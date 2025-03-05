新餐廳2025推介11間｜滴妹茶飲/日山壽喜燒/韓式大排檔/手工意粉

新餐廳2025推介｜香港近年有不少新餐廳開幕，地方遍佈港九新界，包括由台灣人氣YouTuber滴妹主理，選址在旺角的手搖店「再睡5分鐘」、銅鑼灣的涮涮鍋及和牛壽喜燒專門店「狸小路」，以及有韓國男模Oppa坐鎮，於上環新開的韓式大排檔等等，以下11間新餐廳推介給大家，詳情即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新餐廳2025推介【1】再睡5分鐘——台灣人氣Youtuber滴妹主理／香港限定凍香檸

台灣人氣YouTuber滴妹主理的茶飲店「再睡5分鐘」於2月15日正式登陸旺角豉油街！作為香港首店，「再睡5分鐘」自然也有香港限定的凍香檸！此外，茶飲店的飲品價錢亦十分親民，大概$25-28不等已有很多選擇！而當中推介在台灣熱銷的「棉被厚奶蓋」以及「躺著喝歐蕾」系列。

地址：旺角豉油街50號富達大廈地下6號舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 21:00



新餐廳2025推介【2】Hiyama 日山 —— A5和牛壽喜燒／香港第2間店

「日山」壽喜燒剛於今年1月24日進駐灣仔，在灣仔全新地標合和商場中落户，成為品牌的第2間香港分店，以及港島區的第1間分店，這間分店更盡顯百年歷史珍罕古董裝潢！「日山」選用的日本和牛是由「日山畜產」認證的「A5和牛嚴選 肉眼、西冷」，肉質細膩柔軟，入口即融，油脂分佈均勻！午市套餐價錢$238起，包含前菜、煮物、小鉢料理、酢物、茶碗蒸、日本米飯、漬物、味噌湯、甜品。

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店4樓416號舖

營業時間：星期一至五 12:00 - 15:00；18:00 - 22:30／星期六至日 12:00 - 15:30；18:00 - 22:30



新餐廳2025推介【3】狸小路——涮涮鍋、壽喜燒、和牛專門店

位於銅鑼灣的一人鍋涮涮鍋及壽喜燒專門店「狸小路」，於今年2月20日開張。餐廳主打高質北海道十勝產黑毛和牛及北海道米豚，有5款北海道高湯鍋底可以選擇，當中價錢只需$158起，就可吃到北海道和牛或北海道米豚套餐。最值得推介的，是餐廳的北海道海膽高湯涮涮鍋，每日限量80份。湯底採用北海道利尻島、羅臼和奧尻的3款北海道時令海膽製成，味道鮮甜無比，用作打邊爐更添風味！

地址：銅鑼灣禮頓道128-138號希雲大廈地下4號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00



新餐廳2025推介【4】YA:JANG——韓國男模主理／韓式大排檔

韓式烤肉、炸雞、部隊鍋等韓食向來都是港人的最愛，而這家由韓國男模主理的「YA:JANG」韓食餐廳剛於今年2月初開幕，餐廳裝修主打懷舊韓式大排檔，就連店內的侍應也是正宗韓國Oppa！無論是食物，還是店員也值得讓你打卡！招牌菜式包括120分鐘熟成烤肉、五花肉鍋飯、豬頸肉鍋飯等等，韓迷切勿錯過！

地址：上環文咸西街52號地舖

營業時間：星期一至日 11:00 - 15:00／17:30 - 23:00



新餐廳2025推介【5】火桶——傳統火桶燒烤／必試大邱炭烤豬肉

以後去尖沙咀「韓國街」又多一個選擇！韓食餐廳「火桶」於去年11月開業，餐廳主打60年代傳統韓式燒烤風味，以傳統火桶燒烤滾筒機烤肉，保證地道！餐廳招牌菜包括大邱炭烤豬肉、炭烤豬小排、大邱炭烤豬肉泡菜炒飯等等，食物充滿炭香味，而且價錢親民兼份量十足！

地址：尖沙咀金巴利街3B號地舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 15:00／17:00 - 21:00



新餐廳2025推介【6】新村食堂 SAEMAEUL——白種元旗下烤肉店／必食烤五花肉

由早前Netflix大熱料理綜藝節目《黑白大廚》主持、有「韓國廚神」之稱的白種元創立的飲食集團，旗下的燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」於去年11月進駐香港，店舖樓高兩層，面積近過萬呎，為目前香港最大的韓國餐廳。餐廳主打高質韓式炭火烤肉，當中烤五花肉、烤豬頸肉為熱門必點菜式。此外，7分鐘泡菜豬肉湯亦是餐廳名物，味道酸辣交織，進店必試！

地址：尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場1樓1A號舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 23:00



新餐廳2025推介【7】Italian Bite——意大利廚師即製手工意粉／$68起

由兩位意大利廚師親自打理的「Italian Bite」，最近人氣爆燈！餐廳開設於西九龍中心6樓，主打Fresh Pasta手工意粉，每道菜也是即叫即煮，而且價錢親民，最平$68就食到！熱門菜式包括意大利細扁麵配自家製青醬、Tiramisu等等。不過，餐廳經常排長龍，如果想吃的朋友，就要有心理準備排上一個小時了！

地址：深水埗深水埗欽州街37K號西九龍中心6樓6FC54-59號舖

營業時間：星期二 17:00 - 20:00／星期三至五 12:00 - 14:00；18:00 - 20:00／星期六至日 13:00 - 15:00；17:30 - 19:30



新餐廳2025推介【8】NabeGo——日式火鍋店／不同口味的清酒

新界區的朋友一樣有口福！一人火鍋店「NabeGo」即將於荃灣荃新天地開業！餐廳共有12款肉食及野菜套餐任君選擇，肉類可選牛板腱、南非和牛、黑豚肉等不同的部位。值得一提的是，店內還有Sake選購區可購買不同口味的清酒，喜歡日式打邊爐的不妨一試！

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地UG樓UG78號舖

營業時間：留待公布



新餐廳2025推介【9】BOLO BOLO——創意港式菠蘿漢堡包

漢堡包小店BOLO BOLO近期在IG爆紅，餐廳座落於中環蘭桂坊，主打創意港式菠蘿漢堡包，如沙嗲芝牛堡、茄汁薯蛋堡、黑醋蛋雞堡等等，以西式做法結合茶記風味，款式新穎，味道豐富有層次！此外，客人還可以自由配搭醬汁、配菜、主菜，組合自己喜歡的口味，Burger控必食！

地址：中環蘭桂坊和安里8號地舖

營業時間：星期一至五 11:00 - 20:00／星期六 12:00 - 18:00



新餐廳2025推介【10】Spice Bazaar——杜拜皇室御廚印度菜

喜歡印度菜的朋友，位於尖沙咀的「Spice Bazaar」就不能錯過！餐廳由前杜拜皇室的御廚主理，主打現代印度炭烤料理，菜式融合傳統食譜以及現代烹調手法，招牌菜包括印度鹽酥雞65、海得拉巴慢煮羊膝香料飯、伊朗三角餃，還有正宗印度美食牛油咖喱雞及咖喱菜式等等，食物擺盤精緻，而且份量十足，適合與親朋戚友聚餐。

地址：尖沙咀寶勒巷10號4樓

營業時間：星期一至日 12:00 - 15:30／17:30 - 23:30



新餐廳2025推介【11】裕興咖啡——70年老字號重開／爆餡鹹牛肉三文治

中環70多年大排檔老字號「裕興咖啡」重開！原持牌人福哥於2021病逝後，大排檔曾一度停業4年，早前福哥遺孀已成功向食環署申請繼承牌照，並已於1月21日正式重新開張！「裕興咖啡」以即叫即製的鹹牛肉配搭不同餡料的三文治而聞名，大家又可以吃到招牌的爆餡足料三文治了！

地址：中環士丹利街82號舖

營業時間：星期一至六 08:45 - 15:30



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）