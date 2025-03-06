MIRROR演唱會2025｜附購票連結！$680起西九騷優先飛3.6開搶

MIRROR演唱會2025｜MIRROR第二小隊「禿鷹小組」的Ian、Jer 、Stanley、Tiger宣布舉行演唱會！演唱會門票將於3月11日公開發售，恒生Mastercard®️信用卡更可享優先購票，門票今日（6日）中午12時正式開搶，各位MIRO即看下文準備搶飛！



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MIRROR四子演唱會2025｜舉行日期、時間、地點

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」的Ian、Jer 、Stanley、Tiger將於2025年4月12日及4月13日於西九文化區的安盛 x 竹翠公園舉行戶外演唱會《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》，為大家帶來最狂野、最溫柔的音樂盛宴！

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MIRROR第二小隊禿鷹小組舉行《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》（官方圖片）

AXA安盛呈獻：《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》

日期：2025年4月12日－4月13日

時間：8:00pm

地點：安盛 x 竹翠公園

票價：$1,180｜$980｜$680

優先購票連結：Klook

MIRROR四子演唱會2025｜票價、購票詳情

《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》演唱會門票票價分為$1980、$980及$680，每張門票需要額外加$12平台費用及$28手續費。

演唱會門票將於今日（6日）中午12時起開放【恒生Mastercard®️信用卡】用戶優先購票，並於3月11日正午12時起公開發售。官方尚未公布座位表安排，惟座位將由系統自動分配，客戶不得選擇座位，座位號碼會列於電子門票上。

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MIRROR四子演唱會2025｜演出歌單

官方尚未公布演唱會歌單，但預計將會首度現場演唱去年推出的小組歌《吃腐肉的鷹》。Tiger亦曾透露將於3月中推出曲風較搖滾的歌曲，相信同樣會於演唱會現場演出，各位MIRO絕對不能錯過！

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MIRROR四子預計將會首度現場演唱去年推出的小組歌《吃腐肉的鷹》。（官方圖片）

另外，Ian的《NPC的一場意外》、《久別重逢》、 《玩偶奇遇記》、《以孤獨命名》；Jer的《月居人》、《沒終點的青春》、《約齊靈魂在墳墓開生日派對》；大表哥Stanley的《測謊》、《Drunk In Love》、《來不及》等一系列新歌及人氣歌曲亦同樣有望於現場聽得到！

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AXA安盛呈獻：《Manifest | Wild and Gentle Live 2025》

日期：2025年4月12日－4月13日

時間：8:00pm

地點：安盛 x 竹翠公園

票價：$1,180｜$980｜$680

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