香港懷舊茶樓12大｜新龍城茶樓年底結業　一間有點心車＋茶盅泡茶

香港懷舊茶樓推介｜飲茶是港人的傳統文化，現在更有許多創新點心及新式酒樓，仍然保留傳統飲茶特色的茶樓買少見少。《香港01》「好食玩飛」整合10間香港懷舊茶樓，大部分已開業超過50年，是連蔡瀾、王祖藍都推薦的飲茶好去處！其中65年歷史的街坊酒樓新龍城茶樓亦將於2025年底結業，想體驗傳統飲茶文化就要把握機會了！



香港懷舊茶樓推介【1】新龍城茶樓——65年歷史街坊酒樓／2025年底結業

新龍城茶樓屹立於牛池灣村已經65年，是香港碩果僅存的鐵皮寮屋茶樓。茶樓每日早上6時起便供應全人手製作的舊式點心，如糯米包、魚翅餃、燒賣、排骨等。茶樓更保留了傳統的「玩雀」文化，可以茶客帶雀入內用餐。不過，隨著牛池灣村重建項目預計於2025年展開工程，寮屋村將會被清拆，新龍城茶樓亦將營業至2025年為止，想體驗到這種傳統風味就要把握機會了！

新龍城茶樓

地址：九龍彩虹牛池灣龍池徑67號B地下



香港懷舊茶樓推介【2】美心皇宮——180度飽覽維港景色＋老香港點心車

美心皇宮原名「美心皇宮大酒樓」，由1979年開業至今，店內設有落地大玻璃窗，可180度飽覽維港景色，而且仍保留了點心車文化，讓食客感受老香港情懷。酒樓的點心款式眾多，其中蝦餃、燒賣、叉燒包等經典點心很快售罄，建議大家提前點定！另外外脆內嫩的炸鮮奶也是必吃之選！

地址：中環愛丁堡廣場5-7號大會堂低座2樓



香港懷舊茶樓推介【3】倫敦大酒樓——蒸籠點心車+招牌椰皇燕窩燉鮮奶

倫敦大酒樓自1979年開業至今，堅持以蒸籠點心車、煎糕車、炸物車等供應碩果僅存的懷舊點心，如鵪鶉蛋燒賣、鴨腳扎、沙翁及荔芋西米焗布甸等。其中招牌椰皇燕窩燉鮮奶每桌限量供應，燉奶口感嫩滑，帶淡淡椰香。茶樓環境寬敞，裝潢保留老式婚宴酒樓風格，充滿懷舊氛圍，不過部分食客反映點心車供應不穩定，建議早上前往以確保選擇較多。

倫敦大酒樓

地址：旺角彌敦道612號好望角大廈地舖



香港懷舊茶樓推介【4】陸羽茶室——92年歷史古老茶室！必試豬膶燒賣、火鴨三絲筒

陸羽茶室於1933年創辦，已經有92年歷史，是香港數一數二的古老茶室。陸羽茶室雖然經歷過搬遷，但裝潢及傢俱仍然保留著原有面貌，非常打卡able！除了裝修風格外，茶室的點心依舊保持古早風味，例如工序繁複的豬膶燒賣與火鴨三絲筒，以及杏汁白肺湯、燒雲腿鴿片、百花釀魚肚等坊間少見的傳統粵饌。

陸羽茶室

地址：中環士丹利街24號地舖至3樓



香港懷舊茶樓推介【5】蓮香樓——百年歷史戰前粵式茶樓！保留茶盅泡茶+點心車

蓮香樓於1927年已經開業，經過多次搬遷及轉手經營至今，已經有近百年歷史。茶樓內部建築仍然戰前粵式茶樓的懷舊形象，亦是少有仍然保留點心車、茶盅泡茶等老式茶樓文化的酒樓。蓮香樓的必食推薦包括芋角、蟹籽燒賣、蓮蓉包、大雞包，點心足料又好食！

蓮香樓

地址：中環威靈頓街160-164號地舖



香港懷舊茶樓推介【6】六安居——王祖藍都推薦！必食牛肉燒賣、沙翁、蛋撻

六安居原叫「蓮香居」，是蓮香樓於2009年開設的分店，店內亦還原蓮香樓的環境及餐點，保留著舊式點心餐車文化，連王祖藍都曾在小紅書上分享並推薦大家到六安居飲早茶。六安居的招牌傳統點心包括脆皮燒鵝、叉燒包、芝麻糕、沙翁、牛肉燒賣及蛋撻，全部都是必食之選！

六安居

地址：上環德輔道西40-50號2-3樓



香港懷舊茶樓推介【7】端記茶樓——舊式全自助茶樓／必食真正郊外油菜！

位於大帽山山腰的端記茶樓已開業超過50年，採用舊時代的全自助形式，食客需自行找位、拿餐具、自行找茶葉沖茶至逐個蒸籠揭開尋找點心。推介必吃豬肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣、山水豆腐花、臘腸卷，以及在店旁菜田當天即摘即淥的真正郊外油菜！

端記茶樓

地址：荃灣荃錦公路川龍村57-58號地舖



香港懷舊茶樓推介【8】彩龍茶樓——舊式裝潢茶樓／必食新鮮即製叉燒腸粉！

彩龍茶樓位於大帽山山腰的川龍村內，茶樓保留了舊式裝潢，採用全自助形式，點心份量十足，即叫即蒸，一籠籠熱辣辣！在茶樓內更可以看到即時製作腸粉，由倒米漿、落叉燒或牛肉、再由塊布拉起成片腸粉，親眼看著製作過程別具特色而且夠曬新鮮！叉燒腸粉、馬拉糕、芝麻卷、鵪鶉蛋燒賣、蝦餃等都值得一試！

彩龍茶樓

地址：荃灣荃錦公路川龍村2號



香港懷舊茶樓推介【9】勝興茶室——坪洲傳統茶樓！全人手製作懷舊點心

勝興茶室是位於坪洲的傳統茶樓，屹立坪洲已經60年，是香港少數仍有點心手推車文化的傳統茶樓之一。茶樓供應不少懷舊點心，例如有叉燒包、鵪鶉蛋燒賣、桂花卷、燒賣、雞扎及鳳爪。所有點心全人手製作，味道夠晒傳統！

勝興茶室

地址：坪洲永安街26號地下



香港懷舊茶樓推介【10】老馮茶居——特色古法千層糕／足料蛋黃蓮蓉包

老馮茶居在元朗、荃灣、旺角、大埔都有分店，店鋪以六、七十年代的舊情懷為主題，主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟且帶有濃郁的鹹蛋黄味。其他人氣點心有足料蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，甜味與鹹香味非常夾；以及老馮鮮蝦餃、蟹子燒賣皇、古法牛肉球等。

老馮茶居（元朗）

地址：元朗大棠路66號；元朗西菁街9號富盛大廈地下5號舖

老馮茶居（荃灣）

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯II期地下G30-G33號舖

老馮茶居（大埔）

地址：大埔安慈路1號海寶花園14號地下

老馮茶居（旺角）

地址：旺角奶路臣街17號 THE FOREST 2樓203-205號舖



香港懷舊茶樓推介【11】中央飯店——西米焗布甸連蔡瀾都大讚！

中央飯店是深水埗傳統客家老店，飯店於1961年開業，至今已經64年歷史。中央飯店供應多款即炒小菜及抵食的懷舊點心，連蔡瀾都曾拍片在個人YouTube頻道推介，更大讚中央飯店的西米焗布甸味道充滿人情味！餐廳亦有其他招牌菜，包括東江鹽局雞、荔茸鴨、魚肚燒賣及炸大腸，全部都值得一試！

中央飯店

地址：深水埗大埔道140號東廬大廈地舖



香港懷舊茶樓推介【12】海連茶樓——荃灣平價屋邨茶樓／推薦爆餡叉燒包

海連茶樓是香港少數仍有保留推車仔賣點心的平價屋邨茶樓，已經有近30年歷史，更獲網民評價「味道、價錢、款式也有種回到過去的感覺」。海連茶樓的必食推介有叉燒包、碗仔翅、咸魚肉餅煲仔飯、馬拉糕等。其中叉燒包非常足料，一啖咬落去即爆餡，是店內人氣第一的點心！

海連茶樓

地址：荃灣福來邨永嘉樓地下15-16號舖



