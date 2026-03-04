香港Brunch 7間｜牛油果＋酸種麵包　38層高靚景　$268意式早午餐

平價brunch｜海景brunch｜週末時光，最適合用一頓悠閒又豐盛的早午餐（Brunch）來開始行程！在香港，精緻的國際美食應有盡有，Brunch的選擇多不勝數！《香港01》好食玩飛記者精選了7間港九新界的人氣Brunch蒲點！每間都各有特色，包括有舒適寫意的環境、創意十足的菜式，甚至能夠享受無與倫比的維港景色，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

😃Agoda X 《香港01》獨家優惠😃 😍全球酒店免優惠碼額外減5%（經指定連結預訂）😍

Brunch意思是什麼？

Brunch在歐美尤其盛行，Brunch一詞是早餐（Breakfast）和 午餐（Lunch）的合成詞，指介於早餐和午餐之間的一餐，通常在週末或假日較晚的時間，約上午10時至下午2時享用，不像傳統早餐那麼早，啱晒睡懶覺或悠閒的你！

香港Brunch推介【1】Avoca —— 38樓高空靚景 無限添鹹蛋黃炒鮮蝦、意式鮮魚片、脆皮豬腩肉

尖沙咀酒店Mondrian Hong Kong旗下的餐飲品牌Avoca推出了「High Spirits」週末早午餐，可無限任添開胃菜！包括泰式香草鹹蛋黃炒鮮蝦及魷魚、意式鮮魚片配秘製XO醬、脆皮豬腩肉配香茅椰菜沙律等，非常豐富！主菜則有香烤泰式三黃雞配雞油米形意粉、香烤羊架配中式橄欖醬、香烤封門柳配椰菜仔及參巴甜椒醬、香煎原條馬友配舞茸及糯米酒汁以及參巴醬波士頓龍蝦扁意粉等。最重點的是可於38樓高空飽覽尖沙咀景致！Brunch套餐價錢為$580，只限週末及公眾假期享用。

Avoca

地址：尖沙咀赫德道8A號Mondrian Hong Kong 38樓

人均消費：$400-800



香港Brunch推介【2】Cucina —— $588吃到飽 海景意大利早午餐

馬哥孛羅酒店旗下的餐飲品牌Cucina推岀了「假日海景早午餐」，除了豐盛的海鮮塔和主廚招牌鴨肝漢堡外，更有多款意式前菜、特色熱葷及自選一款主菜，包括「海鮮意大利飯、海膽汁、鯡魚子醬」、「意大利雲吞釀蘑菇、蘆筍、黑松露忌廉汁」、「焗比目魚、炒蜆肉、龍蝦汁」、「慢煮牛面頰肉紅酒汁及薯蓉」，風味獨特！盛宴過後，別錯過一系列精緻甜點及即席炮製的別緻火焰甜品。成人每位$588，小童每位$388，連cookies成員Theresa都到訪過！

Cucina

地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店6樓

人均消費：$400-800



香港Brunch推介【3】Aqua —— 日義奢華海景早午餐

Aqua擁有270度無敵海景，是慶祝紀念日或週末聚會的首選。週末Brunch一次過可以品嚐到日式（Aqua Tokyo）與意式（Aqua Roma）兩款料理，每位$588，120分鐘用餐時間。星期六有現場DJ演出營造氛圍，星期日則有孩童專屬的娛樂活動。

早午餐採取半自助模式，餐前有多款任食前菜與冷盤，包括：極新鮮刺身拼盤、精緻壽司捲物、意式生牛肉片以及鮮甜蠔肉等。主菜方面則可從多款招牌菜中選一，如銀鱈魚西京燒、炭烤頂級和牛或意式手製松露意粉。最後還會奉上甜品拼盤，可加配上兩小時無限暢飲的香檳。

+ 2

Aqua

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓

人均消費：$400-800



香港Brunch推介【4】APT. —— 文青、上班族熱門聚集地！

APT.是香港灣仔一家頗具人氣的現代咖啡廳兼餐廳，結合了咖啡文化、輕食和簡約生活風格，成為當地文青和上班族的熱門聚集地！「APT.」取自「Apartment」的縮寫，靈感來自現代人對生活空間的多功能需求。店家頗高人氣的菜色有慢煮牛面頰意粉、素食者拼盤等。

APT.（灣仔店）

地址：灣仔月街2-12號地下A&B號舖

人均消費：$100-200



香港Brunch推介【5】Colour Brown —— 手沖咖啡／All Day Breakfast

Colour Brown是香港深水埗區的一間知名精品咖啡店，以手沖咖啡和工業風裝修而聞名，裝修風格還結合了藝術、文化元素，成為深水埗區的文青打卡熱點！店名「Colour Brown」靈感來自咖啡的褐色調，象徵著咖啡的醇厚與溫暖。該店在2021年的「TimeOut Hong Kong」被評選為「深水埗最佳咖啡店」之一。有咖啡飲料之外，還有經典All Day Breakfast，包含炒蛋、煙三文魚、牛油果、酸種麵包等。

Colour Brown

地址：灣仔茂蘿街7號地下5號舖

人均消費：$100-200



香港Brunch推介【6】Accro Coffee —— 抹茶卷蛋／巴斯克芝士蛋糕

Accro Coffee是元朗區的一間知名的精品咖啡店，以手沖咖啡和特色輕食而聞名！店名「Accro」源自法文「Accroché」，意思為「沉迷」，象徵店主對咖啡的熱愛與堅持。店內主打單一產地咖啡和自家烘焙豆，提供專業的咖啡沖煮體驗，吸引不少咖啡愛好者前來朝聖！至於特色甜品有全日早餐、抹茶卷蛋、巴斯克芝士蛋糕等。

Accro Coffee

地址：元朗元朗安寧路162號金城樓地下D號舖

人均消費：$100-200



香港Brunch推介【7】Pici —— 性價比極高的人氣手工意粉

Pici餐廳主打每日新鮮現做的意粉，店內環境簡約，裝修為意大利街頭小館風格。Weekend Brunch於週末及公眾假期的早上11時30分至下午4時供應，每位$268。前菜有多款意大利地道小食，包括：布拉塔芝士、肉質鮮嫩的意大利火腿及炸魷魚。主菜則可選多款招牌意粉，例如黑松露手工大通粉或濃郁的經典卡邦尼意粉，甜品亦提供招牌提拉米蘇。

+ 2

Pici

地址：尖沙咀漆咸道南29-31號地舖

沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期2樓251號舖

荔枝角長順街15號D2 Place TWO地下G03號舖

中環蘇豪鴨巴甸街24-26號地舖

銅鑼灣耀華街38號Zing!地舖

鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈地舖

將軍澳澳南海岸唐賢街33號CAPRI Place地下G17號舖

灣仔進教圍16號地舖

西環堅尼地城加多近街45-55號恆裕大廈地舖

人均消費：$100-200



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略