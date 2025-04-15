復活節好去處40大｜西九咖啡節＋國際試食節＋《迷宮飯》展覽

復活節好去處2025！復活節即將來臨，香港各大商場將推出不同活動及裝置迎接復活節，當中有親子必玩的蛋黃哥充氣樂園、Gen Z必去的Chill Guy主題自拍館！《香港01》「好食玩飛」整合香港商場活動，即睇下文看有哪些商場可以打卡！



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復活節好去處【1】香港咖啡節 x 東京咖啡節 — 首個大型戶外咖啡節／Chill Guy主題

COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL將於4月18日至21日在西九文化區舉行，聯同全球爆紅的新世代精神領袖「Chill Guy」及首次來港的東京咖啡節，帶來一場前所未有的咖啡節！西九文化區將一連四日設置超過100個攤檔、逾50場風格多元互動工作坊，品嘗精品咖啡、體驗手沖、拉花、咖啡調酒等活動，更可以換領 Chill Guy 官方限量禮品！現在經《01空間》購票，門票低至$40！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK

香港咖啡節 x 東京咖啡節

日期：2025年4月18日至21日

時間：11AM - 8PM

地址：西九文化區藝術公園大草坪



更多活動資訊：

復活節好去處【2】香港國際試食節2025 — 大型試食活動＋親子嘉年華

香港國際試食節暨優質食品博覽2025將於4月18至22日於會展舉行。會場將有超過600個展位及3,000個食品品牌，提供急凍海鮮、肉類、素食、甜點、零食、高級食材、酒類等特色食材。現場更設有飲嘢文創市集、Sho-Chan 燦子展會限定主題小食店、Baby Shark展會限定主題商店、復活節尋蛋活動及攤位遊戲等，更會送出總值超過$100萬禮品！現在經《01空間》買飛更可低至$7入場，長者及小童免費！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

香港國際試食節暨優質食品博覽2025

地址：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心



復活節活動好去處【3】《迷宮飯》「迷宮探索展」— 直擊1比1炎龍及魔物料理！

《迷宮飯》「迷宮探索展」於4月4日至6月15日，強勢登陸旺角創興廣場的INCUBASE Arena！展覽首次衝出日本，香港成為海外首展！展覽內將有1比1走路菇模型、1比1炎龍頭、3D經典魔物料理等，完美還原動畫中經典的場景，更特別設置在日本展覽中沒有的打卡點「鎧甲怪」！展覽亦有期間限定店及餐廳，購票入場更會送「香港站展覽限定角色書籤一張」。現在經《01空間》購票，門票低至$88！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

《迷宮飯》「迷宮探索展」

日期：2025年4月4日至6月15日

時間：11:00 - 22:00

地址：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena



復活節活動好去處【4】山頂纜車 — 纜車＋凌霄閣摩天台 + 美樂體驗館

山頂凌霄閣一直都是旅客必到的景點之一，現更推出太平山頂纜車優惠套票，成人只需要$120，就可以坐到最新第六代山頂纜車，全程約1300米只需6分鐘就可以由金鐘花園道直上山頂，再登上旁邊凌霄閣以360度0死角欣賞香港的迷人景色，並參觀美樂體驗館，睇舊香港情懷！現在經《01空間》買套票享有限時買1送1優惠，人均只需$167起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

山頂纜車＋凌霄閣摩天台 + 美樂體驗館入場券

地點：中環花園道33號



復活節好去處【5】挪亞方舟 — 復活節「玩轉馬灣巴年華」

挪亞方舟將於4月18日至5月5日期間，舉行以巴士為主題的「玩轉馬灣巴年華」！嘉年華提供經典古董巴士展覽、遙控巴士駕駛樂、巴士路線對對碰、小巴士 密密轆、巴士小站牌製作室、專屬應援巴士模型 D.I.Y. 、畫出「你」想光影巴士及萌寵巴士攝影區，各位巴士迷絕對不能錯過！現在透過《01空間》購票更可享獨家優惠，最平$55就玩到！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

挪亞方舟｜復活節「玩轉馬灣巴年華」

地址：香港新界馬灣珀欣路33號



復活節好去處【6】昂坪360纜車 — 我的牛仔時代@昂坪360

昂坪360聯乘經典本地漫畫《牛仔》，推出「我的牛仔時代@昂坪360」復活節活動！場內將有兔耳朵造型的「牛仔」和小狗，以及手持復活蛋的「契爺」打卡位！除了大型裝置，昂坪360更推出節日限定「我的牛仔」尋蛋遊戲，只要在指定地點「打卡」後，即可獲得昂坪360聯乘「牛仔」復活節主題禮品！現在更可享有昂坪360纜車車票獨家78折優惠，最平$30！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

我的牛仔時代@昂坪360

日期：3月28日至5月25日

地址：香港大嶼山昂平路111號



復活節好去處【7】有機薈低碳農莊 — 親親羊駝／製作菠蘿食物

走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可近距離餵羊駝外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，可以盡情放電！

園內仲有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，適合半日至一日遊！而農莊就位於西鐵錦上路站附近，徒步行3分鐘即可到達，非常方便！現時更有買2送2優惠，人均只需$160起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

地址：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口，步行約三分鐘）



復活節好去處【8】STAY BAR — 全港首間海上移動酒吧！

天星小輪船上酒吧「STAY」將會停泊在尖沙咀碼頭，成為復古船酒吧，現場還會有駐場歌手表演，等你聽住歌過一個微醺的音樂夜！

酒吧仲有多款特色雞尾酒，當中以香港茶餐廳凍檸茶為靈感製作的「Stay Home」最具本土特色，期間還有不少季節限定的雞尾酒，端起酒杯與迷人夜景打卡最適合不過！現有獨家優惠低至$220，包門票、兩杯雞尾酒、STAY紀念品、佐酒小食及話梅！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

日期：4月18至20、25至26、30日、5月1至3日

地址：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）



復活節好去處【9】PAPABUBBLE — 復活節主題手工糖工作坊

西班牙糖果店PAPABUBBLE的西班牙手工糖果工作坊可增加互動機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的手工糖果！過程中可以自由選擇口味，製作約100-150粒糖果或棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！4月的主題為復活節小雞，現在有獨家限量快閃5折優惠，人均$290起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

PAPABUBBLE

日期：即日至2025年8月30日

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號



復活節好去處【10】JOYPOLIS SPORTS HONG KONG — 全球首間超音鼠主題競技場

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG是日本知名室內遊樂園品牌 Tokyo Joypolis 的姐妹品牌。遊樂園以超音鼠為運動主題，擁有三大主題區及特色餐飲體驗，包括：忍者道場、超音鼠競技場及未來運動館，內有全球首個AR攀岩牆、空中金環大冒險、手裏劍飛鏢王等數十項結合尖端科技與互動設施的創新遊樂項目。現在更有獨家9折優惠，玩足2小時只需$234起！👉🏻 即搶獨家優惠✨

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG

地址：九龍城啟德體育園運動健康中心 G/F-4/F



復活節好去處【11】黑暗中對話 — 小王子黑暗之旅

暗中對話體驗館是香港首個以黑暗和無聲為主題的體驗館，讓你不依靠眼睛重新感受世界。體驗館現時更與經典文學《小王子》聯乘推出全新「小王子黑暗之旅」，帶你走進小王子的世界，以觸覺、聽覺、嗅覺，和用心去重新感受身邊事物，進入伸手不見五指的全黑環境60分鐘，以視障人士的角度體驗一不樣的世界。現時有獨家低至7折優惠，人均$135起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

黑暗中對話

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



復活節好去處【12】海洋公園 — 打卡龍鳳胎寶寶

香港海洋公園迎來熊貓龍鳳胎寶寶的誕生，入場即可展開「大熊貓之旅」，發掘國寶級貴賓的奇趣一面！樂園各處更有多個熊貓打卡位，包括超過5米高的巨型充氣「大」熊貓、大熊貓萌趣投影、沉浸式體驗大熊貓光影互動裝置等。海洋公園更有其他瀕臨絕種動物、刺激機動遊戲、登山纜車等體驗等你發掘！現在經《01空間》買飛更可以積分低至半價換購！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

海洋公園

地址：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



復活節好去處【13】迪士尼樂園 — 20周年奇妙派對

香港迪士尼樂園迎來20周年，將舉行全年的慶祝活動！包括全新「Friendtastic!」巡遊表演及20周年限定版「迪士尼星夢光影之旅」，米奇與好友將聯同Duffy與好友齊齊換上全新20周年限定服裝亮相，更會於2025年2月21日至5月7日舉行年度萌粉盛會「Duffy與好友同萌遊」，各位迪士尼粉絲絕對不能錯過！現在透過《01空間》以積分換購，門票低至$236！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

迪士尼樂園

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



復活節好去處【14】M+ — 最大型畢加索展覽

M+博物館將在3月至7月舉辦「香港賽馬會呈獻系列：畢卡索──與亞洲對話」特別展覽，是十多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽，由巴黎國立畢加索藝術館借出畢加索逾60件傑作，包括《雜技演員》、《海邊的人像》、《多拉・瑪爾肖像》等。持特別展覽門票更可參觀另一特別展覽「郭培：藝想天開」 及所有標準門票展覽！現在預訂門票只需$60起！👉🏻 即搶獨家快閃優惠✨

M+｜香港賽馬會呈獻系列：畢卡索──與亞洲對話

日期：2025年3月15日至2025年7月13日

地址：九龍博物館道38號 西九文化區M+



復活節好去處【15】PMQ 玩嘢祭 — 集結逾30個原創潮流玩具品牌！

PMQ將於4月18至21日期間，舉行以「玩具便利店」為主題的「PMQ 玩嘢祭」，集結多個香港及亞洲各地的原創潮流玩具品牌及單位！除了可以欣賞到潮流玩具，更有「『膠』拾易」玩具便利店、「玩『膠』熱賣點」、「『膠』友自由斟」分享會 及「『膠』工課」工作坊！會場更將聯乘Club Babo、Don’t Cry In The Morning、LeeeeeeToy 和 Mr.Giraffe 首推的會場限定玩具，以及限量版迷你搪膠公仔盲盒！

PMQ｜PMQ 玩嘢祭 - 玩具便利店

日期：2025年4月18至21日

時間：12:00 - 19:00

地址：PMQ元創方地面廣場



復活節好去處【16】太古城中心 — 太古城中心 X Kodak《HAPPY SNAPS》

太古城中心與Kodak 首度攜手合作舉行大型聯乘主題活動《HAPPY SNAPS》！場內將提供10大Y2K韓流打卡點，包括：ColorPlus菲林筒閃光隧道、多角度Selfie 後視鏡、韓風相機照相館等。場內更將有香港首間Kodak期間限定店，獨家發售多款Kodak Apparel官方授權的美式復古風潮流服飾周邊及經典菲林相機產品，菲林粉絲絕對不能錯過！

太古城中心｜太古城中心 X Kodak《HAPPY SNAPS》

日期：2025年4月17日至5月18日

時間：12:00 - 21:00（星期一至五）；11:00 - 21:00（星期六、日及公眾假期）

地址：太古城中心二樓中庭及中橋



復活節好去處【17】AIRSIDE — AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

AIRSIDE將在今個復活節聯乘Sanrio人氣角色Cinnamoroll，呈獻「AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN」夢幻派對！Cinnamoroll以蝴蝶摺耳造型登場，設有高達五米毛絨絨Cinnamoroll吹氣大型裝置及波波池、夢幻田徑場上Cinnamoroll衝刺終點圓拱、頒獎台與滑板場景，以及Cinnamoroll化身成Café 餐車，發售獨家限量商品的期間限定店！更可參與「Cinnamoroll手機鏈工作坊」親手製作可愛的電話吊飾！

AIRSIDE｜AIRSIDE x Cinnamoroll ROLL OUT THE FUN 夢幻派對

日期：2025年4月11日至6月1日

時間：10:00 - 22:00

地址：AIRSIDE 2樓中庭



復活節好去處【18】海港城 — CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店

由即日起至4月27日，海港城與本地生活百貨NIKO-NIKO攜手呈獻CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店！場內設有3大打卡位，包括由逾600隻CHIIKAWA公仔砌成、高達2米的CHIIKAWA公仔展示牆；長達12米的角色合照牆以及角色拱門。場內更有超過400款特色商品如雲朵泡泡袋、水族館系列公仔掛飾、CHIIKAWA壽司師傅公仔等，絕對不容錯過！

海港城｜CHIIKAWA 首間香港官方期間限定店

日期：2025年4月2日至4月27日

時間：11:00 - 21:00

地址：海港城海運大廈地下中庭



復活節好去處【19】Mikiki — 復活節扭蛋氣球樂園

Mikiki以經典童話《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，呈獻以20,000個氣球打造而成的「復活節扭蛋氣球樂園」！場內將設有4大夢幻打卡場景，包括3.2米高、由近3,000個氣球編織成的巨型茶壺；8米長的玫瑰花氣球牆；由逾2,000個氣球編織而成的熱氣球；3米高的巨型充氣扭蛋機等。場內更有「LBuy DGG扭扭購物節」及復活節限定扭扭氣球工作坊！

Mikiki｜復活節扭蛋氣球樂園

日期：2025年4月9日至5月5日

時間：10:00 - 22:00

地址：Mikiki地下中庭A區



復活節好去處【20】東港城 — 東港城 x 伊恩兔復活節尋蛋市集

東港城首度與本地人氣插畫角色伊恩兔聯乘，於4月17日至5月6日期間推出「東港城 x 伊恩兔復活節尋蛋市集」！場內將打造超過3米高巨型復活節造型裝置配以繽紛彩蛋佈置，更設有伊恩兔期間限定店及「伊恩兔幸運抓蛋機」。在復活節期間更會舉行魔術表演、面部彩繪、Busking、小丑扭氣球活動、親子工作坊等你參與！

東港城｜東港城 x 伊恩兔復活節尋蛋市集

日期：2025年4月17至5月6日

時間：12:00 - 21:00

地址：將軍澳重華路8號東港城1F中庭



復活節好去處【21】將軍澳中心 — Bunni Konbiny野餐遊樂園

將軍澳中心將與復活節期間呈獻「Bunni Konbiny野餐遊樂園」！「Bunni Konbiny兔子便利商店」的三大角色Mayo、Mogu和Mame首次以春日野餐天地為主題登場！場內將設有6大打卡裝置，包括：4米高充氣Mayo；兒童高爾夫球推桿試玩站；松鼠鞦韆打卡站及田園車仔檔等。復活節期間更有Bunni Konbiny 頭箍工作坊及花籃工作坊！

將軍澳中心｜Bunni Konbiny野餐遊樂園

日期：2025年4月18日至6月19日

時間：11:00 - 20:30

地址：將軍澳中心G/F中庭



復活節好去處【22】荷里活廣場 — Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險

鑽石山荷里活廣場在今年復活節，再度與新加坡著名親子遊樂品牌Kiztopia合作，打造佔地超過5000呎的「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」！場內共有7大玩樂區，包括童趣積木城堡、波波海洋大冒險、木夢工廠、平衡闖關大挑戰等，絕對適合小朋友放電！

荷里活廣場｜Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險

日期：2025年4月4日至5月5日

時間：12:00 - 20:00（星期一至五）；10:00 - 20:00（星期六、日及公眾假期）

地址：鑽石山荷里活廣場 1 樓明星廣場



復活節好去處【23】D‧PARK — Happy Bunny Farm

D‧PARK將在復活節呈獻《Happy Bunny Farm》，設置2米高的復活兔造型裝置、復活節主題拱門及多達10個特色展區，包括開心騎牛仔、農場小鴨Gogogo、農場小卡車、農場種植區、太陽花花園、Chick Chick Egg Hunt等。復活節期間更可參加「復活節草帽工作坊」，透過回收物料及彩繪設計出獨一無二的個性草帽！

D‧PARK｜Happy Bunny Farm

日期：2025年4月14日至4月21日

時間：13:00 - 19:00 （4月14日至4月17日）；12:00 - 19:00（4月18日至4月21日）

地址：荃灣D‧PARK L1 室內草地



復活節好去處【24】淺水灣影灣園 — 「復活節奇幻仙境」盛會

影灣園購物商場將在復活節期間搖身一變成為奇幻仙境，在入口處園內設置花卉裝置，可以打卡之餘，各處更隱藏著大大小小的復活蛋及兔子等你發掘！在復活節期間更可以在巨型復活蛋畫布上畫畫、參加尋蛋遊戲、充氣城堡及「兔兔親密全接觸」體驗，大人小朋友都適合！

淺水灣影灣園｜「復活節奇幻仙境」盛會

日期：4月12、18至21日

時間：14:00 - 17:00

地址：綠茵草坪



復活節好去處【25】朗壹廣場 — 《春日花園》親子天地

朗壹廣場將在復活節期間化身成兒童放電必到的《春日花園》親子天地，從室內逾4米高充氣復活蛋玩到室外2萬呎舒泰花園，保證小朋友玩到樂而忘返！復活節期間更有免費「復活小兔印漆工作坊」，創作出獨一無二的有趣作品！

朗壹廣場｜《春日花園》親子天地

日期：2025年4月28日至5月5日

時間：08:00 - 22:00

地址：地下中庭及舒泰花園



復活節好去處【26】華懋集團8大商場 — 玩轉復活「卵」

華懋集團旗下8大商場—如心廣場、好運中心、翩匯坊、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、順福糧倉及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心，於4月9日至5月5日與新紀元卵首度攜手呈獻玩轉復活「卵」！

其中如心廣場玩味打造巨大化新紀元卵．曉雞蛋等4大互動打卡位及「赤白大廚」拍蛋機大挑戰；如心廣場及好運中心大玩「解碼尋卵大作戰」，有機會贏走新紀元卵盒裝蛋！

華懋集團8大商場｜玩轉復活「卵」

日期：2025年4月9日至5月5日



復活節好去處【27】西沙GO PARK — 異寵GO遊學園

西沙GO PARK將於4月17日至5月11日，呈獻首個以異寵為主題的「異寵GO遊學園」，展示多款超罕見兩棲及爬蟲動物的「異寵GO生態館」、深入了解異寵世界的「異寵周末導賞團」、與異寵近距離Meet & Greet的「星級異寵全接觸」及「異寵主題市集」！在復活節期間，西沙GO PARK更將舉行「GO EGGHUNTING! 復活節尋蛋奇遇」、「親子小小市集」、「創意滿瀉工作坊」及「GO BUSK!周末音樂起動」！

西沙GO PARK｜異寵GO遊學園

地址：新界西沙海映路9號



復活節好去處【28】新都會廣場 — 新都會廣場x MegaHouse「Mega Kawaii Figure Festival」

新都會廣場將在這個復活節聯同日本知名模型品牌 MegaHouse舉行的「新都會廣場x MegaHouse『Mega Kawaii Figure Festival』」！集結《排球少年!!》、《ONE PIECE》、《火影忍者》，於L4露天廣場打造四大「熱血名場景」— 包括重現《排球少年!!》賽前緊張對峙、2.5米高《ONE PIECE》限定紀念盒、「喬巴」萌爆身影現身「海賊船」，以及《火影忍者》經典一樂拉麵！場內更有期間限定商店，動漫迷萬勿錯過！

新都會廣場x MegaHouse「Mega Kawaii Figure Festival」

日期：即日起至2025年5月5日

時間：10:00 - 22:00

地址：新都會廣場L4露天廣場



復活節好去處【29】將軍澳廣場 — 「蘇門答臘教育館」展覽

將軍澳廣場將舉行展覽「蘇門答臘教育館（Spirit of SUMATRA Education Hall）」，設有6大揉合紙藝、插畫、視覺互動及AI人工智能生成技術的創新藝術裝置，包括：運用巨型紙品創作的《穿越紙林》、運用精緻紙雕以1:1還原的《盔犀鳥》、AI人工智能生成藝術對話裝置《森林中的人》等，非常值得體驗！

將軍澳廣場｜「蘇門答臘教育館」展覽

日期：2025年4月1日至5月1日

時間：11:00 - 20:00

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場一樓中庭



復活節好去處【30】灣仔合和商場 — 四月你最得「寵」／《名偵探柯南》試玩體驗會

灣仔合和商場將在四月舉行「四月你最得『寵』」兩大焦點活動，包括「Meow喵繽紛嘉年華」及「兔廬復活節合家Bun」。「兔廬復活節合家Bun」將於4月18至19日舉行，提供兔兔競技賽、獸醫座談、人兔互動攤位遊戲、慈善義賣及市集、親親兔兔活動、慈善攝影攤位及工作坊等活動。

此外，4月26及27日更將有《名偵探柯南》試玩體驗會 及 《名偵探柯南TCG盃 2025》！可以比拼卡牌策略，贏取豐富獎品！體驗會則可在完成教學後獲得精美《名偵探柯南》卡包！現場更將有熱門角色「江戶川柯南」、「怪盜基德」立牌及《名偵探柯南》最新款的卡牌商品讓粉絲們打卡！

灣仔合和商場｜四月你最得「寵」

日期：4月18至19日

時間：12:00 - 20:00

灣仔合和商場｜《名偵探柯南》試玩體驗會

日期：4月26至27日

時間：11:00 - 19:00

地址：合和商場3樓中庭



復活節好去處【31】又一城 — Chill Guy . Chill Walk期間限定店

Gen Z的精神領袖Chill Guy全球首個官方活動即將在復活節登陸又一城！2025年4月11日至5月5日期間，又一城將設有3米高的巨型「Chill Guy」供打卡影相、人氣Memes打卡牆、主題限定自拍館、獨家港式Memes打卡位等，更有即棄菲林相機、啤牌、Figure、棒球帽等超過100款官方主題商品，保證夠Chill，贏咗99%香港人！

Chill Guy . Chill Walk期間限定店

日期：2025年4月11日至5月5日

時間：11:00 - 21:00

地址：又一城LG2層



復活節好去處【32】荃新天地 — Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對

荃新天地將舉行GUDETAMA「Egg-citing」復活節派對！場內將設有超過2000呎的GUDETAMA甜品下午茶盛宴造型充氣樂園，包括：「Chill鬆軟Pancake 彈床」、「蛋滋味三文治迷宮」、「CHILL古力蛋卷山障礙滑梯」、7米高「彈滑梳乎布丁城堡」等6大設施。同場更有合家歡的投蛋遊戲，可以贏取薯片零食和GUDETAMA梳乎毛巾斗篷！荃新天地2期亦將設置7米高的巨型GUDETAMA復活蛋裝置及GUDETAMA精品！

早鳥優惠👉🏻 25分鐘入場證🍳門票減HK$20🎪

Citywalk X GUDETAMA Egg-citing梳乎充氣派對

日期：2025年3月22日至4月27日

時間：12:00 - 20:00

地址：荃灣楊屋道1號荃新天地1期中庭



復活節好去處【33】荃灣廣場 — OUTDOOR FEST迪士尼限定店

荃灣廣場將於4月4日至5月11日期間，設置大型山系主題的迪士尼限定店，有一眾迪士尼角色包括唐老鴨、米奇及鋼牙與大鼻等將會帶來多個打卡位、150款山系周邊，以及更會舉行全港首間科技感的遊戲中心APELAND舉辦的「夾公仔嘉年華」，隨時贏走巨型公仔！在復活節期間，商場更準備了了節日限定的手繪彩蛋牌工作坊及尋蛋有獎遊戲！

OUTDOOR FEST迪士尼限定店

日期：2025年4月4日至5月11日

時間：11:00 - 21:00

地址：荃灣廣場L1中庭



復活節好去處【34】iSQUARE — 經典爆炸糖零食品牌Striking「爆」趣童玩之旅

iSQUARE國際廣場聯乘以爆炸糖風靡全球的零食品牌Striking，於2025年4月4日至5月5 日呈獻「爆」趣童玩之旅，設有3大打卡玩樂設施，包括10米闊的Strikids「懷」童遊樂園，任玩彈床、波波池及滑梯等；「飛」一般飛行棋，駕駛色彩繽紛電動飛行車；爆趣氣球樂園+爆趣夾夾賞，可以在Bling Bling 氣球鏡房打卡及夾公仔，更有機會夾出限量Striking紀念品！

「爆」趣童玩之旅

日期：2025年4月4日至6日、4月12日至13日、4月17日至27日及5月1日至5日

時間：13:00 - 19:00

地址：iSQUARE國際廣場3樓



復活節好去處【35】置富Malls — 置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

置富Malls將聯手人氣兔子品牌Esther Bunny呈獻「置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂」。活動將在兩個商場設粉紅打卡場景，包括馬鞍山廣場的「粉紅繁花夢幻花園」，設有高達5米的Ribbon Bunny紫藤花圓頂屋、粉紅露營車、櫻花樹等打卡點；以及置富都會的「甜美草莓園」！置富Malls還推出各種期間限定的Esther Bunny禮品，在指定商場都可以換領！

置富Malls — 置富Malls x Esther Bunny – 春日BUN紛郊遊樂

日期：2025年3月29日起至6月15日

時間：12:00 - 20:00

地址：馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場L2天幕廣場／紅磡都會道6號置富都會L7大堂



復活節好去處【36】MCP 新都城中心 — MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園

MCP新都城中心聯手新加坡知名親子教育遊樂品牌Kiztopia，推出逾3,000呎的「MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園」。場內將設有5大遊玩關卡，包括全港首個室內水陸雙重遊玩體驗，帶你於36 米長的環形室內水道上體驗「亞馬遜漂流旅程」；Tiger叢林極限挑戰；Bell叢林訓練站；Drago雷霆滑梯；Raby叢林波波樂園。復活節主角萌兔Raby將於指定日子現身粉絲見面會，現場還有Kiztopia周邊商品販售專區！

早鳥優惠👉🏻 3,000呎彈跳樂園🐰門票HK$58起🛶

MCP x Jumptopia 漂流尋寶樂園

日期：2025年3月28日至5月11日

時間：12:00 - 20:00（星期一至五）／10:00 - 20:00（星期六、日及公眾假期）

地址：將軍澳欣景路8號新都城中心2期L1天幕廣場



復活節好去處【37】黃埔天地 — 「躍動乒乓」互動打卡位／「Egg Pong 彩蛋工作坊」

黃埔天地將在4月12至27日期間的週末及公眾假期提供乒乓球試玩體驗、兩大互動打卡裝置、以及「Egg Pong 彩蛋工作坊」等精彩活動。在場內可以與復活萌兔、巨大化的乒乓球及球拍合照，更可以親手創作屬於自己的 「乒乓球彩蛋」，隨心彩繪圖案及繽紛上色，帶走別具特色的復活蛋留為紀念！

「躍動乒乓」互動打卡位及「Egg Pong 彩蛋工作坊」

日期：4月12至13日、26至27日；4月18至21日只有「Egg Pong 彩蛋工作坊」

時間：12:00 - 18:00

地點：黃埔天地時尚坊MTR層



復活節好去處【38】香港仔中心 — 香港仔中心 x 島聚：香港仔篇

香港仔中心夥拍全港首個配合地區歷史文化面貌的手機App「島聚」攜手推出全新章節「香港仔中心 x 島聚：香港仔篇」。遊戲結合虛擬及實境互動體驗，搭配虛擬角色進行解謎，每組參加小隊均會獲得一套遊戲道具包，內有遊戲手冊、地圖及破解三個謎題所需的工具及物品。遊戲將途徑香港仔海濱公園、海鮮市場、天后廟、海王大神廟、廟仔群等地，探索香港仔漁港的獨特風貌！闖關成功更可享香港仔中心商戶獨家禮遇及餐飲優惠！

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香港仔中心 x 島聚：香港仔篇

日期：2025年3月19日起

地址：香港仔南寧街香港仔中心



復活節好去處【39】Nan Fung Place — 期間限定「NF藝文空間」

Nan Fung Place將在即日起至7月13日舉行集藝術展覽、閱讀空間和選物店於一身的期間限定「NF藝文空間」。NF藝文空間更邀請本地藝術家洪忠傑（Kensa）以《都市靜水》為題舉行個人展覽，展覽展出的過百幅單線畫作！展覽旁邊亦設有本地著名兒童書店Seeds Children's Bookstore、長洲「渡日書店」、可持續生活零售體驗店Fabrica X及人氣選物店B’IN Select。如果想度過寧靜的復活節假期絕對要去！

Nan Fung Place｜「NF藝文空間」

日期：2025年4月11日至7月13日

時間：11:00 - 20:00

地址：中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓L1-3-5舖



復活節好去處【40】合味道紀念館 — 升級3大工作坊／DIY即食麵

想尋找既有趣又富教育意義的好去處，就要去合味道紀念館！適逢即食麵之父安藤百福先生誕辰115周年，紀念館將於4月15日起至5月中全面升級，加入三項全新互動遊戲！3大互動遊戲包括：發明圈挑戰、即食麵發明者拼圖挑戰及Party Ball。現場可以親手製作獨一無二的即食麵、打卡杯麵牆及大杯麵、更可參加福爾摩「清」原創實景解密遊戲！

合味道紀念館

時間：11:15 - 19:15

地址：尖沙咀廣東道 33 號中港城 2 樓



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