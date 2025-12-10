香港新商場12大｜啟德Gundam Base12.20開！巨型神高達半身像登場

香港新商場2026｜繼SOGO崇光百貨啟德店1期開幕後，備受矚目的2期「三道（SANDO）」 亦蓄勢待發！對於模型愛好者來說，最大的驚喜莫過於Gundam Base，宣佈於12月20日正式開幕！為了讓大家不錯過任何新場，《香港01》好食玩飛記者為大家整理了香港12大新商場及重點店舖資訊，由樓層分佈到打卡亮點，一份懶人包帶你玩盡最新熱點，即看下文啦！



香港新商場【1】啟德雙子匯 SNDO三道⸺商場各樓層店舖重點一覽

據官方消息，「三道 SNDO」將於今季，以及2026年分階段推出更多品牌。新商場「 三道SNDO」坐落於啟德的「The Twins雙子匯」二期，佔地超過110萬平方呎，全高22層，與一期商場合計提供500間店舖。

樓層分布方面，商場的B1層為美食廣場，集結超過40個餐飲品牌，涵蓋熱食專區、壽司及刺身、糖果、日本麵包店、健康與養生產品，以至日常生活必需品等，同時設有專屬空間舉辦不同類型的活動，包括品酒會、現場餐飲體驗、美食推廣，其中自家品牌Freshmart+更會引入日本各縣的特色產品與相關文化活動。

「 三道SNDO」坐落於啟德的「The Twins雙子匯」二期。（官方圖片）

啟德雙子匯 SNDO三道｜小米新概念店進駐、巨型高達半身立像朝聖

值得一提，智能生活品牌小米，將於地面層開設東九龍第一間銷售服務一體化的店舖；而 agnès b.全新概念店、BYREDO、Marc Jacobs 、TUMI等輕奢品牌，最大的驚喜就是，BANDAI NAMCO ASIA官方旗艦設施「THE GUNDAM BASE」將於12月20日在雙子匯2期開幕！集結高達模型銷售、主題展覽、製作體驗及周邊商品於一身。店內特設全球獨家1:2神高達巨型半身立像，連底座高達8米，高達迷千萬不要錯過。

開業期間採登記預約抽選制，需透過The Twins Rewards手機應用程式以先到先得形式登記，每位會員可選擇其中一天預約進場一次，每節限時1小時。詳情將於THE GUNDAM BASE HONG KONG Facebook官方專頁公佈。

啟德雙子匯 SNDO三道｜引入日本生活風格書店「SNDO READS」 將成東九龍最大生活書店

而6至8樓為「商店街」主題體驗層，設有本地特色商店及文化聚會空間。這些樓層涵蓋人氣IP主題專區及寵物友善空間，並引入日本生活風格書店「SNDO READS」，店舖佔地約20,000平方呎，將是東九龍最大生活書店。

至於9樓，則是多功能場地「 TT HALL」，設有5個獨特區域，提供藝文演出、小型演唱會、粉絲見面會與社區交流等活動；而12、14及15樓則設立各式各樣的餐廳，以及戶外露台、空中花園Sky Koen，供市民欣賞啟德車站廣場的全景。而12樓的「Foodhall by GG」將擁有超過200個座位及10個獨特餐飲品牌。

地址：九龍啟德沐翠街12號雙子匯2期



香港新商場【2】啟德天璽．天Mall

繼大型商場雙子匯於啟德開業後，啟德再有新商場。新鴻基地產旗下項目之一的「天璽．天Mall」基座商場計劃將於2025年下半年分期試業。商場總面積約22萬平方呎，上層為住宅部分，建成後將設有行人隧道連接毗鄰商場AIRSIDE。

地址：啟德協調道10號



香港新商場【3】三布目Scramble Hill

新鴻基地產旗下的大型商業項目「三布目Scramble Hill」即將於下半年分階段開幕！商場命名靈感來自東京涉谷著名地標Scramble Square及ScrambleCrossing，象徵人潮聚集的活力氛圍。而新商場選址觀塘巧明街，樓高10層，佔地面積達50萬呎，能夠容納180間商戶進駐，預料大部分店舖在今年年底前開業。

交通方面，「三布目Scramble Hill」毗鄰觀塘站及牛頭角站，配有行人天橋連接創紀之城六期，由港鐵牛頭角站步行只需5分鐘，十分便利！

值得一提，商場將以「創意山脈」為主題，主打年輕家庭及人寵共融的概念，在9-10樓設有1.5萬呎人寵共融的空中花園，並擁有戶外用餐區，以便主人與毛孩作休閒活動。

地址：觀塘巧明街98號



香港新商場【4】U Corner

U Corner是市區重建局的「新填地街∕山東街發展項目（One Soho）」，早於2023年第三季落成，距離旺角港鐵站只需幾分鐘的路程。而最近，就陸續有食肆和商户進駐，包括日式Cafe「骨子裡」、「十常 八九」以及24小時無人自助拉麵店「Schoodles」等。

據市建局的資料顯示，U Corner落成至今約2年，樓高3層，分別為商場地下、1樓及地庫1層。商舖部份總實用面積約為13,000平方呎，店舖出租面積約由220至2,200平方呎。

地址：旺角山東街32B號 U Corner



香港新商場【5】銅鑼灣利園八期

由希慎及華懋宣布合作發展全新商業發展項目「利園八期」，將提供佔地超過60,000平方呎的公園及開放空間，定期舉辦周末市集、戶外劇場及現場活動，以及表演藝術與文化展廳，還有超過100,000平方呎的零售空間，涵蓋時尚精品店、電子產品、生活雜貨、餐廳及酒吧等。新商場預計將於2026年第二季落成，成銅鑼灣全新地標。

地址：銅鑼灣加路連山道8號



香港新商場【6】11 SKIES

最新大型複合式商場11 SKIES是全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，佔地超過380萬平方呎，擁有800間商舖。香港首間動感飛行影院、兒童體驗樂園KidZania、柏靈頓歷險樂園、全港首個虛擬深海探險體驗館Vquarium™亦坐落於此。11 SKIES更將開設全新香港迪士尼樂園精品店！

11 SKIES其中3幢甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES早前已啟用，零售、餐飲及專業服務則會配合香港國際機場與航天城整體項目的發展時間，擬於2025年第四季起逐步投入服務。

地址：香港國際機場航天城東路8號



香港新商場【7】啟德雙子匯SOGO

坐落於啟德雙子匯1期的SOGO於2024年11月底正式開業，以傳統日式百貨為定位，從B1/F至10/F雲集人氣國際奢侈品牌、美妝品牌、家居生活及精品百貨及網購取貨服務等，當中包括香港首間LG專門店、Bandai Namco首店、日本御好燒專門店Okosta，以及CHANEL、DIOR、YSL等奢侈美妝品牌。

地址：九龍啟德協調道12號雙子匯1期



香港新商場【8】啟德體育園零售館

啟德零售館於2024年12月中正式開幕，零售館分為零售館1、零售館2及啟德零售館3合共3座，雲集200間零售及餐飲商店。當中包括GUxUNIQLO的旗艦店、牛角全新一人燒肉「牛角J」、Hot Toys Power Gate專門店、任天堂官方商店等。零售館更設有本最大室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS以及保齡球中心「Top Bowl」等玩樂設施。

地址：九龍啟德承啟道38號啟德體育園



香港新商場【9】灣仔合和商場

灣仔合和商場於2024年12月19日開幕，是灣仔一個集飲食、零售、娛樂於一身的全新地標。合和商場佔地38萬平方呎，引進多間旗艦店及零售商店，當中包括全港首間大型遊戲生活館「Assemble｜Nintendo Switch 商品專門店」、1.2萬呎室內匹克球運動場「Stackd Pickleball」、50,000呎日式家庭用品店「NITORI」、3萬6千呎室內樂園WHIMSY歡樂天地，更有時尚首飾、生活雜貨、親子設施等。

地址：灣仔皇后大道東183號



香港新商場【10】西沙Go Park

西沙GO PARK是西貢區全新大型綜合發展項目，糅合室外與室內、集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身的嶄新地標，總面積超過130萬平方呎！西沙GO PARK設有佔地面積超過100萬呎的多元化戶外運動公園、3千呎的「Glamping露營」主題寵物公園、7米高的戶外攀石場「JUST CLIMB」等運動設施，還有Tesla體驗館、美國冒險樂園、餐廳等設施。

地址：新界西沙海映路9號



香港新商場【11】壹同Dock 1A

位於西貢的壹同Dock 1A是一座新活化的商場及停車場設施，於2025年1月正式開幕，是西貢首個大型商場。壹同Dock 1A樓高10層，佔地超過34,000平方呎。目前商場只有超級市場、健身中心及獸醫診所，預計更多新店快將進駐。

壹同Dock 1A（官方圖片）

地址：西貢翠塘路1A號



香港新商場【12】長沙灣SOHO WEST

長沙灣全新臨海商場SOHO West於2024年8月正式營業，商場佔地逾5萬平方呎，樓高3層，座落於西九龍海濱地帶，商場內的餐廳及咖啡店都可以無遮擋欣賞維港美景！想看著海景品嘗美食飲品可以選擇韓國休閒餐廳Terrace in Seaside、來自日本的% Arabica咖啡店、德國菜King Ludwig am Meer等。

地址：西九龍荔盈街10號



