五月天演唱會加場｜周四開售！Cityline幾點搶？附座位攻略+連結

五月天演唱會2025｜五月天演唱會加場門票今日（10日）中午12時開售！和香港歌迷有「五月之約」的五月天公布5月於啟德開騷後，門票公開發售當日便火速售罄。今次加場，各位歌迷就要好好把握機會！《香港01》「好食玩飛」已整合加場詳情，以及五月天演唱會座位攻略及購票連結等資訊，助大家成功搶飛！



五月天演唱會2025香港站加場

五月天演唱會主辦方相信音樂國際股份有限公司於4月7日在官方Facebook宣布演唱會加開一場！加場場次將於5月13日舉行，而門票亦會於今日中午12時，在Cityline 公開發售（不設售票處）！各位歌迷記得較定鬧鐘！

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五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會

五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站將於2025年5月9、10、11日，以及5月13日（加開場次），於啟德體育園主場館舉行，與5萬名樂迷慶祝成軍25周年！ 五月天更成為首支進駐啟德主場館開騷的亞洲樂團！

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五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會舞台將全面升級，巨型五球舞台設計，營造震撼視覺效果，配以聲光技術，為樂迷呈現高規格演出！

五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站

演出日期：2025年5月9日至11日、13日

演出時間：19:00

演出地點：啟德主場館

票價：HK$555起

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五月天香港演唱會2025｜座位攻略

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五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站座位表（官方圖片）

演唱會門票分為9種全座位門票，如果想與五月天近距離接觸的樂迷，小編建議選擇與主舞台及中間圓形舞台最近的A區及B區；如果單純想享受五月天現場唱live的感覺，但預算不高，小編則建議選擇部分視線受阻的G區，門票只需$555，又可感受現場感，性價比算是高！

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門票具體價格如下：

Ａ：$1,855（地面座位）

B：$1,555（地面座位及梯級座位）

C：$1,355（梯級座位）

D：$1,155（梯級座位；另有視線受阻座位）

E：$955（梯級座位；另有視線受阻座位）

F：$755（梯級座位；另有視線受阻座位）

G：$555（視線受阻座位）

無障礙通道座位區：

A：$1,855（地面座位）

C：$1,355（梯級座位）

D：$1,155（梯級座位；另有視線受阻座位）

E：$955（梯級座位；另有視線受阻座位）

F：$755（視線受阻座位）

五月天2025《#5525 回到那一天》25週年巡迴演唱會香港站

演出日期：2025年5月9日至11日

演出時間：19:00

演出地點：啟德主場館

票價：HK$555起

售票時間：3月21日（五）中午12:00

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