清明節交通攻略｜全港封路安排　新大嶼山巴士、九巴特別路線一覽

清明節交通方法一覽｜清明節將至，本港各區墳場將實施特別交通安排。除了會實施全面封路及改道，新大嶼山巴士及九龍巴士（九巴）亦將增設特別路線來往墳場。《香港01》「好食玩飛」整合全港各區在清明節期間的特別交通安排及交通方法，即看內文了解！



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全港各區特別交通安排 封路／改道／禁止泊車措施

全港多區將在清明節當日實施特別交通安排（資料圖片）

柴灣｜封路安排

連城道以東的歌連臣角道於3月8日至4月27日每日上午7時至下午3時劃為私家車及輕型貨車禁區，持許可證車輛除外。

下列道路將於3月22日、23日、29日及30日，及4月5日、6日、12日及13日每日上午七時至下午五時封閉：

【1】連城道南行線，專營巴士、專線小巴16A、16M、16X和18M線、的士、靈車、送殯車輛、持許可證車輛及前往環翠邨和連翠邨的車輛除外；

【2】連城道北行線，專線小巴18M線、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

【3】連城道以東的歌連臣角道，專線小巴18M線、的士、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

【4】連城道以西的歌連臣角道，專營巴士、專線小巴16A、16M、16X線、的士、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

【5】由歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路，靈車及載客前往火葬場參加葬禮的車輛除外；及

【6】前往柴灣華人永遠墳場的支路

下列道路將於4月4日上午7時至下午5時封閉：

【1】連城道，專營巴士、專線小巴16A、16M和16X線、靈車、送殯車輛、持許可證車輛及前往環翠邨和連翠邨的車輛除外；

【2】連城道以東的歌連臣角道，靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

【3】連城道以西的歌連臣角道，專營巴士、專線小巴16A、16M、16X線、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

【4】由歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路，靈車及載客前往火葬場參加葬禮的車輛除外；

【5】前往柴灣華人永遠墳場的支路；及

【6】環翠里，進入興華廣場的車輛除外

柴灣｜改路安排

沿介乎翡翠道與連城道的環翠道東行的車輛將於上述封路期間不准右轉進入連城道南行；及介乎歌連臣角火葬場支路與石澳道的歌連臣角道將於上述封路及城巴388線提供服務期間改為單程西行。

柴灣｜禁止車輛停泊安排

於上述封路期間，下列道路將禁止車輛停泊：

【1】環翠道；

【2】連城道；

【3】歌連臣角道；及

【4】介乎大潭峽懲教所與大潭道的石澳道。

除進入環翠邨及連翠邨外，紅色小巴、私家車、貨車、電單車、機動三輪車及單車於上述封路期間不准駛入連城道，的士則在第二階段封路期間不准駛入連城道。

將軍澳｜封路安排

高超道通往將軍澳華人永遠墳場的道路將於3月9日、15日、16日、22日、23日及29日，及4月5日、12日、13日、18日至21日、26日及27日，及5月1日每日上午5時30分至下午六時封閉，九巴14S線、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外。

上述道路將於3月30日、4月4日及6日每日上午5時30分至晚上8時全面封閉。掃墓人士可選用位於港鐵調景嶺站對面的華永行人徑或由高超道的通道步行前往將軍澳華人永遠墳場。使用輪椅人士應由高超道入口前往墳場。

長沙灣｜封路安排

下列特別交通安排將於3月29日及30日，及4月4日至6日、12日及13日實施：

永明街及連接永明街與聖辣法厄爾天主教墳場的未命名道路每日上午7時至晚上7時將會封閉，靈車、送殯車輛、墳場職員的車輛及持許可證車輛除外。

長沙灣｜禁止車輛停泊安排

下列特別交通安排將於3月29日及30日，及4月4日至6日、12日及13日實施：

【1】介乎青山道與瓊林街的汝州西街每日上午7時至晚上7時禁止泊車；

【2】汝州西街近永明街（「永康街83號」外）禁止上落乘客；及

【3】呈祥道每日上午7時至晚上7時禁止車輛停泊。

長沙灣｜停車位暫停使用安排

下列特別交通安排將於3月29日及30日，及4月4日至6日、12日及13日實施：

位於汝州西街、大南西街、介乎汝州西街及大南西街的瓊林街，以及介乎汝州西街及大南西街的永康街的所有路旁泊車位將會暫停使用。

前往聖辣法厄爾天主教墳場的巿民須使用連接永明街與墳場的未命名道路末端的行人隧道橫過呈祥道。墳場內不設公眾停車設施。

和合石｜封路安排

下列封路交通安排將於3月22日、23日、29日及30日，及4月4日至6日、12日、13日及18日至21日每日上午6時至下午5時實施：

【1】橋頭路，靈車、接載前往火葬場參與儀式人士的旅遊巴、殮葬商的車輛及專營巴士除外；

【2】銘賢路，專營巴士除外；

【3】和家樓路；及

【4】和合石墳場內的所有通道。

和合石｜改路安排

下列交通安排將於3月22日、23日、29日及30日，及4月4日至6日、12日、13日及18日至21日實施：

【1】沿百和路北行近蓬瀛仙館的車輛不准右轉入百和路南行；及

【2】沿百和路南行近港鐵粉嶺站的車輛不准右轉入百和路近蓬瀛仙館的停車場。

和合石｜停車位暫停使用安排

下列交通安排將於3月22日、23日、29日及30日，及4月4日至6日、12日、13日及18日至21日每日上午7時至下午5時實施：

【1】和興路近華明路迴旋處的停車場，的士除外；

【2】百和路近蓬瀛仙館的停車場，殘疾人士停車位及居民巴士服務NR112線除外。如現場情況許可，長者和殘疾人士或可於上述停車場下車，轉乘巴士前往和合石墳場；

【3】華明里的所有停車位；及

【4】介乎和合石墳場辦事處與橋頭路的銘賢路所有停車位。

沙嶺｜封路安排

由港鐵羅湖站通往羅湖道的邊境禁區將於3月22日至4月20日每日上午6時至下午6時開放予掃墓人士。

下列道路將於3月22日、23日、29及30日，及4月4日至6日、12日、13日及18至20日每日上午6時至下午6時封閉：

【1】羅湖道由其與文錦渡路交界至該處以西約二百八十米近墳場管理處的路段，羅湖村居民及獲准停泊於港鐵羅湖站停車場的車輛除外；及

【2】沙嶺道，沙嶺居民車輛除外。

青山｜封路安排

下列封路安排將於3月15日、16日、22日、23日、29日及30日，及4月4日至6日、12日及13日每日上午7時至晚上7時實施：

【1】青新徑；及

【2】往青松觀及青松仙苑的通道。

青山｜改路安排

下列交通改道安排將於3月15日、16日、22日、23日、29日及30日，及4月4日至6日、12日及13日每日上午7時至晚上7時實施：

【1】介乎青麟路與新福路的青松觀路將改為單程北行；及

【2】介乎良信街與青松觀路的新福路將改為單程西行。

青山｜禁止車輛停泊安排

下列禁止車輛停泊安排將於3月15日、16日、22日、23日、29日及30日，及4月4日至6日、12日及13日每日上午7時至晚上7時實施：

【1】新福路；

【2】介乎青松徑與新福路的青松觀路；

【3】介乎震寰路與屯門醫院北面車輛入口的青麟路；及

【4】介乎青麟路與新福路的震寰路南行線。

青山｜乘客上落車處安排

下列安排將於3月15日、16日、22日、23日、29日及30日，及4月4日至6日、12日及13日每日上午7時至晚上7時實施：

青松觀路北行線青山醫院對面、青松觀路北行線屯門醫院對面，及青麟路西行線屯門醫院外將設有三個臨時上落客點。

曾咀｜封路安排

介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通道的稔灣路將於3月15日、16日、22日、23日、29日及30日，及4月4日至6日、12日及13日每日上午7時至晚上7時封閉，專營巴士、港鐵巴士、的士、往返新界西堆填區及T．PARK（源．區）的車輛，及持許可證車輛除外。

葵青｜封路安排

永賢街及永孝街將於3月22日及29日，及4月5日、12日及13日每日上午7時至下午5時封閉，靈車及專營巴士除外。

下列交通措施將於3月23日及30日，及4月4日及6日每日上午7時至下午5時，和有需要時實施：

【1】介乎環宇海灣出入口與永順街的永德街南行線、永賢街，及介乎永德街與葵喜街的永順街將會封閉，靈車、專營巴士、的士及專線小巴除外；

【2】介乎葵喜街與永建路的永基路將改為單程南行，車輛不准經葵喜街駛入永基路；及

【3】永孝街將會封閉。

九巴設特別路線14S 往返將軍澳華人永遠墳場

路線14S｜油塘 — 將軍澳華人永遠墳場（循環線）

服務日期：3月9、15、16、22、23、29日；4月5、12、13、18、19、20、21、26、27日；及5月1日

服務班次：07:00 - 17:25（每隔6至12分鐘1班）

車費：$5.7

九巴亦於清明節前後開辦多條特別路線（資料圖片）

九巴亦計劃於清明節前後開辦多條特別路線，往返鑽石山墳場、圓玄學院、荃灣華人永遠墳場、曾咀靈灰安置所及和合石墳場，詳情將適時公布。

新大嶼山巴士7S、34S 來往梅窩禮智園、東涌道18區墳場

路線7S｜梅窩碼頭 — 梅窩禮智園墳場

服務日期：2025年4月4日

服務班次（由梅窩碼頭開出）：09:00 - 14:30（每隔30分鐘1班）

服務班次（由梅窩碼頭開出）：09:15 - 14:45（每隔30分鐘1班）

車費：$6.4

路線34S｜東涌達東路 — 東涌道18區墳場（循環線）

服務日期：2025年4月4日

服務班次：08:45、09:15、09:45、10:15、10:45、11:15、11:45、12:30、13:15

車費：$5.1

新大嶼山巴士將加開特別班次來往墳場（資料圖片）

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