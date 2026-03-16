香港好去處2026｜30大！迪士尼春日巡遊+太平山飛索+$10試食節

香港好去處2026｜香港好去處戶外｜香港最近有什麼好去處？香港有不少室內及室外好去處，無論情侶拍拖，還是帶小朋友放電都十分適合！《香港01》好食玩飛頻道已為大家整理30大香港好去處，焦點亮點包括迪士尼在全港多個地方設置全新打卡路牌；以及太平山全新飛索體驗，想挑戰膽量的你切勿錯過！另外，香港國際試食節暨優質食品博覽2026即將開幕，只需$10就可盡情試食500多個美食攤檔，詳情即睇下文啦！



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香港有什麼好去處推介？

香港好去處2026｜展覽及短期活動篇

香港好去處推介【1】燭光音樂會——古典鋼琴家張緯晴／迪士尼／宮崎駿／廣東話流行曲／獨家低至$315

還有什麼比起在萬千燭光下聽音樂會更浪漫的事？享負盛名的燭光音樂會將在3月29日至4月26日期間舉行！音樂會分為4大主題，包括香港古典鋼琴家張緯晴的個人獻奏、迪士尼、宮崎駿及廣東話流行曲，無論你是追求古典韻味的音樂、夢幻浪漫的旋律，還是引發共鳴的流行曲，都能在是次音樂會體驗得到！現時更有2人同行獨家9折，低至$315即可入場！

燭光音樂會｜Moonlight 張緯晴鋼琴燭光音樂會

優惠價（2人同行）：$900｜原價$1,000｜人均$450

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燭光音樂會｜迪士尼／宮崎駿／廣東話流行曲

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

👉🏻 獨家2人同行9折｜迪士尼 4月11日

👉🏻 獨家2人同行9折｜宮崎駿 4月12,25日

👉🏻 獨家2人同行9折｜廣東話流行曲 4月26日

Moonlight 張緯晴鋼琴燭光音樂會

日期：2026年3月29日



迪士尼奇幻燭光音樂會

日期：2026年4月11日



宮崎駿燭光音樂會

日期：2026年4月12及25日



粵語流行曲燭光音樂會

日期：2026年4月26日



時間：18:30／20:30（每節時長60分鐘）

地址：海事博物館



香港好去處推介【2】香港國際試食節暨優質食品博覽2026——$10試盡500檔美食／先試後買體驗／中年靚聲王歌手表演

復活節用$10就可以吃到飽？香港國際試食節暨優質食品博覽2026將於4月3至4月7日舉行。試食節主打「先試食，後購買」的購物體驗，一個票價便可試盡全場500多個攤位。而場地分為5大區域，包括飲嘢市集，集合近20檔特色咖啡、茶飲及手搖；食玩館，集合多國人氣卡通角色美食及限定精品；美樂士多，售賣香港7、80年代的懷舊小食、玩具；歡樂天地嘉年華，設攤位遊戲及多款親子遊戲機；還有中年靚聲王音樂會，請來黃夏蕙、鮑聖光、李泇霖、沈宗賢及多位經典歌手獻唱，有得食有得玩，還有表演睇，門票只需$10！

香港國際試食節暨優質食品博覽2026｜票價

門票：$10

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香港國際試食節暨優質食品博覽2026

日期：2026年4月3-7日

時間：2026年4月3-6日 上午10時至晚上8時／2026年4月7日 上午10時至晚上6時

地點：灣仔香港會議展覽中心Hall1ABCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）



香港好去處推介【3】冉起當代藝博會 Affordable Art Fair——為購買而設的藝術市集／早鳥77折

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair將於5月14至17日在香港會議展覽中心Hall1D-E舉行，大家可以低至$1,000的定價購買到心儀的藝術品。而展會亦設有家庭時段，適合帶小朋友參與藝術啟蒙。是次展會將有100多家來自香港和世界各地的畫廊及藝術團體參與，重點畫廊包括公認為日本當代版畫藝術的領先出版者The Tolman Collection；以樹脂與日常物件創作的雕塑家山田勇魚；致力讓藝術更貼近大眾的GAROME等。即日至3月19日期間，門票設有低至77折的早鳥優惠！

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜公眾開放日

優惠價：$140｜原價$175

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜家庭早晨票

優惠價（2位入場）：$260｜原價$330｜人均$130

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜公眾開放日優惠票

優惠價：$115｜原價$150

＊適用於65歲以上長者或全日制學生

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Affordable Art Fair 第13屆冉起當代藝博會

日期：5月14至17日

開幕之夜：5月14日 下午4時至晚上9時

公眾開放時段：5月15日 中午12時至晚上8時／5月16日至17日 上午10時至下午7時

家庭時段：5月16日至17日 上午10時至中午12時

地點：Hall 1D-E，香港會議展覽中心



香港好去處推介【4】太平山飛索體驗——穿越太平山懸崖！獨家減$100

想以另類角度欣賞太平山風景？太平山之旅讓你體驗不一樣的刺激冒險！參加者在登山之後，將需要運用一條懸空的繩索，通過固定的鋼索和梯子，在陡峭的岩壁上攀爬，橫越對面的山峰，接著便會使用高空飛索，穿越兩邊懸崖，以飛翔的姿態俯瞰維多利亞港！單人拼團現時更有獨家快閃優惠，即減$100！

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太平山飛索體驗｜單人拼團

優惠價（日間市景）：$680｜原價$780

優惠價（晚間夜景）：$780｜原價$880

快閃銷售日期：3月22、28日

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太平山飛索體驗

地址：太平山頂



香港好去處推介【5】CON-CON HONG KONG 2026——多元化展覽／高橋洋子＋大黑摩季＋FLOW出演／多個動漫打卡位

首個由香港本地策劃、源於香港文化DNA的亞洲跨界IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」將於4月4至5日登陸香港亞洲國際博覽館！活動有別於一般展覽，集結動漫展、音樂節或品牌展覽等多個領域，除了有重量級日本IP聯乘國際品牌登場外，更設有「會場限定IP體驗專區」及「黑盒劇場」 。

當中更邀請到多位重量級嘉賓，包括《新世紀福音戰士》主唱高橋洋子、Anson Kong@MIRROR、晚安莉莉、《SLAM DUNK》片尾曲《我只凝望你》 主唱大黑摩季、《火影忍者》主題曲主唱樂隊FLOW等亦會到場演出，除了聽歌，展覽更設有多個打卡位，例如《咒術迴戰》的特級咒物「獄門疆」 、初代《機動戰士高達》經典場面重現等，現時門票低至$240入場！

👉🏻 門票低至$240

CON-CON HONG KONG 2026｜門票

優惠價：$240起（連手續費）

👉🏻 門票低至$240

CON-CON HONG KONG 2026

日期：2026年4月4日至5日

地點：香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9及11號展館



香港好去處推介【6】Art Central2026——雲集40個國家及地區、超過500位藝術家作品／買1送1

Art Central 2026是知名的當代藝術博覽會，集結全球超過40個國家及地區、超過500位藝術家的作品，藝術迷絕不能錯過！展覽今年亮點包括再度回歸的展區「NEO」，為大家展示前衛或尚未被發掘的藝術家；Central Theatre，將上演新穎藝術表演方式；還有來自Akeroyd Collection的精選影像藝術節目 ；以及展示五地藝術家創作的大型異體雕塑及裝置，現時周末早起門票有買1送1優惠，低至$35即可入場！

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Art Central 2026｜門票

優惠價（2位）：$70｜原價$140｜人均$35

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地址：藝術中環展會香港灣仔皇后大道東8號6樓



香港好去處推介【7】Central Yards中環藝嚐展——可品嘗的藝術展／獨家2人同行9折

糅合藝術、味覺與想像的香港全新文化盛會Central Yards中環藝嚐展，宣布與本地知名藝術家阮家儀與蛙王（郭孟浩）家合作，展出多個沉浸式藝術裝置。藝嘗展主打充滿玩味與共融的藝術盛會，每個展廳的展品不但可觀賞，而且更可以品嘗，打破大眾對藝術展覽的既有印象！門票現有獨家2人同行9折優惠，低至$168入場！

Central Yards中環藝嚐展｜日間門票

優惠價（2人)：$608.4起｜原價$676起｜人均$304.2起

Central Yards中環藝嚐展｜夜間門票

優惠價（2人)：$716.4起｜原價$796起｜人均$358.2起

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Central Yards中環藝嚐展

日期：2026年3月26日至4月5日

地點：中環海濱活動空間



香港好去處推介【8】Shi Fu Miz Festival 2026——户外音樂藝術節／電子音樂派對／獨家94折

Shi Fu Miz Festival 戶外音樂藝術節由香港創意團隊FuFu Asia及法國音樂團隊La Mamie's collective共同創辦，致力推廣地下音樂、藝術與永續發展的環保理念，活動自推出以來深受樂迷歡迎。

藝術節涵蓋多種稀有的風格，如Rare Grooves、Funk、Disco、House、Techno等，今年音樂藝術節將於元朗大棠有機生態園舉行，並帶來現場電子音樂、知名DJ表演、身心靈療癒及藝術工作坊等精彩活動，適合親子同樂、情侶拍拖，而12歲小朋友更可免費入場！現時門票有獨家94折！

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Shi Fu Miz Festival 2026｜早入場門票

優惠價：$528｜原價$548.64

Shi Fu Miz Festival 2026｜入場門票

優惠價：$792｜原價$$843.16

Shi Fu Miz Festival 2026｜學生門票

優惠價：$528｜原價$548.64

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Shi Fu Miz Festival 戶外音樂藝術節

日期：2026年3月21日

時間：中午12時至晚上12時

地點：元朗大棠有機生態園（元朗大棠山道）



香港好去處推介【9】畫廊音樂會——27幅岳敏君作品展出！現場樂團音樂表演／獨家2人同行9折

畫廊音樂會《Echoes of the Unseen：不同面貌的香港故事》將於3月28日在唐人當代藝術中心舉行。活動以中國當代藝術家岳敏君的個展為靈感，結合本地室內樂團Ensemble Apeiron的演出，同場更展出27幅岳敏君作品，將大師級展覽與現場音樂表演融合，讓觀眾感受視覺、聽覺集於一身的藝術體驗！門票現有獨家2人同行9折優惠！

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畫廊音樂會｜票價（座位先到先得）

優惠價（2人同行）：$720｜原價$800｜人均$360

優惠價（1位）：$400

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Echoes of the Unseen：不同面貌的香港生活

日期：2026年3月28日至3月29日

時間：晚上7時30分（展覽於晚上7點開始）

地點：唐人當代藝術中心 Tang Contemporary Art Hong Kong（中環皇后大道中80號10樓）



香港好去處推介【10】Festilumi沉浸式光影樂園——47米許願樹／1.2公里長／2,000萬顆LED燈／獨家低至51折

親子放電、情侶拍拖去邊好？香港最大型的光影展Festilumi沉浸式光影樂園，由超過2,000萬顆LED燈編織而成，其中屹立在園內的許願樹，更是高達47米，超震撼！園區不僅氣氛夢幻浪漫，啱晒情侶拍拖，也是合家歡的親子好去處。整個樂園長約1.2公里，完全不怕人擠人，加上有足足9大主題世界，讓小朋友可盡情探索，絕對是大人小朋友都啱玩！現時預訂門票更可有獨家低至51折！

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Festilumi沉浸式光影樂園｜門票獨家51折+2千萬燈海+47米許願樹

Festilumi沉浸式光影樂園｜門票

優惠換購價（2人門票）：$149.6｜原價$256｜人均$93.5

優惠換購價（3人家庭套票）：$196.8起｜原價$384起｜人均$82

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Festilumi沉浸式光影樂園

日期：即日起至2026年5月

時間：晚上6時30分至11時（最後入場時間：9時30分）

地點：香港灣仔海濱活動空間



香港好去處推介【11】當代印藝工作坊——活字排印／低至$85／優惠只限兩天

喜歡復古工藝的朋友注意啦！致力研究、推廣、承傳香港非物質文化遺產的當代印藝，推出【活字館導賞及手搖活版印藝體驗】。你不但可以親手「執字粒」、學習使用Adana手搖活版印刷機，印製活版紀念卡，而且還可欣賞到本地印刷舖捐贈的硬件如鉛活字、海德堡風喉照鏡機，感受當代的工藝魅力，意義非凡！活動現有獨家85折優惠，低至$85，只限兩天！👉🏻 優惠預訂

當代印藝｜活字館導賞及手搖活版印藝體驗

優惠價：$85｜原價$100

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活字館導賞及手搖活版印藝體驗

日期：2026年3月29日

時間：下午3時至下午4時30分

地點：中環鴨巴甸街35號元創方A座地下SG03-07



香港好去處推介【12】香港故宮文化博物館——期間限定特別展覽／低至$95

香港故宮文化博物館樓高7層，共有9個展覽廳，內部參考了北京故宮設計。博物館會定期展出不同的文物展品及藝術家的收藏品，當中有一些更是國家一級文物。

即日至8月31日，博物館推出「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」，展出逾250件古埃及珍貴文物，所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展，包括法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物等，部分展品年代更橫跨超過5,000年！博物館展覽9門票$95起！

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香港故宮文化博物館｜展覽9門票

優惠價：$95起

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古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

展覽日期：即日至2026年8月31日

地址：九龍西九文化區博物館道8號



香港好去處推介【13】M+博物館——門票$190起／展出近180件趙無極的重要之作

M+博物館全新主題展覽「趙無極：版藝匠心」，由即日至2026年5月3日舉行。展覽回顧法籍華裔藝術家趙無極（1920至2013）版畫創作，展出M+館藏中近180件趙無極的重要之作，涵蓋版畫、圖冊、紙本作品及文獻材料，有興趣的朋友切勿錯過！門票由$190起。

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M+博物館｜M+全館通行門票（所有展廳）

優惠價：$190起

👉🏻 門票$190起✨

古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

展覽日期：即日至2026年8月31日

地址：九龍西九文化區博物館道8號



香港好去處推介【14】昂坪360——亞洲最長雙纜索架空纜車／獨家84折

昂坪360全長5.7公里，為亞洲最長的雙纜索架空纜車系統，纜車設有標準、水晶車廂及全景纜車，連接東涌及昂坪，車程約25分鐘，沿途可飽覽北大嶼山郊野公園、天壇大佛景色。現時門票有獨家84折優惠！

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昂坪360｜纜車門票

優惠價（成人）：$172起｜原價$205起

優惠價（小童）：$85起｜原價$100起

優惠價（長者）：$88起｜原價$105起

👉🏻 門票低至$85✨

地址：香港大嶼山東涌達東路11號



香港好去處推介【15】香港杜莎夫人蠟像館——過百尊全球名人蠟像

集結過百尊全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館入場門票現有獨家71折優惠！除了名人蠟像外，館內還有好玩的多感官展示區，韓迷仲可以在「韓流專區」與李鍾碩、朴海鎮等男星「邂逅」！此外，你還可以與坎達兒‧珍娜、Angelababy大玩自拍，與鄧紫棋於錄音棚內盡情高歌，並在Michael Jackson面前表演月球漫步AR共舞，一次過滿足所有追星願望！

香港杜莎夫人蠟像館｜三人行套票（門票+VIP數碼照通行證）

優惠價（3位）： $598｜原價$897｜人均$199.3

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號



香港好去處推介【16】STAY BAR——首間船上酒吧！門票低至$268

天星小輪船上酒吧「STAY」由小輪船改建而成，色調復古，處處充滿年代感，現場還會有駐場歌手表演，等你一邊品嘗美酒，一邊飽覽整片維港海景。此外，酒吧更備有陸地K1觀景台及海上「輝星號」雙舞台，讓你從多角度欣賞與別不同的維港靚景！

大家可憑門票換領「日朝夜霧」蜂蜜酒一杯，及享受各式各樣的小食，現時報名，更獨家再送多杯飲品！而在新春期間，每位客人更可獲贈伯爵茶卷蛋及蝴蝶酥，絕對是味蕾、聽覺及視覺的多重體驗！

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STAY BAR｜門票連兩杯Cocktail優惠

優惠價（非枱位）：$268｜原價$336

優惠價（觀景台／甲板暢遊位）：$488

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STAY BAR

開放日期：3月20日、21日、27日、28日／4月3日、4日、10日、11日、17日、18日、24日、25日

地址：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）



香港好去處2026｜運動及親子活動篇

香港好去處推介【17】Snow & Surf——室內暖水衝浪+單板雙板滑雪／64折

在香港也能滑雪！全球第一所亦是暫時唯一一所融合滑雪、滑水的室內運動場所「Snow & Surf」，佔地面積超過10,000呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，怕凍的人都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！只要掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！現時更有復活節限定體驗班64折優惠，只需$888！

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Snow & Surf｜1小時室內滑雪或衝浪課程（包器材及私人教練）

優惠價（2位）：$888｜原價$1,396

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活節限定體驗班

可選擇體驗時間：4月3日至4月12日

地點：葵​​秀路8-10號瑞森工業大廈2樓



香港好去處推介【18】Super Sports Park——全港最大室內運動場／買1送1＋送$50優惠券

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎美食飲品就最適合不過！運動場現有限時優惠，入場門票買1送1，再額外送$50餐飲優惠券，最平$95即可入場，復活節都用得！

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Super Sports Park

優惠價（2位）：$190起／3小時｜原價$380起｜人均$95起

👉🏻 快閃買1送1 ＋$99第三位

Super Sports Park

地址：大角咀海輝道18號銀海坊G03&05



香港好去處推介【19】LOHAS Rink 康城溜冰場——最新節能科技溜冰場／低至$70玩3小時

LOHAS Rink是將軍澳首個以最新節能科技的環保溜冰場地，場地符合國際標準，更設有可愛的企鵝造型溜冰輔助扶手租借！The LOHAS商場配套完善，且交通方便，除了地鐵站可直達外，商場設有戲院、多間餐廳、百貨公司及市集，溜完冰仲可以行街！單人門票93折起，低至$70即可入場狂玩3小時！👉🏻 低至$70玩3小時✨

LOHAS Rink 康城溜冰場｜溜冰套票

優惠價：$70起｜原價$75起

👉🏻 低至$70玩3小時✨

LOHAS Rink 康城溜冰場

地址：新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210



香港好去處推介【20】Bun's 2020懷舊風滾軸溜冰場——買1送1

充滿80年代復古的士高復古風格20,000呎的Bun's2020室內滾軸溜冰場，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。套票現有買1送1優惠，低至$60，假期都可用！👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020｜2小時任玩連借用滾軸溜冰鞋）

優惠價（買1送1）：$120起｜人均$60｜原價$240

＊優惠周末紅日適用

👉🏻立即購票玩盡復古風溜冰場👯‍♀️

Bun's 2020

地址：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place 1 5A室



香港好去處推介【21】有機薈低碳農莊——近距離餵羊駝+工作坊！獨家快閃24折

走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等，小朋友可盡情放電！此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合半日至一日遊！現有全新獨家快閃24折優惠，2人同行人均低至$244即可入場！

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有機薈低碳農莊｜親親羊駝 倍你渡過2026入場套票

優惠價（1位）：$248｜原價$980

優惠價（2位）：$488｜原價$1,960｜人均$244

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有機薈低碳農莊

地址：新界元朗錦田錦河路四排石村



香港好去處推介【22】Powerplay Arena——全港首個電子踩階磚遊戲／ 獨家76折

PowerPlay Arena有不同刺激好玩的遊戲，有超大擲彩虹池、室內飄移賽車場、動感遊戲、團體競技遊戲等，亦有籃球機、夾公仔機、推銀機等闔家歡遊戲。PowerPlay Arena最近更引入全港首個電子踩階磚遊戲，要避開紅色地雷，又要在限時內踩完藍色階磚，非常考驗團隊合作及敏捷度！現時主打電子動感競技遊戲的區域The BattleField Zone A有獨家76折優惠，除了可任玩1小時，還包含65電子金幣＋會籍，購買後第二天起即可使用！另外，專玩團體遊戲的The BattleField Zone B亦有9折！

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Powerplay Arena｜極速飄移體驗

優惠價：$65起｜原價$75起

Powerplay Arena｜The BattleField Zone A 一小時+ 65電子金幣 + 會藉

優惠價：$238｜原價$310

Powerplay Arena｜The BattleField Zone A

優惠價：$140起｜原價$160起

Powerplay Arena｜The BattleField Zone B

優惠價：$90起｜原價$100起

👉🏻即搶優惠門票

Powerplay Arena

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓306至308號舖



香港好去處推介【23】Paint Bomber——互動式電子遊戲世界／2人同行83折

Paint Bomber 為沉浸式任務遊戲室，讓你與2至8個朋友仔組成團隊，穿上防護服，進行高科技虛擬視頻遊戲體驗！過程中，大家需要盡量在每個階段的遊戲裡賺取時間，然後在最後一個階段拆除炸彈，否則就會受到漆彈懲罰！遊戲節奏不但明快，而且每個遊戲亦考驗玩家們的敏捷身手及決策能力，非常刺激，啱晒和朋友仔一齊參加！現有2人同行優惠83折！

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Paint Bomber｜非繁忙時段門票

優惠價（2人）：$398｜人均$199｜原價$476

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Paint Bomber

地址：旺角中僑商業大廈16樓5室



香港好去處2026｜工作坊篇

香港好去處推介【24】Build-A-Bear——DIY毛公仔／81折

Build-A-Bear提供別具特色的毛公仔工作坊，可以打造專屬個性化互動毛絨朋友，更有數百種服裝配件任意配搭！每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味！Build-A-Bear 更推出馴龍記無牙仔、史迪仔、Minions等超人氣角色造型毛公仔，現在81折優惠，$450（原價$550）就可有兩隻公仔！

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Build-A-Bear｜自家製作毛公仔工作坊

優惠價：$450／2隻｜平均$225｜原價$550

👉🏻低至81折優惠即搶

Build-A-Bear

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA／山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪／香港黃竹坑香葉道11號The Southside1樓136號鋪



香港好去處推介【25】PAPAPBUBBLE——西班牙手工糖果工作坊／獨家半價優惠

西班牙糖果店PAPABUBBLE推出復活節特別班！小朋友可製作復活節造型手工糖！透過工作坊，家長與小朋友可增加親子互動的機會，一同製作約100-150粒的糖果或彩虹棒棒糖。全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現有獨家半價優惠！

👉🏻獨家半價優惠

PAPABUBBLE｜復活節特別班

優惠價（1成人+1小童）：$340起｜人均$170｜原價$680

*3-12歲以小童計算

👉🏻獨家半價優惠

PAPABUBBLE

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號



香港好去處推介【26】福井真珠 The Pearl Farm——珍珠首飾工作坊／獨家低至62折

想過一個有教育意義，又有紀念價值的假期？福井真珠的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論是情侶共同參加，還是作為親子活動都同樣可樂在其中！現有獨家低至62折！

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福井真珠 The Pearl Farm｜西貢珍珠首飾工作坊

優惠價（二人同行）：$980｜人均$490｜原價$1,560

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福井真珠 The Pearl Farm

地址：白沙灣三星灣街渡



香港好去處推介【27】Happy Cara——天然柴柴潤唇膏DIY工作坊

Happy Cara 由英國IFA認證香薰治療師主理，使用有機天然的材料做DIY課堂，可以因應自己的肌膚進行個性化配方，每人製作10支天然的潤唇膏。潤唇膏除了使用天然材料、法國有機精油及底油，更有超過10款柴柴外型，造型非常可愛！

Happy Cara｜天然柴柴潤唇膏DIY 1小時工作坊

優惠價（買1送1）：$480｜人均$240｜原價$960

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Happy Cara

地點：觀塘道398號EASTCORE 11 樓1139室



香港好去處推介【28】挪亞方舟——大自然環境主題公園／低至5折

以1比1體積建成的挪亞方舟，為坐擁大自然環境的主題公園，結合玩樂、遊學和環保於一體。公園內有一系列多元化的展覽，包括180度影院、與動物互動活動、遊樂設施；另有歷奇訓練、原野探索、無人機挑戰、VR虛擬實境等等活動！門票現有低至5折優惠！

香港挪亞方舟

優惠價（成人）：$109起

優惠價（兒童）：$106.9起

優惠價（2位）：$218起｜人均$109

優惠價（2位成人＋1位小童）：$324.9起｜人均$162.45

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挪亞方舟

地址：新界荃灣馬灣珀欣路33號



香港好去處2026｜主題樂園篇

香港好去處推介【29】迪士尼樂園——打卡路牌現36處！20周年慶典／全新「Duffy與好友同萌遊」

香港迪士尼樂園20周年慶典正式展開！樂園將展出一連串的紀念活動，包括近30分鐘的昇華版夜間匯演、歷年來最大型的巡遊等等，3月20日至6月7日期間，樂園將上演「Duffy與好友同萌遊」，Duffy and Friends屆時會換上全新春日造型，首次同台亮相20周年城堡演出！粉絲切勿錯過！

👉🏻 $700起入場連玩2日

此外，香港迪士尼樂園更推出全新「I Love Hong Kong Disneyland」主題路牌，讓大家盡情打卡！

迪士尼樂園｜門票

換購價（成人）：$610起｜原價$669起

換購價（兒童）：$455起｜原價$499起

迪士尼樂園｜連玩2日門票

換購價（成人）：$700起｜$300／日｜原價$1,338起

換購價（兒童）：$557起｜$278.5／日｜原價$998起

👉🏻 $700起入場連玩2日

香港迪士尼樂園

日期：即日至2026年6月28日

地址：大嶼山竹篙灣香港迪士尼樂園度假區



香港好去處推介【30】海洋公園——全新Sanrio合作活動／大熊貓護理揭秘活動工作坊／獨家94折

6大Sanrio characters登陸海洋公園！一眾人見人愛的角色，如Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin和Hangyodon等將現身海洋公園各處！全新活動內容包括：Sanrio characters深海夢幻探險、Sanrio characters主題打卡位、Sanrio characters見面會、Sanrio characters遊園大作戰等！全園共有20個角色主題互動遊戲，Sanrio粉絲必去！

海洋公園另有「大熊貓護理揭秘活動」，可以化身為「幕後工作人員」，走入護理基地，超近距離觀察大熊貓的生活日常、親手為「樂樂」製作營養小食，完成活動後更會獲得參與證書！玩完工作坊，更可以到8個不同主題的天地大玩機動遊戲！門票現有獨家94折優惠！

👉🏻 獨家94折優惠✨

海洋公園｜普通門票

優惠價（成人）：$470起｜原價$498起

優惠價（小童）：$235起｜原價$249起

海洋公園｜大熊貓護理揭秘活動

優惠價：$1651.5起｜原價$1,680起

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海洋公園

日期：即日至2026年8月23日

地址：香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園



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