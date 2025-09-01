長者優惠玩樂23大著數｜海洋公園免費／$20睇戲／$25無限次睇展

長者優惠｜老友記有著數！長者只要持有長者咭或樂悠咭，不但飲食、零售等有相應優惠，就連娛樂也有不少福利！記者已為大家整合長者娛樂方面的23大優惠，除了可以$10乘坐香港摩天輪外，還有低至$20就可以看電影，詳情即看下文！



長者優惠玩樂【1】$25無限次參觀康文署豁下博物館

長者持有樂悠咭或長者咭，即可以$25申請一張香港博物館通行證（Museum Pass），無限次參觀17間康文署轄下的博物館，例如香港藝術館、香港歷史博物館、香港文化博物館等。此外，持博物館通行證人士，惠顧設於館內的餐廳，還可享有折扣優惠。

長者優惠玩樂【2】戲曲中心

60歲或以上高齡人士、殘疾人士及其陪同者、綜合社會保障援助受惠人士及全日制學生可享半價優惠。

戲曲中心為長者提供半價優惠。（官方圖片）

長者優惠玩樂【3】觀光城巴開篷巴士

65歲以上長者可獲半價優惠，乘坐「藝遊號」開篷觀光巴士。

長者優惠玩樂【4】鴨靈號

香港古老中式帆船鴨靈號設有長者優惠，60歲或以上的長者可以優惠價低至$150購買船票。帆船已時提供日間和日落航班，以及幻彩詠香江航班。

長者優惠玩樂【5】Top Bowl Tenpin Bowling

位於啟德零售館的保齡球館Top Bowl Tenpin Bowling，面積超過40,000平方呎，設有40條世界競技級保齡球道。60歲或以上長者，只要出示有效樂悠咭，可享優惠價低至$38一局保齡球。

長者優惠玩樂【6】康文署豁下泳池

年滿60歲的長者，在星期一至五（公眾假期除外）可以優惠價$8入場費享用公眾游泳池；星期六、日及公眾假期則為$9。另外長者也可以$300優惠價購買泳池月票。

長者優惠玩樂【7】香港科學館門票

60歲或以上長者，可以優惠價$10購買香港科學館門票。

長者優惠玩樂【8】香港大富翁夢想世界

由即日至12月31日，長者用樂悠咭購買入場門票，可享半價優惠，同行者亦可享8折！

長者優惠玩樂【9】洲立影藝有限公司 MCL

長者年滿60歲或以上，可於全線MCL戲院享有以下優惠：

● $30購買下午1:30的2D場次戲票；

● $65購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票；

＊康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院、MCL淘大戲院除外。



● 於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院可以$45購買下午1:30至下午11:29的2D場次戲票。



長者年滿$60或以上即可享戲票優惠。（MCL CINEMAS 官方網頁）

長者優惠玩樂【10】英皇戲院

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭可於以下指定英皇戲院享有低至$25的電影首場優惠。

● 屯門新都商場、尖沙咀 iSQUARE、荃灣荃新天地：首場優惠$25。

● Plus+ 大圍圍方、將軍澳康城、馬鞍山新港城中心：首場優惠$30。

銅鑼灣時代廣場、中環娛樂行： 首場優惠$35。



長者優惠玩樂【11】百老匯

60歲或以上的老友記，憑樂悠咭於指定百老匯戲院購買首場門票，可享低至$25門票優惠。

● MOViE MOViE Cityplaza、B+ cinema MOKO、B+ cinema apm、PREMIERE ELEMENTS、百老匯電影中心、百老匯旺角、MY CINEMA YOHO MALL、百老匯葵 芳、百老匯荃灣、百老匯嘉湖購買首場電影門票：首場優惠$25。

● MOViE MOViE Pacific Place、PALACE ifc：首場優惠$35。



長者優惠玩樂【12】Cinema City

Cinema City有長者優惠，60歲以上的長者出示樂悠咭，可以優惠價$20購買首場2D電影門票；首場2D全景聲電影則為$30。非首場的場次，長者可享$38門票優惠，而2D全景聲電影亦可享$48優惠價。

60歲以上的長者可以低至可以優惠價$20購買首場電影門票。（官方圖片）

長者優惠玩樂【13】Neway

長者可於香港全線Neway享受人頭收費9折優惠。

Neway全線分店地址：

● 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心3樓(部分)及4樓全層

● 九龍尖沙咀東部加連威老道100號港晶中心3字樓

● 九龍旺角彌敦道601號旺角創興廣場11及12樓(接待處設於12樓)

● 九龍城太子道西440 - 450號太子匯1樓6至7號鋪

● 觀塘觀塘道414號1亞太中心12樓&15樓

● 新界荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心13及15樓(前英皇娛樂廣場)

● 新界沙田富豪花園商場地下27-30B號舖

● 元朗合財街33號合益商場3樓全層



長者優惠玩樂【14】香港杜莎夫人蠟像館

65歲或以上的長者，可以$120元購買香港杜莎夫人蠟像館入場門票（最多2張）。

長者優惠玩樂【15】香港海洋公園

長者出示樂悠咭或出示香港身份證，可以優惠價$100購買海洋公園標準入場門票；65歲或以上長者，只需出示長者咭即可免費進場。

65歲或以上長者，只需出示長者咭即可免費進場。（海洋公園官方網頁）

長者優惠玩樂【16】香港摩天輪

65歲以上長者，可以優惠價$10乘坐香港摩天輪一次，須出示身份證明文件。

長者優惠玩樂【17】昂坪360

長者只要出示樂悠咭或香港長者咭，可以優惠價購買昂坪360單程或來回纜車門票。

來回纜車車票：



標準車廂：$155

水晶車廂：$235

一程水晶車廂／一程標準車廂：$195

一程全景纜車／一程標準車廂：$280



單程纜車門票：



標準車廂：$105

水晶車廂：$145



長者優惠玩樂【18】香港迪士尼樂園

長者持有樂悠咭，可以$100購買迪士尼樂園標準一日門票。此外，長者可以優惠價$1,178、$2,058、$3,748分別購買「奇妙處處通」（樂園年票）銀卡、金卡及白金卡。

長者持有樂悠咭，可以$100購買迪士尼樂園標準一日門票。（資料圖片）

長者優惠玩樂【19】香港海事博物館

60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$15購買香港海事博物館門票。

長者優惠玩樂【20】Ｍ+博物館

60歲或以上長者可以優惠價$60購買標準門票；$300成為全年會籍的M+長者會員。長者會員可無限次免費進入標準門票指定展覽、每個會籍年度可獲免費特別展覽禮券3張、使用指定優惠碼購買戲曲中心茶館劇院之「粵・樂・茶韻」門票，可享85折等優惠，詳情可瀏覽官方網頁。

長者優惠玩樂【21】濕地公園

65歲或以上長者，可以半價優惠，即$15購買濕地公園標準門票。

65歲或以上長者可以$15購買濕地公園標準門票。（資料圖片）

長者優惠玩樂【22】故宮文化博物館

60歲或以上長者，購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票均可享有半價優惠。門票由$45起。

長者優惠玩樂【23】嘉道理農場暨植物園

60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$20入場參觀。

