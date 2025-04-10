淘寶本地退貨攻略｜香港用戶退貨流程+收費！哪裡退?幾耐退款?

淘寶香港退貨教學｜淘寶購物方便快捷，已成為港人的日常活動。可是，當收貨後遇上貨不對辦，大家又可知道退貨的程序和收費？其中讓人大為混亂的「本地退」與「支持香港退貨」怎分？想成功退貨，其實有不少細節須要注意！詳情即睇下文！



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淘寶香港退貨教學｜點先有得退？

在淘寶購物時，首先要留意產品是否標明「HK本地退」，或是先到淘寶官網查看。如果需要退貨，就可在收到產品後的15個自然日（即包括工作日、周末及假期）內退貨。

在淘寶購物時，首先要留意產品是否標明「HK本地退」。（淘寶APP截圖）

淘寶香港退貨教學｜什麼情況下不支持「HK本地退」？

雖說只要標明「HK本地退」就可退貨，但在申請退貨後，仍要通過淘寶審核程序。而淘寶不支持「HK本地退」退貨的原因包括：一. 破損、二. 少件、三. 賣家發錯貨、四. 假冒品牌，這些原因就需用戶自行聯絡商家。此外，大家亦可查看官網列明的「支持退款原因」種類。

提提大家，如果是用戶自身原因，例如七天無理由退貨、不喜歡、不想要等引發的退貨，退回的貨品應符合相關的完好標準，且不影響商品二次銷售。

「HK本地退」詳情：

1. 於淘寶APP頁面點擊「¥99包郵」；

2. 在上方點選「HK本地退」，下滑可查看「HK本地退」詳情。



如確認貨品符合退貨條件，就可以在淘寶APP申請退貨！

淘寶香港退貨教學｜退貨申請流程

1. 用戶可通過「我的訂單」選擇相應的退貨原因，發起「退貨退款」申請，若符合退貨退款要求，即可進入本地退服務預約界面。

2. 用戶需在商品確認收貨後的15個自然日內發起本地退申請。「確認收貨」包括用戶自行確認收貨以及訂單超時自動確認收貨，「確認收貨時間」以物流系統中記載的簽收時間為準。

3. 用戶申請退貨應遵守相關退貨、換貨的規範，用戶自身原因（如七天無理由退貨、不喜歡、不想要）引發的退貨，退回的貨品應當符合相關的完好標準且不影響商品二次銷售。

4. 用戶發起本地退服務申請後，淘寶將對相關申請進行審核。

申請退款教學詳情：

淘寶香港退貨教學｜退貨要到哪裡退？要收費嗎？

「退貨申請」經淘寶審核成功後，用戶便可於「退貨退款」詳情頁中的「預約退貨」，選擇退貨方式及時間，相關貨品亦不用退回內地。而「HK本地退」新用戶可享首單退貨免費。

用戶可採用上門取件，或是自行到驛站退貨。提提大家，無論選擇哪種退貨方式，都有可能需要支付相關手續費，以及須留意貨品體積及重量限制。

上門取件收費及限制

如採用上門取件服務，就要預約日期和時間。上門取件合並退貨的截止時間為當日晚上7時59分59秒，收費為人民幣12元。

退貨體積及重量限制：重量<=80公斤，單邊長≤160CM，三邊之和≤300cm



驛貨退貨收費及限制

若選擇在驛貨退貨，同樣可預約本地退貨服務，而驛站的退貨截止時間為每個自然日的晚上11時59分59秒，收費為人民幣8元。

退貨體積及重量限制：重量<=20公斤，單邊長<=100CM，三邊之和<=200cm



上門取件及驛貨退貨教學詳情：

本地倉庫將會檢驗退回的商品品質，質檢審核的標準包括：退回商品必須與訂單商品訊息一致，例如款式及顏色描述一致、申請件數與退回件數一致、商品圖片與退回商品一致等。而質檢時間一般在5至14個工作日不等。

退貨商品經過質檢後，如認定合符標準的，商品款項將退回給用戶；假如不符合標準，用戶就要自行寄回內地。

淘寶香港退貨教學｜3大退貨前必看注意事項

1. 「HK本地退」與「支持香港退貨」標示大不同？

必須留意的是，退貨前必須區分「支持香港退貨」與「HK本地退」標示。現時一些商品會列明「支持香港退貨」，但這和「HK本地退」大有不同。

「支持香港退貨」的商品，選擇退貨時亦只能自行去驛站退貨，而且費用亦會根據貨品重量作計算。此外，你所選擇的驛站亦需要支援「跨境退貨服務」。

尋找支援「跨境退貨服務」的驛站方法：

1. 打開菜鳥APP，選擇「自提網點」；

2. 查看就近自己的驛站，可於驛站地址的下方留意是否標明「跨境退服務」。



2. 「退貨寶」服務可享首1公斤的退貨運費減免

淘寶今年2月推出了全新的「退貨寶」服務，用戶只要是購買「支持香港退貨」及「退貨寶」標籤的商品，並通過菜鳥驛站退貨，便可享首1公斤的退貨運費減免（約16元人民幣）。不過，現時只能在已購買的訂單中查看商品是否有「退貨寶」標籤。

3. 留意「退貨碼」

退貨申請通過後，每個產品將獲得「退貨碼」，用戶可提前寫好並粘貼至包裝外，以便收件人員辨認。

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