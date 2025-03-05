天文台料周四急降10度！保溫瓶底貼紙不可撕　日牌TIGER解釋原因

天文台天氣預報｜天文台明日天氣｜東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東，該區氣溫逐步下降。同時，一道廣闊雲帶會為沿岸地區帶來幾陣雨，本港將要經歷濕冷天氣。天文台最新九天天氣顯示，明日（6日）最低氣溫僅14度，與今日比較，大半日足足急降10度，周五（7日）分區更低見10度。



天氣轉冷，相信不少人都會用到保溫瓶，方便隨時可以飲到暖水！日本著名保溫瓶品牌TIGER（虎牌）曾於在社交平台X（舊名Twitter）上發佈帖文，指原來保溫瓶底部的貼紙十分重要，揭貼紙2大秘密，提醒大家千萬不要多手撕走！



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未來兩三日華南沿岸氣溫逐步下降，及有幾陣雨。 （資料圖片）

天文台料周五分區僅10度

天文台表示，東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東，該區氣溫逐步下降。天文台九天天氣預報指，明日（6日）最低氣溫跌至14度，與今日最高氣溫24度比較，足足跌了10度。

天文台指，本周後期廣東沿岸天氣持續清涼。據天文台分區預測顯示，周五（7日）凌晨1點打鼓嶺分區，低見10度。此外，一連三日將有幾陣雨，天氣可能潮濕且清涼，大家出門注意保暖及帶雨傘。

東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東，該區氣溫逐步下降。（天文台截圖)

保溫瓶底貼紙不可撕 日牌TIGER解釋原因

日本著名保溫瓶品牌TIGER（虎牌）曾在社交平台X表示，一直有很多客人向他們查詢可否撕走保溫瓶底部的貼紙。官方則透過X帖文揭貼紙2大秘密，呼籲用家不要撕走貼紙。

日本著名保溫瓶品牌TIGER透過X帖文揭貼紙2大秘密，呼籲用家不要撕走貼紙。（X@Tiger_PR_JPN）

保溫瓶底貼紙｜1個關鍵原因不可撕掉

保溫瓶要達到保溫、保冷的效果，保溫瓶設計上使用雙層構造，內瓶和外瓶之間呈現真空狀態，並透過表面的隔熱材料抑制3種來自外部的傳熱方式，包括熱傳導、熱對流及熱幅射。可見，要有效維持保溫瓶的保溫效能，表面的保護層就顯得相當重要了。

TIGER（虎牌）在X平台表示：「不少客人向我們查詢可否撕走保溫瓶底部的貼紙。其實，保溫瓶在製造期間，為進行抽真空處理，會在底部開一個洞，完成後再將其密封。底部的貼紙正是用來保護這個開洞位置的。因此，撕掉貼紙可能會影響瓶子保溫效果，請勿將其撕除。」

TIGER（虎牌）指撕掉貼紙可能會影響瓶子保溫效果。（X@Tiger_PR_JPN）

保溫瓶底貼紙｜網民：已撕掉 怎麼辦

帖文一出，網民都表示非常震驚，紛紛表示不知道保溫瓶貼紙有這個功能，更有網民嘆：「每次見到都很想撕掉，現在看來只能忍了。」這個小知識隨即在X上引起很大迴響，網民紛紛討論如果撕掉了貼紙要怎麼辦，又有人問部分保溫瓶型號的底部沒有貼紙，它們又是如何保溫的？

保溫瓶底貼紙｜原來是指另一張貼紙

虎牌隨後將相關帖文刪除，再發文澄清指：「保護貼紙是指保溫瓶底部圓形的部分（如圖示）。另外沒有貼紙的產品，則是使用樹脂物料的底部覆蓋。」

（X@Tiger_PR_JPN）

官方又補充指：「雖然撕開銀色貼紙不會影響保溫效果，但是上面標示了商品編號及製造編號，客人查詢商品時有需要確認這些資料，所以請大家不要撕掉貼紙。對於此事造成的誤會，我們再次表示非常抱歉。」

雖然撕走保溫瓶底部的貼紙未必會對保溫瓶的功能即時造成影響，但最好還是乖乖忍手，不要胡亂撕開保溫瓶的貼紙！

（X@Tiger_PR_JPN）

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