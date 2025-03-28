自助餐優惠4月11大｜復活節生蠔+龍蝦+鮑魚任食　買1送1$125起

自助餐優惠4月｜復活節那麼多假期，吃自助餐就最適合不過！現時不少酒店都趁復活節推出自助餐優惠，以下11間酒店自助餐推介給大家，除了有復活節主題自助餐及期間限定的親子活動之外，還有不少買一送一、買二送二的優惠，現時預訂自助餐，最平只需$125就食到，詳情即看內文！



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自助餐優惠4月【1】香港九龍東皇冠假日酒店——芝士焗龍蝦、北京填鴨／買一送一

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「尋味歐陸之旅自助晚餐」，在復活節（4月18至21日）期間，酒店將有限定節目「復活童樂天地」，讓小朋友大玩特玩，還有限定菜式，包括海龍王酥皮湯、泰式香茅燒雞、芒果熱情果慕絲蛋糕、菠蘿椰子蛋糕等熱食和甜品。

恆常美食則有新鮮生蠔、燒羊髀、日式汁煮海鱸柳、朝鮮風炒虎蝦球、三重芝士焗吉列廣島蠔、鴨肉關東煮、即製北京填鴨等精選美食，還有八款口味的Haagen-Dazs雪糕任君選擇！現有快閃買一送一優惠！👉🏻即搶買一送一

喜歡吃士多啤梨的，餐廳還有「士多啤梨雙重奏下午茶自助餐」，有一系列士多啤梨入饌美食，如士多啤梨蟹籽沙律手卷、士多啤梨三文魚手卷、士多啤梨軟芝士脆囗多士等等。現有快閃優惠，人均$161起！👉🏻即搶買一送一

香港九龍東皇冠假日酒店｜尋味歐陸之旅自助晚餐

快閃優惠價： $718／2位｜人均$359起

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐

快閃優惠價： $418起／2位｜人均$209起

香港九龍東皇冠假日酒店｜士多啤梨雙重奏下午茶

快閃優惠價： $322起／2位｜人均$161起

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地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0618



自助餐優惠4月【2】香港富麗敦海洋公園酒店 星耀廳——雪蟹腳、可持續發展加拿⼤⿓蝦／買一送一

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳推出「豐盛海鮮晚市自助餐」！自助晚餐除了有可持續發展加拿⼤⿓蝦、雪蟹腳、蜆、熟蝦、青口等冰鎮海鮮外，更有一系列刺身、壽司、烤肉等美食；逢星期一至四，還有食肉控必食的安格斯西冷、肉眼扒、威靈頓三文魚等等，定能吃回本！自助餐現有買一送一優惠！

值得一提，酒店於4月1日至27日復活節期間，將有「復活節節慶親子富麗敦體驗」活動，如蛋中尋富、扭扭毛公仔工作坊、拼貼袋工作坊等，有興趣的朋友可於官網購買電子代幣，參加活動以及獲取豐富小禮物！👉🏻限時快閃買一送一

香港富麗敦海洋公園酒店｜日韓美饌自助晚餐

快閃價（買一送一）：$910起／2位｜人均$455

香港富麗敦海洋公園酒店｜半自助午餐

快閃價（買一送一）：$478／2位｜人均$239

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

快閃價（買一送一）：$718／2位｜人均$359

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

快閃價（買一送一）：$442／2位｜人均$221

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地址：香港富麗敦海洋公園酒店 - 星耀廳

電話：2166 7466



自助餐優惠4月【3】香港朗廷酒店——火炙松露醬燒波士頓龍蝦、 拖羅蓉魚生飯、即開生蠔 買一送一

朗廷酒店位處尖沙咀，附近景點、商場眾多，啱晒逛完街去吃自助餐。酒店今個月推出「鮑魚自助晚餐」及「自助午餐」，每天有5款海鮮輪流供應，包括新鮮活蠔、雪場蟹腳、潮式凍蟹、青口等等。

當中重點美食推介包括長腳蟹、烤阿根廷沙朗牛排、即開生蠔、火炙松露醬燒波士頓龍蝦、黃鰭金槍魚、北海道帶子刺身、火炙和牛壽司、拖羅蓉魚生飯等等任君選擇。酒店自助晚餐與自助午餐現有買一送一優惠！👉🏻✨人均$245優惠訂座

香港朗廷酒店｜鮑魚自助晚餐

優惠價（買一送一）： $922起／2位｜人均$461

香港朗廷酒店｜自助午餐

優惠價（買一送一）：$490起／2位｜人均$245

👉🏻✨人均$245優惠訂座

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2375 1133



自助餐優惠4月【4】沙田帝逸酒店——九巴主題自助餐、八寶鴨／買二送二

沙田帝逸酒店Alva House推出富有港味的「KMB『巴』羅萬有．港式盛薈自助晚餐」，除了有別具特色的九巴造型甜品，還有矜貴食材入饌的港式懷舊菜及手工菜！廚師重點推介包括八寶鴨、芝士焗龍蝦、黃金炸蟹拑、鳳城脆炸日本蜜瓜3.6牛乳、生拆蟹肉雲腿碗仔翅等等，另外還有日本直送即切原條鮮魚！

記得最後留肚食埋自家製意大利雪糕以及Häagen-Dazs雪糕，保證回本！現有獨家買二送二優惠！👉🏻✨獨家買二送二優惠預訂

沙田帝逸酒店｜自助晚餐

優惠價（買二送二）： $1,843起／4位｜人均$461

沙田帝逸酒店｜自助午餐

優惠價（買二送二）：$1,027／4位｜人均$257

沙田帝逸酒店｜自助早午餐

優惠價（買二送二）：$2,631／4位｜人均$658

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地址：香港沙田源康街1號

電話：3653 1111



自助餐優惠4月【5】荃灣／屯門悦品酒店——燒比目魚配開心果保雲酥、花彫蛋白蒸龍蝦鉗／買二送二

悦品酒店推出復活節限定的「『喜悦』復活節自助餐」！自助晚餐推介菜式包括燒比目魚配開心果保雲酥、花彫蛋白蒸龍蝦鉗、意式煙三文魚蛋批等等，另外當然不少得冰鎮海鮮、天婦羅、即開活生蠔、燒肉區的燒頂級紐西蘭肉眼和燒羊腿等必吃美食！酒店現時有買二送二優惠！

另外，酒店本月亦有「鵝肝花膠貴族自助晚餐」、「海之誘惑自助午餐」、「龍蝦松露 • 半自助晚餐」、「閒日精選半自助午餐」等套餐優惠，最平低至$125！👉🏻✨即享買二送二優惠✨

悦品酒店｜「喜悦」復活節自助晚餐

買二送二優惠價：

$1,363／4位｜人均$341（荃灣）

$1,411／4位｜人均$353（屯門）

悦品酒店｜「喜悦」復活節自助午餐

買二送二優惠價：$835／4位｜人均$209

18/4/2025-21/4/2025

悦品酒店｜鵝肝花膠貴族自助晚餐

買二送二優惠價： $1363.2／4位｜人均$341

即日至30/4/2025

悦品酒店｜龍蝦松露 • 半自助晚餐

優惠價：成人 $203

悦品酒店｜海之誘惑自助午餐

買二送二優惠價：$835／4位｜人均$209

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐

優惠價：成人 $134（荃灣）／$125（屯門）

👉🏻✨荃灣悦品酒店｜買二送二✨

👉🏻✨屯門悦品酒店｜買二送二✨

地址：屯門建豐街4號（屯門）／葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（荃灣）

電話：3899 9222／3891 1888



自助餐優惠4月【6】都會海逸酒店——波士頓龍蝦／香煎鴨肝 買二送一

都會海逸酒店推出「國際美食自助晚餐」！酒店的一大亮點是設有長達一百米的自助餐桌，提供多達200款美食，其中雪花蟹腳、波士頓龍蝦、香煎鴨肝等都是必食之選。此外，餐廳還會於4月18日至21日期間，變身為【復活節恐龍樂園】甜品天地，晚餐期間更有限定菜式包括泰式芭堤雅燒雞、菠蘿火腿串、烤大蝦伴泰式汁、泰式炸雞蛋等等。

而在周末，都會海逸酒店亦有「果王盛宴—D24及金枕頭榴槤」下午茶自助餐，推出一系列D24榴槤、金枕頭榴槤精選美食，愛吃榴槤的朋友必試！

值得一提，愛看表演的小朋友，酒店於復活節（早午餐及晚餐時段）期間，將有「萌趣面部彩繪」和「童趣扭汽球表演」！自助餐現時更有買二送一、買二送二優惠！👉🏻買二送一優惠預訂

都會海逸酒店｜國際美食自助晚餐

買二送一優惠價：$1,764起／3位｜人均$588

都會海逸酒店｜國際美食自助午餐

買二送一優惠價：$1,344起／3位｜人均$448

都會海逸酒店｜「果王盛宴—D24及金枕頭榴槤」週末下午茶自助餐

買二送二優惠價：$1,192起／4位｜人均$298

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地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店G/F

電話：3160 6880



自助餐優惠4月【7】六國酒店Le Menu——復活節活動／潑水節限定美食 低至57折

以維多利亞風格設計的六國酒店Le Menu餐廳，趁復活節推出「龍蝦、鴨肝、扣鮑魚」主題自助餐，除了有多款冰鎮海鮮和刺身外，還有原件鴨肝、虎蝦、多春魚、紫蘇雞肉丸串、牛脷和手握壽司等美食外，每位客人還可獲贈堂弄原隻鮑魚一隻。在4月11日至17日泰國潑水節期間，酒店更有指定泰國菜式，包括冬陰功湯、馬拉盞炒空心菜、泰式蟹肉奄列和牛肉船麵等等，愛吃泰國菜的朋友必試！

此外，於4月18至24日復活節期間，酒店特設親子曲奇DIY工作坊、敲敲朱古力復活蛋、趣緻氣球派發等精彩的活動！自助餐現有低至57折優惠，還可任食三小時！👉🏻✨即享57折自助餐優惠

值得一提，酒店另有「果漾花語下午茶自助餐」，啱晒一眾小鳥胃！自助餐主打蟹肉蘑菇酥皮盒、芝士雞肉烤餅等熱盤；鮮果巴馬火腿、凍肉及芝士拼盤等凍盤；Häagen-Dazs雪糕、廚師即席烹調等甜品，更可任食任飲4小時！現有低至7折優惠！👉🏻人均$268任食4小時🤤

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴自助晚餐 - 龍蝦．鴨肝．扣鮑魚

優惠價：成人 $576起、小童 $350起

👉🏻✨即享57折自助餐優惠 六國酒店 Le Menu 西餐廳｜果漾花語下午茶自助餐

優惠價：成人$268｜小童$178

👉🏻人均$268任食4小時🤤

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



自助餐優惠4月【8】MoMo Café 西環萬怡酒店——無限供應即開生蠔、雪場蟹腿／低至64折

西環萬怡酒店 MoMo Café推出《歐洲百味匯》海鮮晚餐自助餐，主打即開生蠔、雪場蟹腿、黃金螺、刺身等冷盤，另有法式龍脷柳、 白酒蒜香煮青口及西班牙海鮮燉飯等熱食。其中推介法式龍脷柳，魚肉以牛油輕煎至金黃酥香，配合檸檬汁的清新酸香，令人回味無窮！另外自助午餐亦有冰鎮海鮮、刺身、Movenpick 雪糕等，同樣選擇多多。自助晚餐連同自助午餐同樣推出優惠，最平低至64折！👉🏻✨即享64折自助餐優惠

MoMo Café 西環萬怡酒店｜《歐洲百味匯》海鮮晚餐自助餐

優惠價：成人 $398起、長者 $363起、小童 $272起

MoMo Café 西環萬怡酒店｜自助午餐

優惠價：成人 $210、長者 $179、小童 $149

👉🏻✨即享64折自助餐優惠

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



自助餐優惠4月【9】九龍酒店倚窗閣——任食麵包蟹、清酒煮蜆、和牛面頰／快閃半價

九龍酒店倚窗閣推出「日韓蒸鮮美味」自助晚餐！餐廳主打大阪燒、日本清酒煮蜆、和牛面頰、蟲草花海底椰燉烏雞、香草海鹽慢烤有骨肉眼扒等日韓美食，同時甜品區還有多達9款Mövenpick雪糕，以及現場即製火焰雪山！

此外，酒店另有「國際海鮮自助午餐」，可以任食加拿大和俄羅斯雪花蟹腳、磯煮鮑魚、青口、即切烤肉等主食，現時更有低至5折優惠！👉🏻✨快閃5折優惠

九龍酒店｜日韓蒸鮮美味自助晚餐

快閃優惠價：$431

九龍酒店｜國際海鮮自助午餐

快閃優惠價：$263

👉🏻✨$263起任食2.5小時

地址：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓

電話：2734 3803



自助餐優惠4月【10】歷山酒店——復活節自助餐、和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐／買二送一

歷山酒店推出全新「復活節奇趣滿FUN海鮮交『饗』樂自助餐」以及「和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐」。復活節自助餐主打虹沙律配蜜糖芥末汁、彩虹鮮果沙律、彩虹鮮果巴菲、彩虹忌廉泡芙、復活兔朱古力蛋等，小朋友還可參加「復活奇趣滿FUN小廚神」活動，學習製作曲奇和裝飾杯子蛋糕，有得食有得玩！

而「和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐」，設有無限暢飲、即開新鮮生蠔、吞拿魚他他配黑魚子、蟹肉海膽蒸蛋白、頂級西冷牛扒、即焗梳乎厘、和牛牛肩胛肉、和牛牛舌等，每人更有額外一隻磯燒鮑魚及半隻清酒粕香焗龍蝦！主題午餐與晚餐同樣享有買二送一優惠！👉🏻✨即搶買二送一優惠

歷山酒店｜復活節奇趣滿FUN海鮮交「饗」樂自助晚餐

買二送一優惠價：$1,136（2位成人送1位小童）｜人均$379

歷山酒店｜復活節奇趣滿FUN海鮮交「饗」樂自助午餐

買二送一優惠價：$773（2位成人送1位小童）｜人均$258

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐連無限暢飲

買二送一優惠價：$1,136 (2位成人送1位小童）｜人均$379

歷山酒店｜和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐連無限暢飲

買二送一優惠價：$773 (2位成人送1位小童）｜人均$258

歷山酒店｜環球美饌半自助晚餐

優惠價：成人 $332、長者 $242、小童 $287

歷山酒店｜環球美饌午市套餐

優惠價：成人 $198、小童 $198

👉🏻✨即搶買二送一優惠

地址：香港北角城市花園道32號

電話：3893 2868



自助餐優惠4月【11】港青酒店YMCA——波士頓龍蝦、印度奶油雞／快閃買一送二、買二送二

港青酒店推出「春日美食自助餐」買二送二優惠！晚餐除了有波士頓龍蝦、松葉蟹腳、即煮鮑魚、燒有骨牛肉西冷等美食外，最特別莫過於印度羊肉咖喱、印度香飯、黃金鍋鈀、法式鴨腿燴白豆、越南雞肉米紙卷、南京凍鴨等多國菜色！此外，酒店另有「平日自助午餐」及「早午合併自助餐」，同樣擁有快閃優惠，人均低至$180！🦪買二送二／人均$180預訂

港青酒店｜春日美食自助晚餐

快閃買一送二優惠價：$848／3位｜人均$283

快閃買二送二優惠價：$1,604起／4位｜人均$401

港青酒店｜自助午餐

快閃優惠價：$540起／3位｜人均$180

港青酒店｜早午合併自助餐

快閃優惠價：成人 $359起、長者 $330起、小童 $241起

👉🏻🦪買二送二／人均$180預訂

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：2268 7000



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