懷舊茶樓16大推介｜旺角蓮香居+隱世推車仔茶樓！1間有$2早茶優惠

香港懷舊酒樓推介｜懷舊茶樓推介｜香港懷舊酒樓有哪些？現時，保留傳統飲茶特色的酒樓或茶樓買少見少。《香港01》「好食玩飛」為大家整合16間香港懷舊酒樓，除了有開業超過50年的老字號，也有近年以復古裝修建成的新酒樓，龍珠酒樓便是其中之一，酒樓大玩70年代舊式酒樓佈置，杏花邨新店更有開業優惠，詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港懷舊酒樓有哪些？

香港懷舊酒樓推介【1】龍珠酒樓——懷舊裝修／新店優惠點心一律以小點計算

稻香集團旗下的龍珠酒樓自旺角開業以來大受歡迎，更於4個月內連開3間分店，而最新分店已於杏花邨開幕。酒樓主打70年代懷舊裝修，店內掛有復古霓虹燈招牌、壽星公壁畫，更有大龍鳳禮堂等充滿舊香港風情的佈置。除環境外，酒樓的點心亦選擇眾多、價錢親民，有不少罕見的傳統手工點心，如蛋花大菜糕、牡丹酥及炸芋頭等，而新店開張亦有優惠，所有點心以小點價錢計算，最平$22.8有一碟。

龍珠酒樓

人均：$100-200

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心2樓A&B號舖



香港懷舊酒樓推介【2】蓮香居——插旗旺角！懷舊點心車／$2早茶優惠

蓮香居正式登陸旺角！蓮香居是擁有近百年歷史的中環老字號品牌蓮香樓開設的新分店，繼去年於尖沙咀開設24小時營業的分店後，酒樓第三分店近日亦於旺角開業！蓮香居最大特色就是懷舊點心車，充滿舊式茶樓氛圍！另外蟹籽燒賣、蓮香蝦餃皇、蓮蓉包等亦是到店必點。

酒樓現有長者早茶優惠，於上午6時至9時45分惠顧，並於9時45分前離座，憑長者咭或樂悠咭可享$2茗茶及免收加一。同行者亦可享有此優惠。優惠期至另行通知。

蓮香居

人均：$100-200

地址：旺角西洋菜南街218-220號生發大廈3樓



香港懷舊酒樓推介【3】新龍城茶樓——65年歷史街坊酒樓／將在收地後結業

新龍城茶樓屹立於牛池灣村已經65年，是香港碩果僅存的鐵皮寮屋茶樓。茶樓每日早上6時起便供應全人手製作的舊式點心，如糯米包、魚翅餃、燒賣、排骨等。茶樓更保留了傳統的「玩雀」文化，可以茶客帶雀入內用餐。

不過，隨著牛池灣村重建項目工程展開，寮屋村將會被清拆，受其影響，茶樓亦面臨結業。雖然新龍城茶樓曾宣布營業至2025年年尾，但去年12月初，其官方Facebook發文指尚未收到確實收地日期，因此目前仍會照常營業，想體驗到這種傳統風味要把握機會了！

新龍城茶樓

人均：$51-100

地址：九龍彩虹牛池灣龍池徑67號B地下



香港懷舊酒樓推介【4】煲仔王——隱世推車仔茶樓／街坊推介鳳爪和粥必食

煲仔王名字乍聽之下與點心無關，實際上卻是一間保留傳統點心車的茶樓。茶樓的點心供應分為早茶、午市及下午茶，點心全部純人手製造，價錢由$14至$35不等。點心選擇有十多款，由常見到懷舊的都有，例如蟹皇燒賣、鮮蝦餃、粉果、燒腩卷、雜豆糕等，不少街坊網民更推介鳳爪和粥是必食的菜式！

煲仔王

人均：$51-100

地址：天水圍天恩邨天恩商場1樓108號舖



香港懷舊酒樓推介【5】襟江酒家——百年老字號／推車仔傳統／純人手點心

襟江酒家創立於清末民初時期，是名副其實的百年老字號，酒家後來由顏氏家族接手經營，並在1980年易名為蓮香樓。而就在2025年8月，顏氏後人於旺角家樂坊重開襟江酒家，請來爹利會館前燒味師傅曾偉雄，以及曾於蓮香掌廚的胡德標師傅坐鎮，製作一系列純人手點心及小菜，例如鮮豬膶燒賣、薑汁豬膶腸、豉汁蒸魚雲、冰花雞蛋球等，售價介乎$25至$42不等。值得一提，酒樓裝修保留上世紀的懷舊風格，且重現點心推車仔傳統，甫進店內便宛如走入時光隧道，回到上世紀的舊式酒樓之中！

襟江酒家

人均：$100-200

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖



香港懷舊酒樓推介【6】美心皇宮——180度飽覽維港景色＋老香港點心車

美心皇宮原名「美心皇宮大酒樓」，由1979年開業至今，店內設有落地大玻璃窗，可180度飽覽維港景色，而且仍保留了點心車文化，讓食客感受老香港情懷。酒樓的點心款式眾多，其中蝦餃、燒賣、叉燒包等經典點心很快售罄，建議大家提前點定！另外外脆內嫩的炸鮮奶也是必吃之選！

美心皇宮

人均：$100-200

地址：中環愛丁堡廣場5-7號大會堂低座2樓



香港懷舊酒樓推介【7】倫敦大酒樓——蒸籠點心車+招牌椰皇燕窩燉鮮奶

倫敦大酒樓自1979年開業至今，堅持以蒸籠點心車、煎糕車、炸物車等供應碩果僅存的懷舊點心，如鵪鶉蛋燒賣、鴨腳扎、沙翁及荔芋西米焗布甸等。其中招牌椰皇燕窩燉鮮奶每桌限量供應，燉奶口感嫩滑，帶淡淡椰香。茶樓環境寬敞，裝潢保留老式婚宴酒樓風格，充滿懷舊氛圍，不過部分食客反映點心車供應不穩定，建議早上前往以確保選擇較多。

倫敦大酒樓

人均：$51-100

地址：旺角彌敦道612號好望角大廈地舖



香港懷舊酒樓推介【8】陸羽茶室——92年歷史古老茶室！必試豬膶燒賣、火鴨三絲筒

陸羽茶室於1933年創辦，已經有92年歷史，是香港數一數二的古老茶室。陸羽茶室雖然經歷過搬遷，但裝潢及傢俱仍然保留著原有面貌，非常打卡able！除了裝修風格外，茶室的點心依舊保持古早風味，例如工序繁複的豬膶燒賣與火鴨三絲筒，以及杏汁白肺湯、燒雲腿鴿片、百花釀魚肚等坊間少見的傳統粵饌。

陸羽茶室

人均：$200-400

地址：中環士丹利街24號地舖至3樓



香港懷舊酒樓推介【9】蓮香樓——百年歷史戰前粵式茶樓！保留茶盅泡茶+點心車

蓮香樓於1927年已經開業，經過多次搬遷及轉手經營至今，已經有近百年歷史。茶樓內部建築仍然戰前粵式茶樓的懷舊形象，亦是少有仍然保留點心車、茶盅泡茶等老式茶樓文化的酒樓。蓮香樓的必食推薦包括芋角、蟹籽燒賣、蓮蓉包、大雞包，點心足料又好食！

蓮香樓

人均：$100-200

地址：

中環威靈頓街160-164號地舖

尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓



香港懷舊酒樓推介【10】六安居——王祖藍都推薦！必食牛肉燒賣、沙翁、蛋撻

六安居原叫「蓮香居」，是蓮香樓於2009年開設的分店，店內亦還原蓮香樓的環境及餐點，保留著舊式點心餐車文化，連王祖藍都曾在小紅書上分享並推薦大家到六安居飲早茶。六安居的招牌傳統點心包括脆皮燒鵝、叉燒包、芝麻糕、沙翁、牛肉燒賣及蛋撻，全部都是必食之選！

六安居

人均：$100-200

地址：上環德輔道西40-50號2-3樓



香港懷舊酒樓推介【11】端記茶樓——舊式全自助茶樓／必食真正郊外油菜！

位於大帽山山腰的端記茶樓已開業超過50年，採用舊時代的全自助形式，食客需自行找位、拿餐具、自行找茶葉沖茶至逐個蒸籠揭開尋找點心。推介必吃豬肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣、山水豆腐花、臘腸卷，以及在店旁菜田當天即摘即淥的真正郊外油菜！

端記茶樓

人均：$50以下

地址：荃灣荃錦公路川龍村57-58號地舖



香港懷舊酒樓推介【12】彩龍茶樓——舊式裝潢茶樓／必食新鮮即製叉燒腸粉！

彩龍茶樓位於大帽山山腰的川龍村內，茶樓保留了舊式裝潢，採用全自助形式，點心份量十足，即叫即蒸，一籠籠熱辣辣！在茶樓內更可以看到即時製作腸粉，由倒米漿、落叉燒或牛肉、再由塊布拉起成片腸粉，親眼看著製作過程別具特色而且夠曬新鮮！叉燒腸粉、馬拉糕、芝麻卷、鵪鶉蛋燒賣、蝦餃等都值得一試！

彩龍茶樓

人均：$50-100

地址：荃灣荃錦公路川龍村2號



香港懷舊酒樓推介【13】勝興茶室——坪洲傳統茶樓！全人手製作懷舊點心

勝興茶室是位於坪洲的傳統茶樓，屹立坪洲已經60年，是香港少數仍有點心手推車文化的傳統茶樓之一。茶樓供應不少懷舊點心，例如有叉燒包、鵪鶉蛋燒賣、桂花卷、燒賣、雞扎及鳳爪。所有點心全人手製作，味道夠晒傳統！

勝興茶室

人均：$50以下

地址：坪洲永安街26號地下



香港懷舊酒樓推介【14】老馮茶居——特色古法千層糕／足料蛋黃蓮蓉包

老馮茶居在元朗、荃灣、旺角、大埔、將軍澳都有分店！店鋪以六、七十年代的舊情懷為主題，主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟且帶有濃郁的鹹蛋黄味。其他人氣點心有足料蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，甜味與鹹香味非常夾；以及老馮鮮蝦餃、蟹子燒賣皇、古法牛肉球等。

老馮茶居

人均：$50-100

元朗大棠路66號

元朗西菁街9號富盛大廈地下5號舖

荃灣眾安街68號荃灣千色匯II期地下G30-G33號舖

大埔安慈路1號海寶花園14號地下

旺角奶路臣街17號 THE FOREST 2樓203-205號舖

將軍澳寶琳貿業路8號新都城中心三期地下G23號舖



香港懷舊酒樓推介【15】中央飯店——西米焗布甸連蔡瀾都大讚！

中央飯店是深水埗傳統客家老店，飯店於1961年開業，至今已經64年歷史。中央飯店供應多款即炒小菜及抵食的懷舊點心，連蔡瀾都曾拍片在個人YouTube頻道推介，更大讚中央飯店的西米焗布甸味道充滿人情味！餐廳亦有其他招牌菜，包括東江鹽局雞、荔茸鴨、魚肚燒賣及炸大腸，全部都值得一試！

中央飯店

人均：$50-100

地址：深水埗大埔道140號東廬大廈地舖



香港懷舊酒樓推介【16】海連茶樓——荃灣平價屋邨茶樓／推薦爆餡叉燒包

海連茶樓是香港少數仍有保留推車仔賣點心的平價屋邨茶樓，已經有近30年歷史，更獲網民評價「味道、價錢、款式也有種回到過去的感覺」。海連茶樓的必食推介有叉燒包、碗仔翅、咸魚肉餅煲仔飯、馬拉糕等。其中叉燒包非常足料，一啖咬落去即爆餡，是店內人氣第一的點心！

海連茶樓

人均：$50-100

地址：荃灣福來邨永嘉樓地下15-16號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略