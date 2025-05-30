香港機場餐廳11大｜米芝蓮1星粵菜必食！24小時營業＋天際走廊Bar

機場餐廳｜香港機場入境餐廳｜香港機場24小時餐廳｜香港國際機場作為重要的國際樞紐，匯聚了眾多高質餐廳，禁區內外，都能找到各種口味的選擇。《香港01》「好食玩飛」記者為大家精選了10間特色餐廳，劃分了禁區內和非禁區介紹，涵蓋不同菜色和價位，例如獲得米芝蓮1星的都爹利會館，燒肉超脆口！即看下文啦！



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香港機場餐廳 ── 禁區內推薦

香港機場餐廳推薦｜【1】都爹利會館 —— 米芝蓮1星／燒味四重奏

都爹利會館的中環總店屢獲米芝蓮1星榮譽，價格偏貴，屬於高檔次品牌。必吃的經典點心有蝦餃、醃製2天並現場烤製的「潮蓮黑鬃鵝」。點心每份約$60至$100，主菜的價格則更高。有網民大讚、推薦「燒味四重奏」，有燒鵝皮、叉燒、油雞和燒肉，全部都肥瘦適中，而且又脆口！

都爹利會館

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓離港層東大堂7樓7E161號舖

營業時間：06:00 - 00:00



香港機場餐廳推薦｜【2】INTERVALS —— 天際走廊酒吧／裝修設計摩登時尚

INTERVALS機場分店的特色就是位於天際走廊9樓，是機場禁區內少見的酒吧餐廳，提供雞尾酒和各類異國美食，並能欣賞停機坪的美景。裝修的設計偏向摩登時尚，以綠色和金屬銀色線條搭配，營造設計感的氛圍。店家最大特色是「飛行雞尾酒（flight of cocktails）」，可根據候機時間選擇2-6杯主題雞尾酒。價格屬於中高價位，雞尾酒$100以上，而小食每份約$80至$150。

INTERVALS

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓天際廊L9樓離港層

營業時間：07:00 - 02:00



香港機場餐廳推薦｜【3】敏華冰廳 —— 招牌菜敏華黯然銷魂飯／沙茶牛肉麵

想吃地道小食亦有選擇！敏華冰廳提供經典香港美食，例如招牌菜敏華黯然銷魂飯，米粒帶有淡淡的油香，與叉燒的醬汁和流心荷包蛋完美融合，加上帶有濃郁的焦糖香氣的厚切叉燒，令人回味無窮！此外，還有必點的滾水雞蛋和沙茶牛肉麵，價格相對親民，一份飯或麵大約$42至$80。

敏華冰廳

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓離港層5樓5Z508A號舖(禁區)

營業時間：24小時



香港機場餐廳推薦｜【4】Gordon Ramsay Plane Food To Go —— 英國名廚／沙拉、三文治

Gordon Ramsay Plane Food To Go由英國名廚Gordon Ramsay創立的機場餐飲品牌，他更在全球擁有多間米芝蓮星級餐廳。而他在香港機場提供高品質的西式美食，適合趕時間的旅客外帶。提供多款西式簡餐、沙拉、三文治和漢堡等，價格屬於中高價位，一份套餐約$100至$200。

Gordon Ramsay Plane Food To Go

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號舖

營業時間：24小時



香港機場餐廳推薦｜【5】鮨孝 —— 米芝蓮2星副線品牌／壽司即叫即握

鮨孝的特色是米芝蓮2星壽司店「鮨齋藤」的副線品牌，以親民的價格提供高品質的江戶前壽司。店家提供刺身、壽司、烏冬、丼飯及清酒，每件壽司即叫即握，壽司套餐或丼飯價格約$200至$500，性價比高於米芝蓮總店。

鮨孝

地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓 (禁區)東大堂7樓7E187A 及7E187B號舖

營業時間：06:00 - 23:00



香港機場餐廳推薦｜【6】阿元來了 —— 台灣高雄店主／滷肉飯／珍珠奶茶

阿元來了是一家台灣夜市小吃餐廳，於2014年由台灣高雄店主阿元創立。滷肉飯是阿元來了的招牌菜，使用珍珠米，搭配手切滷肉、滷蛋、滷豆腐、炒豆及粟米等配菜，份量適中，肥瘦相間的滷肉淋上濃郁滷汁，拌飯食用也非常美味！珍珠奶茶則是店家的招牌飲料，台灣直送珍珠製作，茶底濃郁，可選擇甜度。

阿元來了」

地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場客運大樓 (禁區)近28號閘口

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐廳 ── 非禁區推薦

香港機場餐廳推薦｜【7】何洪記 —— 蔡瀾：全港最好吃的乾炒牛河／雲吞皮薄餡靚

何洪記是一間歷史悠久的米芝蓮1星粵式麵家，以傳統港式雲吞麵和粥品而聞名。招牌菜乾炒牛河、雲吞麵和及第粥是必試！乾炒牛河曾被香港美食家蔡瀾譽為「全港最好吃的乾炒牛河」，選用新鮮牛肉，搭配寬條河粉，炒製時保持火候，讓河粉均勻入味，超有鑊氣！而雲吞麵的雲吞內餡以鮮蝦為主，搭配少量豬肉，皮薄餡靚！一份麵或飯約$70至$120。

何洪記

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓5樓抵港層接機大堂5T161號舖(非禁區)

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐廳推薦｜【8】翡翠拉麵小籠包 —— 上海小籠包／蘭州手工拉麵

翡翠拉麵小籠包是受歡迎的新加坡餐飲集團，提供正宗上海拉麵和小籠包等北方菜式。招牌菜式有上海小籠包，由師傅手工製作，摺痕精細，採用鮮肉製作，皮薄餡靚，湯汁滿滿。還有另一款招牌菜蘭州手工拉麵，拉麵即點即拉，可選麵條粗細，搭配以老雞、火腿、豬骨熬製的濃湯，湯底非常香濃！

翡翠拉麵小籠包

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓5樓抵港接機大堂T160號舖(非禁區)

營業時間：07:00 - 23:00



香港機場餐廳推薦｜【9】青悅·越泰料理 —— 火車頭河粉／炭燒香茅豬扒

青悅·越泰料理是一家主打泰國及越南正宗風味美食的餐廳，同時提供雞尾酒和酒吧飲品。招牌菜色有火車頭河粉，以牛骨熬製湯頭，湯色較深，有濃郁的牛肉香氣！搭配生牛肉、牛腩、牛筋、牛丸等配料，輔以蔥花、芽菜和芫荽，口感層次分明！還有招牌菜炭燒香茅豬扒伴酸菜凍檬，豬扒經炭燒處理，帶有濃郁的香茅香氣，肉質鮮嫩多汁，表面略帶焦香！酸菜更增添清爽酸味，口感清新！

青悅·越泰料理

地址：赤鱲角香港國際機場機場一號客運大樓 (非禁區) 8樓離港層8T011-012號舖

營業時間：06:00 - 23:45



香港機場餐廳推薦｜【10】Tonkotsu 8 by 三田製麵所 —— 黑麻油豚骨拉麵／自家製炸雞

Tonkotsu 8 by 三田製麵所是一家隸屬於三田製麵所集團的拉麵餐廳，最多食客點選黑麻油豚骨拉麵，湯底以長時間熬煮的豚骨湯為基底，呈乳白色，帶有濃郁的豬骨香氣！加入黑麻油增添獨特的濃香和微微油脂感，層次豐富，鮮甜中帶有芝麻的焙炒風味。小食方面，必點的是自家製炸雞，以黑胡椒或日式唐揚風味為主，外皮酥脆金黃，內裡肉質嫩滑多汁，咬下去有「脆卜卜」的口感，不會過油。

Tonkotsu 8 by 三田製麵所

地址：赤鱲角暢達路1號香港國際機場機場一號客運大樓5樓抵港層接機大堂(非禁區)

營業時間：06:30 - 23:30



香港機場餐廳推薦｜【11】滿姐餃子 —— 粟米芝士雞肉餃／金黃雞湯湯底

滿姐餃子是一家提供正宗北京風味美食的餐廳，以純手工製作的餃子和北方家常菜聞名，品牌在中國內地和台灣均有分店，深受旅客喜愛！餃子款式眾多，有白菜豬肉餃、韭菜豬肉餃、南瓜忌廉雞肉餃、粟米芝士雞肉餃等。有2款湯底可選，有金黃雞湯和蕃茄薯仔湯，金黃雞湯湯頭鮮甜，帶有淡淡的雞油香氣；而蕃茄薯仔湯酸甜開胃！

滿姐餃子

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大樓5樓抵港層接機大堂(非禁區)



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