復活節好去處2025｜6大商場活動　3米巨型Chill Guy＋蛋黃哥樂園

復活節好去處2025！復活節即將來臨，香港各大商場將推出不同裝置及活動迎接復活節，當中有親子必玩的蛋黃哥充氣樂園、Gen Z必去的Chill Guy主題自拍館！《香港01》「好食玩飛」整合全港商場活動，即睇下文看有哪些商場可以打卡！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

復活節商場活動【1】又一城 — Chill Guy . Chill Walk期間限定店

Gen Z的精神領袖Chill Guy全球首個官方活動即將在復活節登陸又一城！2025年4月11日至5月5日期間，又一城將設有3米高的巨型「Chill Guy」供打卡影相、人氣Memes打卡牆、主題限定自拍館、獨家港式Memes打卡位等，更有即棄菲林相機、啤牌、Figure、棒球帽等超過100款官方主題商品，保證夠Chill，贏咗99%香港人！

Chill Guy . Chill Walk期間限定店

日期：2025年4月11日至5月5日

時間：11:00 - 21:00

地址：又一城LG2層



復活節商場活動【2】荃新天地 — Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對

荃新天地將舉行GUDETAMA「Egg-citing」復活節派對！場內將設有超過2000呎的GUDETAMA甜品下午茶盛宴造型充氣樂園，包括：「Chill鬆軟Pancake 彈床」、「蛋滋味三文治迷宮」、「CHILL古力蛋卷山障礙滑梯」、7米高「彈滑梳乎布丁城堡」等6大設施。同場更有合家歡的投蛋遊戲，可以贏取薯片零食和GUDETAMA梳乎毛巾斗篷！荃新天地2期亦將設置7米高的巨型GUDETAMA復活蛋裝置及GUDETAMA精品！

早鳥優惠👉🏻 25分鐘入場證🍳門票減HK$20🎪

Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對

日期：2025年3月22日至4月27日

時間：12:00 - 20:00

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地1期中庭



復活節商場活動【3】iSQUARE — 經典爆炸糖零食品牌Striking「爆」趣童玩之旅

iSQUARE國際廣場聯乘以爆炸糖風靡全球的零食品牌Striking，於2025年4月4日至5月5 日呈獻「爆」趣童玩之旅，設有3大打卡玩樂設施，包括10米闊的Strikids「懷」童遊樂園，任玩彈床、波波池及滑梯等；「飛」一般飛行棋，駕駛色彩繽紛電動飛行車；爆趣氣球樂園+爆趣夾夾賞，可以在Bling Bling 氣球鏡房打卡及夾公仔，更有機會夾出限量Striking紀念品！

「爆」趣童玩之旅

日期：2025年4月4日至6日、4月12日至13日、4月17日至27日及5月1日至5日

時間：13:00 - 19:00

地址：iSQUARE國際廣場3樓



復活節商場活動【4】置富Malls — 置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

置富Malls將聯手人氣兔子品牌Esther Bunny呈獻「置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂」。活動將在兩個商場設粉紅打卡場景，包括馬鞍山廣場的「粉紅繁花夢幻花園」，設有高達5米的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋、粉紅露營車、櫻花樹等打卡點；以及置富都會的「甜美草莓園」！置富Malls還推出各種期間限定的Esther Bunny禮品，在指定商場都可以換領！

置富Malls — 置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

日期：2025年3月29日起至6月15日

時間：12:00 - 20:00

地址：馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場L2天幕廣場／紅磡都會道6號置富都會L7大堂



復活節商場活動【5】MCP 新都城中心 — MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園

MCP新都城中心聯手新加坡知名親子教育遊樂品牌Kiztopia，推出逾3,000呎的「MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園」。場內將設有5大遊玩關卡，包括全港首個室內水陸雙重遊玩體驗，帶你於36 米長的環形室內水道上體驗「亞馬遜漂流旅程」；Tiger叢林極限挑戰；Bell叢林訓練站；Drago雷霆滑梯；Raby叢林波波樂園。復活節主角萌兔Raby將於指定日子現身粉絲見面會，現場還有Kiztopia周邊商品販售專區！

早鳥優惠👉🏻 3,000呎彈跳樂園🐰門票HK$58起🛶

MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園

日期：2025年3月28日至5月11日

時間：12:00 - 20:00（星期一至五）／10:00 - 20:00（星期六、日及公眾假期）

地址：將軍澳欣景路8號新都城中心2期L1天幕廣場



復活節商場活動【6】香港仔中心 — 香港仔中心 x 島聚：香港仔篇

香港仔中心夥拍全港首個配合地區歷史文化面貌的手機App「島聚」攜手推出全新章節「香港仔中心 x 島聚：香港仔篇」。遊戲結合虛擬及實境互動體驗，搭配虛擬角色進行解謎，每組參加小隊均會獲得一套遊戲道具包，內有遊戲手冊、地圖及破解三個謎題所需的工具及物品。遊戲將途徑香港仔海濱公園、海鮮市場、天后廟、海王大神廟、廟仔群等地，探索香港仔漁港的獨特風貌！闖關成功更可享香港仔中心商戶獨家禮遇及餐飲優惠！

立即購買遊戲包👉🏻《島聚Together》香港仔篇🎣限時95折優惠$74🏝️

香港仔中心 x 島聚：香港仔篇

日期：2025年3月19日起

地址：香港仔南寧街香港仔中心



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略