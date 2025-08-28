月全食2025香港｜9.7上演第2個血月！不祥先兆？附觀賞時間、地點

月全食2025｜血月2025香港｜2025年的第二個「血月」將於9月7日（星期日）深夜至9月8日（星期一）凌晨，在香港上演！當月球進入月全食時，整顆月亮便會變成暗紅色，場面非常罕見！除了可以在香港一睹這個自然景觀，當天處於日本的大家都有機會看到！想知這個天文現象是否不祥之兆？就要留意下文！



血月2025｜2025年第2個血月！相隔3年重現！

血月多久一次？據台北天文館資訊，2025首場「血月」已於3月14日現身，全程歷時6小時2分37秒，其中月球進入地球本影，被全部或部分遮蔽的現象稱之為「本影食」，這個階段也足足長達3小時38分15秒，而全食階段則持續1小時5分24秒。繼上次出現血月現象已是2022年11月8日，相隔3年之久。

據天文台指，2025年的第2個血月將於9月7日（星期日）晚上11時26分開始，9月8日上午0時27分月球開始進入地球本影，至上午1時30分月球完全進入地球本影，即月全食開始！

食甚時間為上午2時12分至上午2時53分，月球開始離開地球本影。全程歷時1小時23分鐘，期間月亮不會從視線中完全消失，而是會呈現暗紅色！這是因為太陽光中藍色的波段在經過地球大氣層時被散射，剩餘的紅光再被折射到月球表面上。整個月食的過程會在9月8日上午4時57分完結。

繼上次出現血月現象已是2022年11月8日，相隔3年之久。（Unplash）

血月2025｜什麼是血月？

「血月」是一種罕見的天文現象，一般在「月全食」的時候發生。當月亮完全進入地球的本影時，太陽、地球和月亮三者排列成一條直線，此時太陽光無法直接照射到月亮，只剩下地球的大氣層會將部分光線折射在月亮上，由於紅光波長能夠穿透大氣層，故此，月亮便會呈現出紅銅色的光輝，被稱為「血月」。

血月2025｜最佳觀測時間及地點

雖然這次月食期間月亮的仰角較高，不過不需要特殊的裝備，只要天氣情況許可，就能以肉眼直接觀賞整個月全食過程，面向南至西南方而沒有障礙物的地點都適合觀賞這次月食！

血月2025｜香港可見的月食時間表

血月多久一次？2025年9月7日將會再次出現月食現象，在香港也能看得見！以下為香港天文台官網顯示的「香港可觀測的月食時間表」，大家不妨參考。

血月2025｜血月是不祥先兆？

雖然不少人想親眼目睹這個罕有的自然奇觀，不過，對於古代人或是宗教來說，「血月」最好還是避之則吉。它們認為，「血月」是象徵不祥的先兆。例如在中國古代，就有「血月見、妖孽現」的說法；《聖經》亦有記載：「太陽要變成黑暗，月亮要變成血色」為末日來臨的徵兆。巧合的是，一些「血月」出現過的時間，也曾經發生過災難！

《聖經》曾記載「血月」現象為末日來臨的徵兆。（Pixabay）

1967年「連環四血月」 以日「六日戰爭」爆發

根據NASA紀錄，地球曾出現過多次「連環四血月」現象，意思是在兩年內，每相隔半年便出現一次「血月」的現象。而其中一次發生在1967年至1968年，該年以色列與阿拉伯國家正爆發六日戰爭，死傷近兩萬人。

2014年世越號沉沒事故

2014年4月15日出現「血月」後的第二天，韓國便發生世越號沉沒事故。客輪「世越號」由仁川港駛往濟州島途中突然失控傾斜，導致船隻沉沒，事件造成304人罹難，為韓國自1970年以來最嚴重的船難。

2019年「超級血月」 同年疫情全球爆發

2019年7月16日，地球曾出現過「超級血月」，即月球距離地球最近，同時又出現「血月」時的現象。而同年的10月開始，新冠病毒於全球爆發。

以上歷史事件可能純粹巧合，如以科學角度來說，「血月」只是天文現象，當作景色欣賞便可！

