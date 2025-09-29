蓮塘國慶好去處54大｜飲茶／戲院／按摩／超市　食玩買統統有

眨眼又來到10月，又是打工仔自製長假定好日子！今年10月1日國慶假期在星期三，如果打工仔請2日年假，連星期六日就可以自製5天長假期，星期一又恰巧是中秋節，如果多請1日年假就可以享有7天長假期，最適合北上消費！今次《香港01》為大家打造一份蓮塘食玩買好去處清單，想假期玩得盡興，就立即拉下看看吧！



蓮塘好去處——飲食篇

近年，蓮塘成為年青人聚集的文化創意區，不僅有藝術氛圍，更因一條獨特的「咖啡一條街」而成為咖啡愛好者的朝聖地！這裡匯聚了不同風格的咖啡店，從手沖咖啡到特色創意飲品，每一間都擁有獨特魅力！



蓮塘好去處【1】龍加利咖啡館——田園風裝修／手沖咖啡

「龍加利咖啡館」在蓮塘區內是一家老牌咖啡館，以獨特的田園風裝修和美式餐食而聞名，而位置在居民住宅樓下，有種隱世的感覺！店內掛滿了藝術畫作，滿滿的文藝氣息！店內除了有咖啡，例如熱門的手沖咖啡（¥38）、Dirty（¥32）、燕麥拿鐵（¥25）之外，還有美式餐食，例如伯爵茶千層蛋糕（¥48）、肉醬意粉（¥52）、牛肝菌西班牙肉腸意粉（¥88）等。

龍加利咖啡館

地址：羅湖區鵬興路鵬基蓮塘工業區701棟1樓

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C1岀口步行約610米



蓮塘好去處【2】心水咖啡——Combo／氮氣美式

「心水咖啡」以專業咖啡師和提供獨特咖啡體驗而聞名！店家由2名咖啡師Biu和小綠主理，店內除了有常見的咖啡飲品，還有特色飲料「Combo」（¥55），咖啡師將一支或幾支咖啡豆進行拼配，做成美式、奶咖、特調三種不同形式，讓客人一次品嚐到不同風味。此外，還有店內Top3飲料「氮氣美式」（¥24），在美式中注入氮氣，讓咖啡豆的香氣更加突出，減輕酸澀感，非常易入口！

心水咖啡

地址：羅湖區蓮塘街道國威路121-1號1層

交通：深圳地鐵蓮塘口岸站D岀口步行約100米



蓮塘好去處【3】Limtaste綠門頭甜研究所——藍莓撻／盆子開心果蛋糕

「Limtaste綠門頭甜研究所」由一對夫婦主理，他們對甜點製作充滿熱情，在食客面前還會細心講解每款甜點的吃法和特色，讓食客感受到溫馨和專業。店家主打甜品，例如藍莓撻（¥48），藍莓飽滿新鮮，中間搭配果醬和花瓣，餅底牛油味香濃，層次豐富；盆子開心果蛋糕（¥38），是店主推薦的甜點，建議「垂直下叉」品嚐，可以同時感受到開心果的清香和覆盆子的酸甜；檸檬撻（¥42），層次感豐富，頂部是酸酸的檸檬果凍，底部是檸檬奶油，口感清新，適合喜歡檸檬酸甜的你。

Limtaste綠門頭甜研究所

地址：羅湖區仙湖路108-2號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C2岀口步行約230米



更多蓮塘Cafe推介：

蓮塘口岸向來都是港人買餸、飲茶的熱點，但原來只需乘地鐵到數站之隔的鹽田墟站，就有一條臨海的鹽田海鮮街，有不同海鮮酒家選擇，當中有一斤¥168帝皇蟹新東方海鮮大排檔，亦有當地人大推的老字號師公會海鮮酒家，適合大家覓食！



蓮塘好去處【4】新金盛·海鮮酒樓——¥268食7道菜

新金盛·海鮮酒樓是近海邊的人氣酒樓，海鮮全部即叫即整，可自選做法，除了海鮮小菜，早上也有點心可選。大眾點評上團購優惠¥268四人餐，有7道菜，除了芝士伊麵焗海蝦、豉汁蒸倉魚、蒜蓉蒸扇貝等海鮮，也有乳鴿王、翡翠豆腐等粵式小菜。另有¥768的豪華6人餐，有龍蝦、避風塘炒蟹、鮑魚等貴價海鮮，CP值很高！

新金盛·海鮮酒樓(鹽田店)

地址：鹽田海鮮街6號

交通：鹽田墟站B出口步行780米



蓮塘好去處【5】新東方海鮮大排檔——帝皇蟹一斤¥168

這家大排檔是海鮮批發，並特別供應帝皇蟹，單是帝王蟹就擺滿數個魚缸，並以一蟹三吃包括避風塘炒蟹、蟹殼蒸蛋及蒜頭蒸蟹腳打響名堂，據食客指出，帝皇蟹一斤只需要¥168，而一隻大約6斤只需約千元人民幣！ 另外，新東方亦有提供套餐選擇，9道菜4人餐¥388，可食到蒜蓉蒸大生蠔、珍珠斑、砂鍋焗鮑魚等，適合想食靚海鮮的小家庭！

+ 1

新東方海鮮大排檔(鹽田店)

地址：深圳市鹽田區鹽田街道

交通：鹽田墟站B出口步行約660米



師公會海鮮酒家是深圳鹽田海鮮街的知名老字號，位於臨海位置，屹立逾30年，主打即撈即煮海鮮，招牌菜包括海膽炒飯（¥78）、椒鹽瀨尿蝦（¥168）、豉椒炒花甲（¥48）和薑蔥炒蟹（¥220），人均約¥140，獲讚「海鮮新鮮，品種豐富」、「口味真的很對胃口」，深受本地食客和遊客喜愛，長期座無虛席，所以想一嘗的朋友有很大機會要排隊。

師公會海鮮酒家

地址：深圳市鹽田區下漁村鹽田海鮮食街8號

營業時間：週一至週日 11:00-22:30

交通：深圳地鐵8號線鹽田墟站B出口步行約770米



蓮塘好去處【6】100海鮮坊——避風塘松葉蟹

100海鮮坊是一家集早茶、粵菜和海鮮料理於一身的粵式酒家，乘地鐵與蓮塘口岸只隔一站，裝潢優雅，適合一家聚餐。店鋪以新鮮海鮮和正宗粵菜聞名，海鮮必食有新鮮大龍蝦、清蒸海斑、避風塘松葉蟹、蒜蓉粉絲蒸扇貝等，團購優惠有4人餐、6人餐、10人餐選擇，其中避風塘松葉蟹3-4餐¥298吃6道菜，人均$74.5，非常抵食！

100海鮮坊

地址：深圳市黃貝街道羅芳路70號大澎花園一樓

交通：深圳地鐵2號線新秀站A出口步行約270米



蓮塘好去處【7】壹號粥火鍋——人均約¥80海鮮打邊爐

壹號粥火鍋是人氣海鮮打邊爐專門店，於蓮塘口岸兩站之隔的黃貝嶺站設有分店，加上價錢親民，人均約¥80就食到海鮮、鮮切牛，已成港人熱門餐廳。 壹號粥以自助形式一人一鍋粥底火鍋為主，不喜歡粥底亦可選擇湯底。 超過100款菜式選擇，海鮮如生蠔、鮑魚、龍蝦、象拔蚌等，肉類如手打肉丸、手切吊龍、鮮雞等，每份平均都是¥15左右。

壹號粥火鍋

地址：深圳市深南東路1110號清平路口福德花園A座1層2層

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站F1出口步行200米



更多蓮塘海鮮餐廳推介：

香港人最鐘意打邊爐！記者搜集了蓮塘口岸附近5大火鍋，包括現切新鮮牛肉老字號潮汕大目牛肉火鍋、即撈海鮮熱店海撈鮮生和無花果湯底脆皮雞粵香亭等。



蓮塘好去處【8】潮汕大目牛肉火鍋（蓮塘歲寶店）

潮汕大目是間鮮切牛肉火鍋40多年老字號連鎖店，門外總是人龍不斷，鮮切牛肉保證新鮮，食客大讚招牌菜雪花肥牛、尊品黃肥牛、胸口撈生牛丸都牛味突出，烚久了都不會柴，配上鴛鴦鍋，先食清湯後食麻辣，食過返尋味。就近蓮塘口岸的分店位於歲寶鄰里商場，商場內有大型超市盒馬，食飽又可逛逛。

潮汕大目牛肉火鍋（蓮塘歲寶店）

地址：深圳羅湖區蓮塘路168號 歲寶.鄰里商場1層13號鋪

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行600米



蓮塘好去處【9】海撈鮮生海鮮粥底火鍋

海撈鮮生是不少港人推薦就近蓮塘口岸的火鍋店，主打即撈海鮮，有手掌般大的生蠔、波士頓龍蝦、羅氏蝦等，海鮮類別眾多而且新鮮。牛肉方面，同樣不輸蝕，食客都大讚肉質鮮嫩，海鮮牛肉配上獨特湯底，椰子馬蹄、牛腩鍋、貴州酸湯等，可謂一次滿足3個願望！而人均價錢更是只需約¥96，超抵食！

海撈鮮生海鮮粥底火鍋

地址：深圳羅湖區蓮塘路223號

營業時間：星期一至日 11:00-00:00

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B2出口步行560米



蓮塘好去處【10】七記潮汕牛肉火鍋（羅湖蓮塘店）

七記位於蓮塘口岸兩站之隔的蓮塘站，位置方便。七記每天早晚兩次把新鮮牛肉從屠場直送到店，保證新鮮。吊龍是七記必點菜品，吊龍是指牛里脊肉，這個部位肥瘦均勻，散發濃香牛肉味，口感鮮嫩又彈牙。看起來平平無奇的牛筋丸，每粒咬下去都帶有爆汁的口感，讓人意想不到的滋味！

七記潮汕牛肉火鍋（羅湖蓮塘店）

地址：深圳羅湖區國威路70-7號

營業時間：星期一至星期日10:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行140米



蓮塘好去處【11】粵香亭•清遠脆皮雞火鍋•雞煲（蓮塘店）

粵香亭主打清遠脆皮雞火鍋。清遠雞一大特點，在於其肉質特別滑嫩鮮美，而配上特色無花果湯底，滋潤鮮甜，是冬天的佳品。而人均價錢約¥83，評論大讚雞的份量足料，而且湯底亦可以補身！

粵香亭•清遠脆皮雞火鍋•雞煲（蓮塘店）

地址：深圳羅湖區蓮塘路58號蓮南商住樓一期A棟聚福路72號

營業時間：星期一至星期日11:00-14:30／16:00-02:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行570米



蓮塘好去處【12】功夫牛腩（蓮塘旗艦店）

喜歡牛腩的朋友要留意！功夫牛腩絕對讓你一試難忘，連本地人都大讚這裏的牛腩火鍋湯底濃郁，牛腩新鮮軟嫩，沾上自家製辣椒醬，惹味十足。而且店舖充滿人情味，老闆不時會現場結他演奏，令餐廳內氣氛和樂融融。

功夫牛腩（蓮塘旗艦店）

地址：深圳羅湖區畔山路​​43號-3

營業時間：星期一至星期日 10:00-14:00／16:00-01:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行356米



更多蓮塘火鍋推介：

蓮塘口岸附近美食多不勝數，當然少不了韓式日式燒烤，有278元人民幣二人90分鐘燒肉榴槤海鮮放題、人均50元人民幣超高性價比的酒拾烤肉、以及由韓國著名主持人開的姜虎東白丁烤肉等。



蓮塘好去處【13】姜虎東白丁烤肉（KKMall店）

姜虎東白丁烤肉是由韓國綜藝《認識的哥哥》主持人姜虎東（姜鎬童）開設的韓式料理餐廳，在內地有多間分店。店內裝潢一貫韓式燒肉店風格，輕鬆跟韓劇主角同款，而且就近蓮塘口岸的分店位於商場KKMALL京基百納空間，食飽又可以逛街。

雖然價錢偏高，人均約150元人民幣，但不少網民都表示店舖全部菜品都精緻新鮮好味，又有店員全程協助燒肉，最受歡迎有雪花肉、刀鞘五花肉、石頭鍋飯，飯後甜品還有韓式雪花冰！

姜虎東白丁烤肉（KKMall店）

地址：蔡屋圍五街KKMALL京基百納空間4樓410號

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線大劇院站出口步行380m



蓮塘好去處【14】悟能八戒烤肉．炭烤活鰻（羅湖店）

悟能八戒烤肉深受本地人歡迎，不時要在店外加枱，十分熱鬧。店舖採用木炭燒烤，八戒肥牛、黑毛豬五花是店舖招牌，不會太肥膩，肉質亦有水準，還設有啤酒任飲套餐，適合一班朋友聚會。最平人均價錢約50元人民幣，食客大讚抵食又大碟，是性價比之選！

悟能八戒烤肉．炭烤活鰻（羅湖店）

地址：鳳凰路129號樓1樓（沃爾瑪對面）

營業時間：星期一至日 11:00-02:00

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站E出口步行500米



蓮塘好去處【15】秀·韓式烤肉·鮮牛肉榴槤無限量（羅湖黃貝嶺店）

秀·韓式烤肉雖然是燒肉放題，但最大賣點是其榴槤放題，不少食客都衝著其金枕頭榴槤任食而光顧。而且二人90分鐘燒肉榴槤鰻魚放題，只需278元人民幣包所有食品飲品，平得讓人難以置信，但食材並沒有因為平價而水準不足，食材依然新鮮，M7雪花牛肉粒、蒜蓉海蝦都是最多人推薦的菜品！

秀·韓式烤肉·鮮牛肉榴槤無限量（羅湖黃貝嶺店）

地址：黃貝嶺三路1號靖軒豪苑C棟1樓108號臨街商店

營業時間：星期一至日 11:00-00:00

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站A出口步行320米



蓮塘好去處【16】西塔老太太泥爐烤肉（喜薈城店）

西塔老太太泥爐烤肉是內地人氣燒肉連鎖品牌，在大型商場都會有它的蹤影，而且時常會有人龍，可見餐廳有穩定的水準！老太太特色肥牛及瘦牛都是招牌菜，網民大讚牛肉調味適中，配上秘制麻醬，味道讓人一試難忘，人均消費約100元人民幣，有專人協助燒肉，環境寬敞舒適，難怪有人稱之為深圳燒肉天花板。建議大家可以在大眾點評線上取號，減少等候時間。

西塔老太太泥爐烤肉（喜薈城店）

地址：太寧路8號喜薈城3樓

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

交通：深圳地鐵5/7號線太安站C出口步行910米



蓮塘好去處【17】肉祭燒肉一番（京基100KK MALL店）

肉祭燒肉一番同西塔老太太人氣不相伯仲，同為連鎖品牌有品質保證，一樣無須自己動手燒，有店員的協助！一道每人必點的特色菜就是麵包夾雪糕，外脆內軟、外熱內冷的口讓不少人成為了回頭客。此外，超橫膈膜、元氣長肋條則是肉類必點，肉質不會柴，帶點燒肉的油香，讓人大快朵頤！

肉祭燒肉一番（京基100KK MALL店）

地址：深圳深南東路5016號京基100大廈KKMALL 商場負一樓B106B107

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線大劇院站出口步行270米



蓮塘好去處【18】宫崎牛一燒肉屋

無論是餐廳的裝修，還是食物都非常日式，精選日本宮崎A5/M9和牛，從日本新鮮運送，肉質鮮嫩。當中必試網民推薦TOP1的極上肋條，經醃漬的牛肋條帶肌腱，口感有層次，而且味道鮮甜。而且全程都有店員幫忙燒烤，客人只需要幫忙吃，冷氣非常充足，即使是夏天也可以舒適地燒肉，二人套餐價格約為人均199元人民幣。

宫崎牛一燒肉屋

地址：深南東路2019號東樂大廈105號

營業時間：17:00-01:00

交通：湖貝地鐵站A出口步行約30米



蓮塘好去處【19】野岩炙•極炙•日式炭火燒肉

野岩炙•極炙•日式炭火燒肉是國內連續5年登上米芝蓮推介的燒肉店，今年已經開業10年，主打日式燒肉，肉類供應澳洲和牛、豬肉、雞肉，油脂比例分布良好，口感多汁鮮嫩。

除了肉類，網民還推薦烤鰻魚，鰻魚肥美鮮嫩，油脂滿滿，配搭餐廳秘製醬汁，別有一番風味！店內全程有專人幫忙燒肉，如果覺得肉質或者燒得不好，都可以免費更換。食物和服務的水準都極佳，雙人套餐人均214元人民幣，遇到優惠大概人均149元人民幣。

野岩炙•極炙•日式炭火燒肉

地址：南湖街道嘉賓路4051號金威大廈三樓

營業時間：11:30-15:00；17:00-24:00

交通：地鐵國貿站E出口490米



更多蓮塘燒肉店：

來到了蓮塘口岸，可以在附近食碗糖水回氣再起行！記者整理蓮塘口岸附近糖水、甜品推介，有人氣超高的甜品網紅店千芋本鋪、用椰子殼奉上的椰皇凍、中式甜品！



蓮塘好去處【20】千芋本鋪——大人氣手工現做甜品店

主打手工現做的千芋本鋪，連芋圓、麻糬也是現場手工製作，口感更Q彈，水果也非常新鮮！在內地社交平台被形容為「芋泥腦袋必食」！推介現榨椰皇冰芋圓燒、鮮榨牛油果芋圓燒、鮮榨芒果芋圓燒、姜撞奶等等。除了一碗碗的甜品，千芋本鋪亦提供各式鮮製飲品，例如超厚老椰芋泥、超濃粒粒牛油果！無論是甜品還是飲品，價錢大多¥2X起，超划算！

+ 1

千芋本鋪

地址：蓮塘口岸商業城A23-24號舖

營業時間：09:00 - 22:00

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘好去處【21】三少椰‧椰子甜品店——椰子控必食

椰子控集合！三少椰‧椰子甜品店主打多款用椰子殼奉上的椰皇凍，泰國椰皇炖雪燕、桃膠雙層椰皇凍、榴蓮雙層椰皇凍、霸氣芒果椰皇凍等都是店內必食人氣之選，價錢只是¥20多至¥30多元左右，還可以另加¥2脆脆椰片，口感更豐富！

三少椰‧椰子甜品店

地址：羅湖區國威路89號D2-11舖

營業時間：12:00 - 23:00

交通：地鐵2號線蓮塘站C出口步行180米



蓮塘好去處【22】趙記承傳——中式甜品之選

位於蓮塘口岸商業城旁邊的蘭亭國際Mall，小小的兩層商場內有19間食店，無論是平日還是假日都是人流絡繹不絕！其中入口處的趙記承傳提供多款中式甜品選擇，包括招牌姜汁雙皮奶、椰汁芋圓西米露、桃膠雪燕、綠豆沙、楊枝甘露、龜苓膏等，非常啱香港人口味，而且價錢只是¥10起！

+ 1

趙記承傳

地址：蓮塘街道蘭亭國際Mall L112號舖

營業時間：10:30 - 21:30

交通：蓮塘口岸過關一出直達蓮塘口岸商業城



蓮塘好去處【23】Limtaste綠門頭甜研究所——藍莓撻／盆子開心果蛋糕

「Limtaste綠門頭甜研究所」由一對夫婦主理，他們對甜點製作充滿熱情，在食客面前還會細心講解每款甜點的吃法和特色，讓食客感受到溫馨和專業。招牌有藍莓撻（¥48），藍莓飽滿新鮮，中間搭配果醬和花瓣，餅底牛油味香濃，層次豐富；盆子開心果蛋糕（¥38），是店主推薦的甜點，建議「垂直下叉」品嚐，可以同時感受到開心果的清香和覆盆子的酸甜；檸檬撻（¥42），層次感豐富，頂部是酸酸的檸檬果凍，底部是檸檬奶油，口感清新，適合喜歡檸檬酸甜的你。

Limtaste綠門頭甜研究所

地址：羅湖區仙湖路108-2號

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站C2岀口步行約230米



蓮塘好去處【24】BEZZA白札·烤芝士工作室——海鹽焦糖巴斯克芝士蛋糕

BEZZA白札·烤芝士工作室顧名思義以烤巴斯克芝士蛋糕打響名堂，小店處於一個山坡之上，在民居樓下，空間不大，但依然吸引不少人專程為其蛋糕而來，皆因蛋糕外皮烤出焦糖脆面，內裏仍保持流心狀態，一口吃下，海鹽帶出鹹鹹甜甜的層次，濃郁的芝士味齒頰留香，不禁成為食客心中最美味的巴斯克。

BEZZA白札·烤芝士工作室

地址：黃貝嶺二路黃貝嶺中村676棟西堤公寓(上坡左手邊第二個門入)

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站A岀口步行約560米



蓮塘好去處【25】新冰城·小食堂——水果綿綿冰¥16起

新冰城在黃貝嶺城中村內有兩間分店，是村內少有人氣的小食店，主打款式多樣的綿綿冰。造型可愛的怪獸冰、芒果、椰子、抹茶等口味應有盡有，最便宜只要¥16，食客都大讚性價比高！不吃綿綿冰的，都可以一嘗他們的小食，炸物例如薯條、潮汕魚餅、炸杏鮑菇，都是即叫即炸，香脆可口，值得一試！

新冰城·小食堂

地址：廣東省深圳市羅湖區黃貝嶺中村706-1

交通：深圳地鐵2號線黃貝嶺站A岀口步行約460米



更多蓮塘甜品、糖水：

深圳蓮塘過關第一件事就是飲早茶醫肚，食飽再出發血拼玩樂。蓮塘口岸有出關直達的五邑酒樓、有長者超平折扣優惠的新芳都酒樓、還有本地人都讚的蘩樓等。



蓮塘好去處【26】丹桂軒（羅湖商業城店）

丹桂軒創立於1995年，是30年老字號的廣式樓，每天供應過百款粵式點心，包括蟹黃燒賣、蜜汁叉燒包、水晶鮮蝦餃、鳳凰千層糕、瑤柱珍珠雞等。除了點心，丹桂軒亦有北京片皮鴨、丹桂豬手煲、火焰醉翁蝦等主菜，在小紅書上同樣備受好評！

丹桂軒（羅湖商業城店）

地址：羅湖區人民南路1168號羅湖商業城5樓501室

交通：深圳地鐵1號線羅湖站A出口步行10分鐘



蓮塘好去處【27】點都德（華強北店）

點都德已經擁有85年歷史，近年更於華強北開設分店！點都德擁有多款經典和創新點心可供選擇，必點點心包括：燒鵝餐包、紅米腸、金牌蝦餃皇、鳳凰流沙包、鮑魚棉花雞。點都德更保留了傳統飲茶文化，在每一桌都備有小爐和銅壺，讓客人可以慢慢品茗！

點都德（華強北店）

地址：羅湖區燕南路13號寶樹台CICI Mall二樓

交通：深圳地鐵2號綫燕南站A出口步行2分鐘



蓮塘好去處【28】點煬茶樓（兆鑫匯金廣場）

位於兆鑫匯金廣場的點煬茶樓近日全新開幕，店裡採用中國風設計，古色古香的氛圍超適合打卡！點煬茶樓呈獻多款創新點心，招牌必食推介有：黑松露灌湯小籠包、迷你糍粑油條、廣府百醬鳳爪、避風塘蘿蔔糕、四色蝦餃王，款款都超精緻！

點煬茶樓（兆鑫匯金廣場）

地址：深南東路3085號兆鑫匯金廣場L3層L310號鋪

交通：深圳地鐵1號綫國貿地鐵站C出口行5分鐘



蓮塘好去處【29】 旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）

旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）是蓮塘老牌的早茶店，口味和分量都剛剛好！旺東生酒樓·宴會團餐擁有多款特色粵式點心，推薦金沙紅米腸、旺東生蝦餃皇、海豐小米、魚子燒賣皇、百味醬金錢肚，人均大約¥80起，非常抵食！

旺東生酒樓·宴會團餐（蓮塘店）

地址：羅湖區國威路高新技術產業第一園區101棟1-2層

交通：深圳地鐵2號綫蓮塘站D出口步行4分鐘



更多蓮塘飲茶推介：

蓮塘口岸附近美食眾多，有部分更是香港少見菜式，抵食又獨特！



蓮塘好去處【30】徐聞一品・粵熊記燒雞・烤鰻・泥蟲粥（蓮塘店）

徐聞一品主打即撈即燒鰻魚、生蠔、深圳首創竹筒燒雞，是香港較難吃到的菜式。鰻魚即撈即燒保證新鮮，食客都表示新鮮鰻魚燒烤過後劈走了腥味，魚皮香脆，肉質肥美彈牙。而竹筒燒雞在明火燒烤後有陣陣竹筒香氣，燒雞外脆內嫩，油香滿溢。整體人均消費約46元人民幣，燒烤菜式有水準，而且有網民都讚店內乾淨、氣氛滿滿，值得一試！

徐聞一品·湛江蠔莊·燒雞·烤鰻（蓮塘店）

地址：蓮塘路8號

營業時間：星期一至日 16:30-03:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行330米



蓮塘好去處【31】小生・潮汕雞煲（蓮塘店）

氣溫漸降，就是吃雞煲的好時機！小生潮汕雞煲招牌菜潮味雞煲人民幣128元，份量足料3人食都無問題，雞煲帶微辣，雞肉不柴，十分惹味。除了雞煲，不少評論推薦加點潮汕特色菜普寧豆乾以及蒜香排骨，豆乾外相有點像煎釀三寶中的炸豆腐，同樣是外脆內嫩的口感，但調味上會點蔥鹽水食。而蒜香排骨亦是店舖人吃人讚的菜品，火喉足夠，蒜香凸出。

小生·潮汕雞煲（蓮塘店）

地址：蓮塘路42號

營業時間：星期一至日 16:30-02:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行590米



蓮塘好去處【32】順德大牌檔（蓮塘店）

本地人都愛的順德大牌檔需要穿過村落才可到達，在地理位置上不算方便，全憑招牌桑拿雞，吸引大批食客慕名而来。午市4人套餐的價格為人民幣188元，包括冬瓜浸陽山扇雞，一雞兩味，蒸後肉嫩雞鮮味突出，再有粟米杞子紅棗雞湯，暖和補身。另外大良炸牛奶亦是必點，味道適中不會太甜，是個不錯的甜品之選。

順德大牌檔（蓮塘店）

地址：蓮塘路100號

營業時間：星期一至日 10:30-14:00／17:00-21:30

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行400米



更多蓮塘美食推介：

蓮塘好去處——玩樂篇

記者為大家精選蓮塘口岸附近的戲院，全部戲院都有高技術的影音設備，無論是聽覺或是視覺都有高階的享受。中影六六鳳凰影城的座椅都是真皮和人體工學設計，包入場人士坐得舒服！



蓮塘好去處【33】德金電影城蓮塘店

德金電影城蓮塘店提供3D電影，需自備或到前台購買一副¥5的3D眼鏡，而戲院目前的3D電影暫時只有哪吒之魔童鬧海！至於1.3米或以下的兒童可免費觀看，不過需家長陪同，一位成人只限帶一位兒童。

地址：羅湖區蓮塘街道聚寶路46號3樓1號舖

營業時間：09:55 - 23:00

票價：¥26.9 - ¥45



蓮塘好去處【34】中影六六鳳凰影城（黃貝岭激光MAX）

位於羅湖黄貝岭的中影六六鳳凰影城，不但有豪華的影音設備，連座椅都是真皮和人體工學設計，看幾個鐘電影都不會腰痛和頸痛！而且，戲院外每處都是打卡點！在等待進場時，在這裡打卡也是個不錯選擇！

地址：羅湖區京基鳳凰印象商業廣場3樓

交通：黃貝岭站F1岀口步行約100米

營業時間：09:40 - 23:45

票價：¥19.9 - ¥39.8



蓮塘好去處【35】傳奇影城（黃貝岭店）

傳奇影城的黃貝岭店位於羅湖深業東岭9樓，從蓮塘口岸站乘地鐵至黃貝岭站只需一個站，4分鐘左右就能到達黃貝岭站！戲院有近期大熱的「哪吒之魔童鬧海」、西片「還有明天」、動作片「疾速追殺4」等。

地址：羅湖區深業東岭9樓

交通：黃貝岭站A岀口

營業時間：10:00 - 23:30

票價：¥24.8 - 42.9



蓮塘好去處【36】寰映影城（深圳羅湖天河城店）

寰映影城位於天河城商場的2樓，戲院注重高端的觀影體驗，及其影廳的豪華配置，主要的特色影廳包括IMAX激光廳，配備IMAX激光放映系統，擁有更廣闊的色域！第二是PRIME廳，即是杜比全景聲激光廳，採用RealD終極銀幕、高幀率技術、科視激光放映系統、杜比全景聲等技術，提供極致的視聽享受！還有親子廳，以卡通牆面、親子座椅、滑梯和海洋球等遊樂設施，打造童話般的觀影空間，讓親子觀影更加舒適！

地址：羅湖區東曉街道太白路3008號天河城2樓

交通：布心站B岀口步行約580米

營業時間：10:30 - 00:00

票價：¥23.8 - ¥54.9



更多蓮塘戲院：

記者為大家整合了口岸附近唱K好地方，包括最平人均¥18任唱3小時的純k、有海鮮K Buffet的蕭邦音樂會所和位於水貝IBC MALL內的魅KTV等，全部都性價比超高！



蓮塘好去處【37】星聚會KTV（東門店）——人均¥21任唱3小時

位於東門老街的星聚會KTV分店，與深圳地鐵蓮塘口岸站只有3站之隔，交通便利。星聚會屬於連鎖店，歌曲庫涵蓋不少流行曲、經典廣東歌及K-Pop熱門歌曲。店內裝潢以Cyberpunk未來科技風為主，房型選擇亦多樣，從2-6人的小型K房，到10-18人的大型派對房均有提供，部分房型更配備巨幕投影，營造出宛如演唱會的效果。平日13:00-18:00的時段最平¥128就可在小型K房任唱3小時，最平每人¥21，另外也有飲品小食套餐。

星聚會KTV（東門老街概念店）

地址：深圳市羅湖區深南東路3018號

營業時間：周一至五 00:00-10:00,13:00-00:00／周六日 24小時營業

交通：深圳地鐵2號綫湖貝站C出口步行10分鐘



蓮塘好去處【38】蕭邦音樂會所（福田店）——¥138海鮮K Buffet唱足3小時

蕭邦音樂會所福田店雖然並非最近蓮塘口岸的分店，但該店勝在有高性價比K Buffet，平日僅需¥138即可任飲任食唱足3小時，食物選擇不勝枚舉，有蒸海鮮、串燒、壽司、點心等。場內環境寬敞，歌曲選擇涵蓋大路流行曲及經典金曲，並與「全民K歌」同步更新，但部分新歌需額外付費約¥19解鎖。

蕭邦音樂會所

地址：深圳市福田區南園路66號佳兆業中心1-4樓

營業時間：周一至五 15:00-07:00／周六日 12:00-07:00／自助餐供應時間 17:30-20:30

交通：深圳地鐵1號綫科學館站F出口步行約2分鐘



蓮塘好去處【39】純k（東門店）——人均¥18任唱3小時

純K東門分店距離蓮塘口岸僅約20分鐘地鐵車程，房間內寬敞且設有獨立廁所，部分房型有巨型落地屏幕及站立式麥克風，更配備多種燈光模式，可隨音樂節奏變換，增添氣氛。歌曲選擇方面，純K的曲庫有最新流行曲、經典廣東歌、K-Pop及國語熱門歌曲，同樣是和「全民K歌」同步更新。價格方面，純K以每間K房計算，1-5人小型房，最平每人¥18即可任唱3小時，性價比高。若選擇1-9人大屏幕中型房，2小時歡唱價格約¥108，適合聚會。

純k(信和東門不夜天店)

地址：廣東省深圳市羅湖區東門街道東門中路2010號信和購物廣場11層

營業時間：周一至日 09:00-04:00

交通：深圳地鐵2號綫湖貝站A出口步行8分鐘



蓮塘好去處【40】魅KTV（IBC店）——2小時最平每人¥17

位於IBC MALL商場內的魅KTV，以炫彩燈光裝潢，曲庫涵蓋最新流行曲、經典粵語金曲及熱門K-pop並定期更新，價錢同樣以每間房計算，1-5人小包廂平日指定時段2小時歡唱¥88，最平每人¥17，非常抵玩！值得一提，IBC MALL內有超市盒馬先生、茶樓點都德、酸菜魚魚你在一起等人氣商店和餐廳，是個周末好去處！

魅KTV(水貝IBC店)

地址：廣東省深圳市羅湖區布心路3008號IBCMALL商場三樓13-14商鋪

營業時間：周一至日 12:00-06:00

交通：深圳地鐵3號綫水貝站步行5分鐘



更多蓮塘唱k推介：

想趁假期鬆一鬆筋骨，不少人都會選擇北上按摩，又想交通近關口。蓮塘口岸附近有多年人氣不減可過夜的皇室假期美食水療會、有網民大讚頭療店、或者是老字號按摩品牌漢仁宮等，價錢最平¥99起。



蓮塘好去處【41】漢仁宮 古法按摩•足道•SPA（蓮塘店）

漢仁宮是深圳主打中式按摩的連鎖老字號品牌，各分店的環境裝修、店員手藝、服務都有一定水準。而就近蓮塘口岸的分店位於蓮塘站附近，位置就腳，店內一貫品牌中式古色古香風格，足療、推拿、採耳等療程¥99起，¥219肩頸推拿大受歡迎，每組客人都有獨立房間。不少本地人指，品牌按摩師都必須經專業訓練，所以手法穩定，不妨購物後鬆一鬆！

漢仁宮 古法按摩•足道•SPA（蓮塘店）

地址：蓮塘街道蓮塘社區國威路139號天越翔園二層1號

營業時間：星期一至日 10:30-01:00

交通：深圳地鐵路2號線蓮塘站D出口步行220米



蓮塘好去處【42】大桶大•影院足道SPA連鎖（黃貝嶺店）

同為連鎖店的大桶大，店舖最大賣點就是把每個房間都打造成影院的形式，有大屏幕可以邊按摩邊看電影。而就近蓮塘口岸的黃貝嶺分店屬於新店，價格相宜，最平¥99就可享用70分鐘腳部按摩，套票更包含水果小食。不過要留意的是，店舖所在的大廈仍然有工程，可能會影響體驗。

大桶大•影院足道．SPA連鎖（黃貝嶺店）

地址：黃貝街道文華社區深南東路1003號丹楓白露三層01號鋪

營業時間：星期一至日 10:30-02:00

交通：深圳地鐵路2號線黃貝嶺站D出口步行200米



蓮塘好去處【43】皇室假期美食水療會

皇室假期美食水療會早以多樣化設施服務打響名堂，不僅有中泰式按摩、各式湯池，還可以過夜任飲任食水果。近年翻新過後，裝潢走日式木系風，更增設卡啦OK、遊戲機等多樣娛樂設施，¥239就可以任飲任食於娛樂區任玩24小時，真係抵過住酒店！據網民分享，只要提早聯絡水療會，就可享有免費關口接送服務。不過，由於水療會有多種項目及套票，建議前往前先仔細查閱套票詳情。

皇室假期美食Spa

地址：羅湖區南湖街道春風路2040號金色都匯負1-5樓（春風萬佳）

營業時間：星期一至日 24小時營業

交通：深圳地鐵路2號線湖貝站D出口步行490米



更多蓮塘口岸按摩推介：

不少港人去深圳蓮塘口岸，都是為了買到平價餸菜，不過該口岸附近，原來都有不少免費景點。有適合秋日親子遊的公園，又有文青必去文創園區，大家趁假日不妨北上體驗一下！



蓮塘好去處【44】梧桐山綠道

如果喜歡大自然的話，就絕對不能錯過梧桐山綠道！梧桐山綠道有「深圳最美綠道」之稱，距離蓮塘口岸僅約15分鐘步程，總長約15公里，走畢全程約需4.5小時。雖然路途較長，但沿途的風景宜人，途徑水庫、木棧道、林蔭果園等地方都可以盡情打卡！如果不想走路的話，也可以選擇踩單車前往，全程大約2小時便可走完！

梧桐山綠道

地址：深圳市梧桐山綠道

開放時間：6:00 - 22:00

交通：深圳地鐵蓮塘口岸站步行4小時

收費：免費



蓮塘好去處【45】羅湖美術館

羅湖美術館佔地達8,698平方米，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念！羅湖美術館更會定期舉辦不同特色展覽，別具特色！

羅湖美術館

地址：廣東省深圳市羅湖區南極路6號

開放時間：09:30 - 17:30（逢星期一閉館）

交通：深圳地鐵1、2號綫大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

收費：免費



蓮塘好去處【46】深圳珠寶博物館

深圳珠寶博物館作為國內第一家以珠寶為專題的公共博物館，擺放著來自世界各地、各式各樣的珠寶精品，絕對能讓你大開眼界！館內共有5大展區，分別為自然之寶、物佩之美、設計之光、深圳之路及灣區之夢。除了常設的展覽，博物館還會定期舉行特設展覽，每次去也會有新的觀賞體驗。

深圳珠寶博物館

地址：深圳市羅湖區貝麗路20號金展珠寶廣場3-4F

開放時間：10:00-17:00（逢星期一閉館）

交通：深圳地鐵2號綫貝黃嶺站下車，換乘5號綫於太安站下車，再轉乘7號綫至田貝站，經F出口離開再步行約4分鐘。

收費：免費



更多蓮塘免費景點：

蓮塘好去處——購物篇

深圳超市向來受港人歡迎，超市空間寬敞，貨品目不暇給，從新鮮食品至各類用品，價錢都相對便宜。記者就整合了蓮塘口岸附近超市，其中有香港少見俄貨超市俄品多、無需會員的貨倉式超市麥德龍及Walmart沃爾瑪等等，想返深圳買餸的你，即看下文啦！



蓮塘好去處【47】華潤萬家標超南區（蘭亭國際MALL店）

華潤萬家一向都是內地大眾化超市品牌，在百多個城市都有分店，亦不設會員制度。而有網民提醒，蘭亭國際MALL的分店不大，位置亦不容易找到，主打基本民生用品例如紙巾、洗髮露等，鮮食方面會較少，有興趣一訪的話，推介可試試麵包、零食等乾貨。

就近蘭亭國際MALL的分店不大，主打基本民生用品。（小紅書＠莉小发Zzz）

華潤萬家標超南區(蘭亭國際MALL店)

地址：廣東省深圳市羅湖區深沙公路蓮塘西嶺下村蘭亭國際公寓裙樓101商業物業

營業時間：星期一至日 07:30-22:00

交通：口岸出關後沿延芳路步行5分鐘即可到達



蓮塘好去處【48】俄品多超市

俄品多超市同樣位於緊鄰關口的蘭亭國際Mall，位置方便，名副其實主售俄羅斯進口貨品，例如俄羅斯零食、真空食品等，購物時無需會員。網民最推薦是25元人民幣一大罐的俄羅斯蜂蜜、12元人民幣糖果及酒類，這些貨品在港不但罕見，價錢亦實惠。

俄品多超市

地址：廣東省深圳市羅湖區羅沙路4099號蘭亭國際MALLF1層

交通：口岸出關後沿延芳路步行5分鐘即可到達



蓮塘好去處【49】Walmart沃爾瑪（深圳中山分店）

沃爾瑪（Walmart）同樣是內地廣為人知的龍頭超市，貨品五花八門，不但有食品和日用品，也有服飾、玩具等。而位於深圳地鐵2號線黃貝嶺站附近的分店雖然更像街坊超市，但同樣有各類貨品。

網民大推9.9元人民幣烘培和零食系列，表示價廉物美，包括8粒奶油泡芙、麻薯麵包、榴槤千層蛋糕，全都不用10元人民幣，味道更是有水準！值得一提的是，沃爾瑪和前陣子爆紅的山姆同為一個集團，不難找到相近的貨品，而進入沃爾瑪是不用入會。

Walmart沃爾瑪(深圳中山分店)

地址：廣東省深圳市羅湖區鳳凰路12號中山花園裙樓1-3層

營業時間：星期一至日7:00-23:00

交通：地鐵2號線黃貝嶺地鐵站B口步行6分鐘



蓮塘好去處【50】盒馬鮮生（聚福店）

阿里巴巴集團旗下超市「盒馬鮮生」，分店佈滿內地多個一二線城市，包括深圳、廣州、上海等。「盒馬鮮生」超市一向標榜只賣新鮮蔬菜，因此超市不時會為流轉貨品而進行減價促銷。而「盒馬鮮生」另一大特點是設有生猛海鮮即買即食，當中一部分海鮮為進口貨，只要加15至25元人民幣就可即場食海鮮大餐，既新鮮又抵食。不過，要留意未經煮熟的海鮮不能帶回香港。

盒馬鮮生（聚福店）

地址：深圳市羅湖區蓮塘路168號歲寶鄰里

營業時間：星期一至日 08:30-22:30

交通：地鐵2號線蓮塘站D出口



更多蓮塘超市推介：

北上熱潮持續，不少港人一到假日便北上深圳逛商場，其中蓮塘口岸商場更是新港新貴。記者就整理了鄰近蓮塘口岸的商場，其中商場有大型超市盒馬鮮生、AEON永旺，又有抵食新鮮牛肉火鍋、甜品，各式家品美食，食玩買一站通。



蓮塘好去處【51】蓮塘口岸商業城

一出關就想逛街，緊鄰口岸的蓮塘口岸商業城是不少港人通關必到商場。商業城不僅佔盡地理優勢，更是食玩買一應俱全，美食林林總總，包括人氣咖啡連鎖店瑞幸、重慶麵食專門店遇見小麵等，另外亦有外賣之選餃子店「粵餃皇」、燒味、大閘蟹「蟹隆行大閘蟹專賣店」等，。因此假日不難看到香港人大手購物的蹤影。

蓮塘口岸商業城

地址：羅沙路4089號新世界四季御園

交通：蓮塘口岸出關步行直達



蓮塘好去處【52】蘭亭國際Mall

同樣鄰近蓮塘口岸的還有蘭亭國際Mall，主要是食肆林立，是個抵達後回程前醫肚的好地方、人均不用100元人民幣啫啫雞煲「啫火啫啫煲」、大約20元人民幣就能吃到的芋圓甜品「千芋本鋪」、279元人民幣海鮮自助餐，又有手信必買的「KUMO KUMO」芝士蛋糕，這個價格真的很難在香港吃到！

蘭亭國際Mall

地址：羅沙路4099號（蓮塘口岸地鐵站A3口旁）

交通：蓮塘口岸出關步行直達



蓮塘好去處【53】羅湖萬象城

連接蓮塘口岸的深圳地鐵大劇院站有兩個熱門商場，其一就是羅湖萬象城。羅湖萬象城屬於老牌商場，消費走中高價位路線，不乏國際奢侈品牌，亦有不少裝修典雅的餐廳，例如非常適合週末放鬆一下的輕食咖啡廳「Gaga」、網紅麵包店「B&C黃油與麵包」等。不過，喜歡走性價比路線的你亦不用擔心，部分店舖亦是親民價格的連鎖店，例如手信必買的「KUMO KUMO」、人均50人民幣起的西餐「Pennehut」。

羅湖萬象城

地址：深圳市羅湖區寶安南路1881號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站F出口



蓮塘好去處【54】KKmall 京基百納空間

有共超過200間店舖的KKmall，同樣位於蓮塘口岸幾個地鐵站之隔的大劇院站，除了多種類美食，例如牛扒、燒肉、烤鴨等，零售店亦非常附合港人興趣，其中有日系過江龍家具日用百貨品牌「NITORI」、盲盒巨頭「POPMART」、運動及戶外用品「迪卡儂」等。保證你可以逛足一天！

KKmall 京基百納空間

地址：深圳市羅湖區深南東路5016號

交通：深圳地鐵1/2/8號線大劇院站B出口



