士頓龍蝦、法式香煎鵝肝、燒加拿大帶骨肉眼等，都是餐廳必食推介，同時甜品區還有多達9款Mövenpick雪糕，以及即製火焰雪山！

此外，酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食北海道帶子刺身、磯煮鮑魚、加拿大雪花蟹腳、即切烤肉等主食，更有多達9 款Mövenpick雪糕任君選擇！現時更有低至6折優惠！👉🏻✨即享低至6折優惠

九龍酒店｜海洋蒸の盛宴自助晚餐

優惠價：成人 $474起、長者或小童 $438

九龍酒店｜國際海鮮自助午餐

優惠價：成人 $297起、長者或小童 $255

👉🏻✨即享低至6折優惠

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



自助餐優惠3月【10】香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳——雪蟹腳、可持續發展加拿⼤⿓蝦／75折

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出「日韓美饌自助晚餐」及「日韓美饌自助午餐」！晚餐除了有可持續發展加拿⼤⿓蝦、雪蟹腳、蜆、熟蝦、青口等冰鎮海鮮外，更有一系列刺身、壽司、烤肉等美食；還有食肉控必食的安格斯西冷、肉眼扒、 脆皮意式豬腩卷，定能吃回本！自助餐現有低至75折優惠！👉🏻✨低至75折預訂

香港富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐

優惠價：成人 $299起

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

優惠價：成人 $478起

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐

優惠價：成人 $569起

👉🏻✨低至75折預訂

地址：香港富麗敦海洋公園酒店 - 星耀廳

電話：2166 7466



自助餐優惠3月【11】PLAYT 柏寧酒店—— 任食凍龍蝦、麵包蟹、魚子醬／買二送一 低至$259

PLAYT 柏寧酒店推出全新「鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助餐」，自助海鮮吧除了有源源不絕的凍龍蝦、麵包蟹及翡翠螺和新鮮空運刺身外，還新增不同種類的魚子醬和魚子無限供應！此外，酒店亦有燒西冷扒、燒羊脾、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、經典鴨肝牛柳配黑松露、西班牙脆皮乳豬等精緻美食！

此外，餐廳還設有「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐」、「下午茶自助餐」及「魚子醬週末自助早午餐」，當中自助午餐不但可品嚐到鱈蟹腳、原隻鮑魚等美味海鮮，更可歎到大大份的西冷牛扒！自助餐現時有買二送一優惠，人均低至$259！👉🏻✨人均低至$259訂座

PLAYT 柏寧酒店｜鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐

買二送一優惠價：人均$336

PLAYT 柏寧酒店｜鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮自助晚餐

買二送一優惠價：人均$589

PLAYT 柏寧酒店｜下午茶自助餐

買二送一優惠價：人均$259

PLAYT 柏寧酒店｜魚子醬週末自助早午餐

買二送一優惠價：人均$466

👉🏻✨人均低至$259訂座

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話：2839 3311



自助餐優惠3月【12】歷山酒店——即開新鮮生蠔、和牛牛舌、即焗梳乎厘／低至73折/買2送1

歷山酒店推出全新「和牛 · 海鮮爐端燒自助餐」，自助午餐有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等；自助晚餐更有大蝦串燒、照燒汁鴨肝飯糰等美食，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及半隻清酒粕香焗龍蝦！現有買2送1！👉🏻✨立即訂座

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐

買2送1優惠價：人均$257.6（2位成人送1位小童）

優惠價：成人 $375起、長者 $311起、小童 $191起

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐

買2送1優惠價：人均$379（2位成人送1位小童）

優惠價：成人 $551起、長者 $455起、小童 $279起

歷山酒店｜環球美饌午市套餐

優惠價：成人 $198起

歷山酒店｜環球美饌半自助晚餐

優惠價：成人 $332起、長者 $242起、小童 $287起

👉🏻✨73折起訂座

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



自助餐優惠3月【13】六國酒店Le Menu——果漾花語下午茶自助餐、食足4小時 低至7折

六國酒店 Le Menu 西餐廳推出節日版「果漾花語下午茶自餐」，有蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅、豬柳芝士漢堡包等熱盤；鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤、煙肉開心果蜂蜜南瓜等凍盤；甜品方面，除了有Häagen-Dazs雪糕任食外，還有廚師即席烹調士多啤梨班戟、格仔餅等，更可任食任飲4小時！現有低至7折優惠！👉🏻低至7折優惠預訂🤤

六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐（節日版）

優惠價：成人 $268、小童 $178

👉🏻低至7折優惠預訂🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



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