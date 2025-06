Harrods香港｜最新Promo Code優惠碼+免費退貨 會員快閃全網9折

【Harrods官網香港購物攻略】提起英國倫敦,Harrods 百貨絕對是很多人心中的夢幻地標。即使身在香港,現在也能輕鬆透過 Harrods 官網將人氣公仔Jellycat及經典Logo 環保袋/手提袋帶回家!《香港01》好食玩飛記者一步步教你如何在官網上輕鬆購物,千祈唔好錯過減價專區,產品低至5折!



英國最奢華的百貨公司 Harrods

創立於 1849 年的 Harrods,最初只是一家位於倫敦東區的小雜貨店。憑藉著對品質的堅持和不斷創新的精神,Harrods 迅速發展壯大,並於 1894 年搬遷至 Knightsbridge 現址,成為倫敦最負盛名的百貨公司之一。Harrods 不僅是購物的天堂,更是一座充滿歷史和文化底蘊的建築。其獨特的埃及主題裝飾、富麗堂皇的 Food Hall,以及每年聖誕節的璀璨燈飾,都吸引著來自世界各地的遊客。

立即購物➡️ Harrods 會員額外 9 折|季節性優惠低至 5 折

(Harrods官網)

Harrods 會員限定驚喜 9 折

Harrods 百貨會員尊享的 9 折優惠來了!這次優惠範圍非常廣,特價品、網店、以及門市都同步進行!只要登記成為 Harrods Rewards 會員,將心儀產品放入購物籃,就會立刻看到折後價格!

這次活動正好遇上限時夏日 5 折優惠,而 Beauty 產品本身亦有 Up to 30% off Sale Beauty 的折扣,現在還可以再享額外 9 折,簡直是折上折,非常划算!

必看品牌包括: GHD、Jimmy Choo、Mulberry,還有其他熱門美妝品牌例如 Charlotte Tilbury、 Estée Lauder、Guerlain 。

優惠期:2025年6月25日晚上8時起至6月30日

*會員 9 折優惠一年會有數次,建議大家可以密切留意官方消息,把握每次省錢的機會。

立即購物➡️ Harrods 會員額外 9 折|季節性優惠低至 5 折

Harrods 限時夏日 5 折優惠

Harrods 季度 Sale Preview 進行中,大量精選名牌免優惠碼低至 5 折優惠,線上更與Harrods 英國門市同步優惠 !

女裝折扣區

男裝折扣區

美妝折扣區

家居折扣區

童裝折扣區

優惠期:即日起至 2025年7月13日

精選名牌推介:Vivienne Westwood|Valentino Garavani|Jacquemus|Veja

Harrods 官網開戶4步驟

1. 進入註冊頁面並選擇註冊

在 Harrods 官網首頁,點擊右上角的「Sign In / Register」(登入/註冊),然後在彈出的視窗中點擊「Register」(立即註冊)。

2. 填寫個人資料

按照頁面提示,填寫你的姓名、電子郵件地址並設定密碼。

3. 完成註冊

點擊「Create Account」(創建帳戶)完成註冊。你可能會收到一封驗證郵件,請按照郵件中的指示完成驗證。

4. 加入Harrods Rewards

成為 Harrods Rewards 會員可消費賺取和兌換積分,不定時享有獨家優惠。隨著會員等級提升,福利也會更多。

Harrods 官網開戶4步驟 (Harrods官網)

立即購物➡️ Harrods 會員額外 9 折|季節性優惠低至 5 折

Harrods 直送香港/免費退貨詳情

在 Harrods 官網購物,寄送至香港的運費統一為 $240。Harrods 提供14日內免費上門退貨服務,流程非常簡單!

1. 線上申請退貨

登入您的 Harrods 帳戶,前往「Orders & Returns」(訂單與退貨)頁面,選取您希望退回的商品並提交退貨申請。

2. 填寫退貨發票

下載並填寫「Returns Invoice」(退貨發票),請務必清楚填寫退回商品的名稱、數量、您的訂單編號、簽名以及退貨日期,並將填寫好的發票寄送至 Harrods 官方指定郵箱或透過系統上傳。

3. 專人上門收件

在您完成線上申請和提交退貨發票後,DHL 將會安排專人於指定時間上門收取退貨包裹。

4. 快速退款

您的退款將會在收到退回商品後的約一週內退回至您原付款的信用卡或銀行帳戶。

立即購物➡️ Harrods 會員額外 9 折|季節性優惠低至 5 折

Harrods 官網必買【1】Jellycat

這個來自英國的毛公仔品牌,以高品質和靚包裝為噱頭,營造出精品的感覺。而且Jellycat公仔系列眾多,包括有兔子、熊、貓、水果、蔬菜等角色,深受兒童和成人喜愛,而且不時在節日推出限定款式,單單是人氣水煮蛋公仔都有十多種,即上 Harrods 官網上找到最新的 Jellycat 公仔!

Gigantic Amuseable Moon (120cm) 立即購買

Gigantic Amuseable Moon (120cm) HK$6,900 (Harrods官網)

Amuseables Storm Cloud Bag (20cm) HK$280 立即購買

Amuseables Storm Cloud Bag (20cm) HK$280 (Harrods官網)

Harrods 官網必買【2】 Harrods Logo 環保袋/手提袋

Harrods 的環保袋不僅實用,印有經典 Harrods Logo 的環保袋更是英國具代表性的紀念品,無論是日常穿搭還是旅行都非常適合。Harrods 每年都會推出不同款式和尺寸的環保袋,非常值得收藏。

Toile Grocery Shopper Bag HK$370 立即購買

Toile Grocery Shopper Bag HK$370 (Harrods 官網)

Medium Paddington Tote Bag HK$325 立即購買

Medium Paddington Tote Bag HK$325 (Harrods 官網)

Harrods 官網必買【3】 Harrods 經典小熊

Harrods 的小熊系列擄獲了無數熊迷和 Harrods 品牌的愛好者。最受歡迎的莫過於將濃厚的英國文化底蘊融入設計的英倫小熊,巧妙地擷取了英國的經典元素,例如莊嚴的倫敦塔守衛、英姿挺拔的白金漢宮衛兵等。每一款都極致講究服裝和細節,精緻的熊掌上更繡有 Harrods 的品牌標誌!

Medium Guardsman Bear (18cm) HK$230 立即購買

Medium Guardsman Bear (18cm) HK$230 (Harrods官網)

PJ Bear (24cm) HK$325 立即購買

PJ Bear (24cm) HK$325 (Harrods官網)

Harrods 官網必買【4】減價專區低至7折

想要以更優惠的價格入手服飾、鞋履、包包?密切關注官網的特價專區!Harrods 會定期推出各種折扣活動,包括季節性促銷、節日特惠等。編輯精選4款今期減價商品,低至7折!

特價專區 ➡️ 季節性優惠低至 5 折

Balmain Small 1945 Soft Tote Bag HK$13,680 (原價$22,800)立即購買

Balmain Small 1945 Soft Tote Bag HK$13,680 (原價$22,800)(Harrods官網)

Maison Margiela Replica Beach Walk Fragrance Gift Set HK$670 (原價$890)立即購買

Maison Margiela Replica Beach Walk Fragrance Gift Set HK$670

Valentino Garavani Leather Rockrunner Sneakers HK$4,200 (原價HK$5,950) 立即購買

Valentino Garavani Leather Rockrunner Sneakers HK$4,200 (Harrods官網)

Veja Leather Campo Sneakers HK$920.00 (原價$1,300) 立即購買

Veja Leather Campo Sneakers HK$920 (Harrods官網)

立即購物➡️ Harrods 官網|季節性優惠低至 5 折

